Малярный стеклохолст используется для произведения ремонтных работ, для подготовки к покраске стен. Он позволяет быстро скрыть мелкие трещины, не применяя шпаклёвку.

Ещё стеклохолст называют паутинкой. Под данным именем этот материал известен в народе. При помощи данного стеклохолста армируется поверхность, чтобы затем наклеить сюда обои, нанести штукатурку или прикрепить стеклообои.

Про стеклохолст

Один из самых качественных стеклохолстов это Wellton. Он выравнивает поверхность, также надежно защищает её от возникновения новых трещин.

Некоторые сталкивались с тем, что после поклейки обоев происходит их отслоение в некоторых местах. Стеклохолст препятствует этому.

Можно купить данный материал стандартной шириной 1 м. Для более глобальных работ берут рулоны по 50 метров, а если нужно отреставрировать небольшую часть стены, потолка, тогда достаточно 20-метрового рулона.

Прикреплять стеклохолст на стены довольно просто. Поэтому ремонтные работы могут производить даже новички.

Где приобрести стеклохолст?

Стеклохолст Wellton можно купить в интернет-магазине «Строймат» stroymat.kiev.ua/otdelochnye-materialy/stekloholst-flizelin-klej/stekloholst/wellton/. Здесь продаются такие позиции различной плотности. От этого зависит не только вес материала, но и итоговая цена. Для определенных видов работ важно приобретать стеклохолст той или иной плотности. С этим поможет разобраться следующая информация. Вот какие виды паутинки можно приобрести в гипермаркете строительных материалов в «Строймате». Это Wellton плотностью от 25 до 50 г на метр квадратный.

Какой стеклохолст для чего применять?

Стеклохолст плотностью 25 г на метр квадратный лёгкий, поэтому он отлично подходит для крепления на потолке.

Паутинка плотностью 40 г на метр квадратный считается универсальной. Она прочная, отлично подходит для стандартных стен.

Если у стеновых покрытий имеются риски сильной деформации, тогда лучше применять паутинку плотностью 45 г на метр квадратный. А если приобрести Велтон плотностью 50 г на метр квадратный, тогда можно будет обзавестись защитным покрытием, которое отлично уберёт даже крупные трещины. При помощи такой паутинки в основном ремонтируют производственные помещения, различные мастерские. Данный Wellton можно использовать вместо финишной шпаклёвки.

Какие преимущества стеклохолста Wellton можно выделить?

Данная паутинка имеет массу преимуществ:

Её можно использовать для различных поверхностей. Материал с успехом крепится к металлу, бетону, гипсокартону, кирпичу.

Известно, что повышенная влажность приводит к образованию плесени, грибку. А Wellton делает стены дышащими, за счёт чего здесь не скапливается излишняя влага.

Цена на данный материал невысокая, поэтому человек с любыми доходами сможет позволить себе сделать ремонт, применяя такую путинку.

Wellton гипоаллергенен.

Этот материал не притягивает пыль, за ним легко ухаживать.

Если приобрести стеклохолст под покраску, тогда можно периодически менять цвет стен. Материал способен выдержать до 10 окрашиваний. На сайте представлен данный стеклохолст плотностью от 40 до 50 г на квадратный метр.

Какие особенности стеклохолста можно выделить

С этим материалом удобно работать. Он легче стеклообоев, поэтому паутинку могут поднимать даже дети.

Армированный стеклохолст препятствует появлению на обработанной поверхности следам от повышенной влажности, вибрации.

В процессе ремонта не нужно будет переносить много килограммов шпаклевки, чтобы выровнять стены. Ведь данный материал полностью заменяет её.

При помощи стеклохолста можно создавать интересные эффекты.

Такую паутинку применяют не только для стен и потолка, при помощи неё можно осуществлять гидроизоляционные работы, делать дренажные системы.