Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...



(Недетская версия)



Из цикла «Рождественские рассказы». Посвящается всем хорошим и веселым людям...



Внимаем сказкам с детства мы,

Иных миров они нам дарят краски,

Что породили детские умы...

Взрослеем... Помним наши сказки.

Во снах цветных они приходят,

Забытые картинки оживают,

Наш суетливый мир уходит,

И персонажи сказок нас встречают.







Дракон, и рыцарь, и король,

Волшебник добрый, ведьма злая,

Прекрасная принцесса, злобный тролль

И зелень сказочного края...







Легенды, притчи и преданья

Любимы нами и в эпоху интернета.

В стихах, надеясь на вниманье,

Попробую пересказать я сказку эту...







Перенесемся в земли короля Артура,

Что в хрониках Британией зовется.

Мы так рассмотрим нравы, типы и культуру,

Что летописец пусть убьется.



Как я сказал уже, король Артур там правил,

Двенадцать благородных рыцарей парламент заменили,

Издали вместе много честных добрых правил,

А несогласных всех в капусту изрубили.







Любил Артур пиры, охоту, женщин и турниры,

И был вполне собой доволен и богат,

И не было в Британии задиры,

Кому бы он не оцарапал лат.







Сказать - Артур король был добрый - мало,

Ведь подданных порол по дням он только чётным,

В воскресный день на кол садил бывало, -

Считая выходной такой зачетным.







Но жители не злились, не роптали,

И короля по-своему любили.

А недовольных королем давно искали...

Ну вот, примерно, так и жили...







А так вообще, он правил безобидно,

С похмелья часто объявлял войну,

И словом называл обидным

Врагов, что в злости лезли на стену.







Устраивал он шумные веселые пиры,

Где славились военные успехи.

И объедался так, до той поры,

Что перестал влезать в доспехи.







Сыграло это в битве роковую роль,

И хорошо, что не убили.

Попался в плен Артур-король,

Варяги в башне короля закрыли.



Лихих варягов царь был странным -

Ему по жизни с женским полом не везло.

Своих достал он рассуждением пространным,

Что женщины приносят только зло.







Решил он короля обречь на муки:

Отпустит на год, мол, Артура и хохочет,

Взамен Артур загадку разгадает, так от скуки, -

Чего же женщина реально хочет?







Король, условия приняв, смертельно побледнел -

Он в теме этой слабо разбирался,

Ведь женщин брал, когда хотел,

А в их желанья мало углублялся.







И вскорости Артур домой вернулся,

В плену не рай - одни лишь кости,

Шута он запорол, что тот загнулся.

Релакса ради... не от злости.







Не спит, не ест, по замку бродит,

От стресса много уморил народа.

А время не дурак и тоже ходит,

Ответа нет... Прошло полгода...



До короля доходит слух,

Что ведьма старая в лесу живет.

Гонцов он к ней отправил двух,

Один пропал... Второй вернулся вот:



Стара, глуха, страшна, картавит,

Но хочет говорить с Артуром очно.

И короля, мол, если не отравит,

То на вопрос его ответит точно.







Взамен ответа, хочет рыцаря Гавайна,

У короля их все равно двенадцать,

Мол, этот рыцарь классного дизайна,

Ну хочется мужчине ей отдаться!







И хоть стара и безобразна,

И климакс наступил лет 50 назад,

Ей жизни нету без оргазма,

Мечтает замуж выйти... Артур рад!



Артуру был Гавайн давно побоку,

Отдаст его в хорошие он руки,

И на здоровье предаются пусть пороку,

Ну с ней Гавайн-то не умрет от скуки...



Гавайн решил конечно покориться,

И в битвах надавали хоть ему по шлему,

Он понимал, что нехорошее случится,

Начни он воле королевской делать эму.







Доставили старуху в королевский замок,

И как смогли принарядили-приодели,

Придворные, как видели ее, хватались за бок,

А боевые кони даже поседели.



А чтоб король не думал, что она его морочит,

Ответ ему дала, пред тем, как замуж Гавайну отдаться -

Любая женщина, конечно, хочет,

Сама своей судьбой распоряжаться.







Подобной в королевстве уж никто не помнил свадьбы,

Поминки там, и то, справляли веселее,

Невесту рыцарским щитом прикрыть бы,

Она была б и краше и милее.







Сидят все молча, ничего никто не хочет,

Осознают масштаб и боль утраты...

А Гавайн, в ожиданье брачной ночи,

Сидит... потеет через латы.







Старуха-ведьма, та вообще не комплексует,

Жрет - чавкает, причмокивая пьет,

И на столе сердечки в жире пальчиком рисует, -

Зашел ей сейшн - бабку прёт!..



Ну... Посидели... Разошлись...

Старуху-ведьму увели в покои,

А бедный рыцарь, хоть порвись!

Обязан лазить на такое...







Заходит, смотрит и глазам не верит -

На брачном ложе девушка - на свете краше нет.

Сейчас её Гавайн проверит -

И сделает она ему... Нет, это сказка! Нет!







Красавица его коснулась, - убедись воочию,

И дай ответ на мой простой вопрос -

Ты хочешь, чтоб такой была я днем иль ночью?

Над Гавайном жестокий выбор свой топор занес, -



Решай сама, придется мне смириться, -

Нет, Гавайн, я верну тебе покой,

Ты предоставил мне своей судьбой распорядиться, -

Я буду для тебя всегда такой!







(настоящую мораль сказки Гавайн озвучил спустя много лет...)



Пусть женщина умна, добра и не плаксива,

В ней добродетелей полным-полно,

И солнце затмевает - так красива,

Живет в ней ведьма все равно...







От редакции: В Украине сейчас тяжелое время. Несмотря на информационно-аналитическую направленность, редакция 7ДНИВ. Info считает, что хоть раз в году людям надо отдохнуть от бессмысленной недополитики. Иногда стоит задуматься о том, что нельзя сформулировать, сожрать, облапать, вывезти или украсть… да и просто расслабиться. Именно с этой целью мы каждый год в канун Рождества размещаем цикл «Рождественские рассказы», о том, что всегда было ценно до нас, и будет после…



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Александр Александров для 7dniv.info

