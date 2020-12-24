Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
(Недетская версия)
Из цикла «Рождественские рассказы». Посвящается всем хорошим и веселым людям...
Внимаем сказкам с детства мы,
Иных миров они нам дарят краски,
Что породили детские умы...
Взрослеем... Помним наши сказки.
Во снах цветных они приходят,
Забытые картинки оживают,
Наш суетливый мир уходит,
И персонажи сказок нас встречают.
Дракон, и рыцарь, и король,
Волшебник добрый, ведьма злая,
Прекрасная принцесса, злобный тролль
И зелень сказочного края...
Легенды, притчи и преданья
Любимы нами и в эпоху интернета.
В стихах, надеясь на вниманье,
Попробую пересказать я сказку эту...
Перенесемся в земли короля Артура,
Что в хрониках Британией зовется.
Мы так рассмотрим нравы, типы и культуру,
Что летописец пусть убьется.
Как я сказал уже, король Артур там правил,
Двенадцать благородных рыцарей парламент заменили,
Издали вместе много честных добрых правил,
А несогласных всех в капусту изрубили.
Любил Артур пиры, охоту, женщин и турниры,
И был вполне собой доволен и богат,
И не было в Британии задиры,
Кому бы он не оцарапал лат.
Сказать - Артур король был добрый - мало,
Ведь подданных порол по дням он только чётным,
В воскресный день на кол садил бывало, -
Считая выходной такой зачетным.
Но жители не злились, не роптали,
И короля по-своему любили.
А недовольных королем давно искали...
Ну вот, примерно, так и жили...
А так вообще, он правил безобидно,
С похмелья часто объявлял войну,
И словом называл обидным
Врагов, что в злости лезли на стену.
Устраивал он шумные веселые пиры,
Где славились военные успехи.
И объедался так, до той поры,
Что перестал влезать в доспехи.
Сыграло это в битве роковую роль,
И хорошо, что не убили.
Попался в плен Артур-король,
Варяги в башне короля закрыли.
Лихих варягов царь был странным -
Ему по жизни с женским полом не везло.
Своих достал он рассуждением пространным,
Что женщины приносят только зло.
Решил он короля обречь на муки:
Отпустит на год, мол, Артура и хохочет,
Взамен Артур загадку разгадает, так от скуки, -
Чего же женщина реально хочет?
Король, условия приняв, смертельно побледнел -
Он в теме этой слабо разбирался,
Ведь женщин брал, когда хотел,
А в их желанья мало углублялся.
И вскорости Артур домой вернулся,
В плену не рай - одни лишь кости,
Шута он запорол, что тот загнулся.
Релакса ради... не от злости.
Не спит, не ест, по замку бродит,
От стресса много уморил народа.
А время не дурак и тоже ходит,
Ответа нет... Прошло полгода...
До короля доходит слух,
Что ведьма старая в лесу живет.
Гонцов он к ней отправил двух,
Один пропал... Второй вернулся вот:
Стара, глуха, страшна, картавит,
Но хочет говорить с Артуром очно.
И короля, мол, если не отравит,
То на вопрос его ответит точно.
Взамен ответа, хочет рыцаря Гавайна,
У короля их все равно двенадцать,
Мол, этот рыцарь классного дизайна,
Ну хочется мужчине ей отдаться!
И хоть стара и безобразна,
И климакс наступил лет 50 назад,
Ей жизни нету без оргазма,
Мечтает замуж выйти... Артур рад!
Артуру был Гавайн давно побоку,
Отдаст его в хорошие он руки,
И на здоровье предаются пусть пороку,
Ну с ней Гавайн-то не умрет от скуки...
Гавайн решил конечно покориться,
И в битвах надавали хоть ему по шлему,
Он понимал, что нехорошее случится,
Начни он воле королевской делать эму.
Доставили старуху в королевский замок,
И как смогли принарядили-приодели,
Придворные, как видели ее, хватались за бок,
А боевые кони даже поседели.
А чтоб король не думал, что она его морочит,
Ответ ему дала, пред тем, как замуж Гавайну отдаться -
Любая женщина, конечно, хочет,
Сама своей судьбой распоряжаться.
Подобной в королевстве уж никто не помнил свадьбы,
Поминки там, и то, справляли веселее,
Невесту рыцарским щитом прикрыть бы,
Она была б и краше и милее.
Сидят все молча, ничего никто не хочет,
Осознают масштаб и боль утраты...
А Гавайн, в ожиданье брачной ночи,
Сидит... потеет через латы.
Старуха-ведьма, та вообще не комплексует,
Жрет - чавкает, причмокивая пьет,
И на столе сердечки в жире пальчиком рисует, -
Зашел ей сейшн - бабку прёт!..
Ну... Посидели... Разошлись...
Старуху-ведьму увели в покои,
А бедный рыцарь, хоть порвись!
Обязан лазить на такое...
Заходит, смотрит и глазам не верит -
На брачном ложе девушка - на свете краше нет.
Сейчас её Гавайн проверит -
И сделает она ему... Нет, это сказка! Нет!
Красавица его коснулась, - убедись воочию,
И дай ответ на мой простой вопрос -
Ты хочешь, чтоб такой была я днем иль ночью?
Над Гавайном жестокий выбор свой топор занес, -
Решай сама, придется мне смириться, -
Нет, Гавайн, я верну тебе покой,
Ты предоставил мне своей судьбой распорядиться, -
Я буду для тебя всегда такой!
(настоящую мораль сказки Гавайн озвучил спустя много лет...)
Пусть женщина умна, добра и не плаксива,
В ней добродетелей полным-полно,
И солнце затмевает - так красива,
Живет в ней ведьма все равно...
От редакции: В Украине сейчас тяжелое время. Несмотря на информационно-аналитическую направленность, редакция 7ДНИВ. Info считает, что хоть раз в году людям надо отдохнуть от бессмысленной недополитики. Иногда стоит задуматься о том, что нельзя сформулировать, сожрать, облапать, вывезти или украсть… да и просто расслабиться. Именно с этой целью мы каждый год в канун Рождества размещаем цикл «Рождественские рассказы», о том, что всегда было ценно до нас, и будет после…
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Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
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