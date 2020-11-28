Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід

У рекламних текстах неодноразово згадується, що традиційні форми реклами, такі як банери або рекламні щити, просто згоріли. Споживачі стають байдужими до тисяч одноманітних рекламних повідомлень, які атакують їх з усіх боків.

Людям набридла банальна і дурна реклама, яка не приваблює нічим цікавим, а лише захаращує суспільний або віртуальний простір. Ця криза в маркетингу сприяє створенню нових форм, що характеризуються свіжістю, корисністю та іншим підходом до надання інформації та переконання. Сучасний комплексний маркетинг від https://brandme.in.ua/ — один з кращих прикладів того, як галузь намагається адаптуватися до мінливих реалій рекламного світу. Ця пропозиція може стати вигідним рішенням для бізнесу.

Що таке сучасний комплексний маркетинг та реклама?

Як це часто буває з недавніми явищами, в теоретичній області є багато різночитань. Фундаментальні розбіжності полягають в тому, що насправді являє собою зовнішній маркетинг. Можна знайти наукові статті, в яких автори стверджують, що він складається з декількох нових концепцій, таких як чутка або вірусний маркетинг.

З таким підходом важко погодитися — влучний маркетинг це окрема сутність, і вона відноситься тільки до згаданих варіантів. На думку інших, маркетинг можна розуміти просто як незвичайну рекламну форму, що вислизає від класичних визначень і розділень.

Більш вузький концептуальний підхід підкреслює, що ключовим є елемент новизни та оригінальності.

Комплексний маркетинг — це нестандартна рекламна діяльність, що відрізняється свіжістю і оригінальністю. У ньому використовуються креативні ідеї, наповнені гумором і емоціями. Він залучає і привертає увагу, дозволяє взаємодіяти з клієнтами.

Варто зосередитися на деталях — основних елементах цієї рекламної форми.

Взаємодія і залученість — сучасний маркетинг дозволяє домогтися того, що неможливо у випадку традиційних (застарілих) рекламних форм. Йдеться про залучення одержувача. Рекламні щити або міські вогні не допускають взаємодії, а веб-банери ігноруються навіть підсвідомістю споживача. Навколишнє діяльність часто заснована на участі користувача — наприклад, через прямий контакт з продуктом чи брендованими аксесуарами, свідому участь в просуванні бренду і т.д.

Сюрприз, шок. Іноді доводиться вдаватися до шокового ефекту, щоб привернути увагу споживачів. Так було і з рекламою серіалу «Клан Сопрано» — по Нью-Йорку їхали лімузини, з яких стирчали закривавлені руки і ноги. Це була дотепне і сміливе посилання на цю постановку.

Гумор і ідея — два невід'ємних елемента будь-якої вдалої рекламної кампанії. Той факт, що ідея тут найважливіша, не потребує додаткових пояснень. Щоб краще проілюструвати цей імператив, слід згадаємо дії McDonald's під час св. День Святого Патрика в Чикаго. Це свято традиційно відзначається фарбуванням річки в зелений колір (колір Ірландії). Мережа популярних фаст-фудів скористалася цим, поставивши перевернутий гігантський контейнер із зеленим коктейлем з своєї пропозиції на краю — так, щоб здавалося, що напій надав колір води. Ще один чудовий приклад поєднання блискучої ідеї з хорошою жартом - кампанія німецького агентства з працевлаштування. Вона розмістила наклейки на бічних стінках різних торгових автоматів - автоматів з продажу напоїв, банкоматів, фотобудок і т.д. — з фотографіями (в натуральну величину), що показують, що всередині автоматів сидять реальні люди, які роблять там потрібні користувачу речі. Ці фотографії були прокоментовані словами "твоя робота — відстій?" і стимул скористатися пропозицією агентства.







Влучний комплексний маркетинг

Сучасний маркетинг багатьма сприймається як бездонний мішок — з його допомогою можна описати будь-які нестандартні і неортодоксальні форми реклами. Як виявилося, обсяг цього визначення не означає, що ефективні навколишні дії є чимось звичайним і завжди під рукою. Навпаки — з їх плануванням можуть впоратися тільки сильні уми, орієнтовані на творчість з розвиненим художнім почуттям.





