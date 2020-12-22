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Досуг Сегодня, 17:3562
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно

Онлайн-полисами ОСАГО украинцев не удивить: только за 9 месяцев 2020 года оформлено более 2,2 млн электронных страховок. Компания ARX, №1в рейтинге надежности страховых компаний Украины, развивает новые возможности для быстрого и комфортного страхования автовладельцев.

Автогражданка онлайн за 7 минут

Вносите данные ТС и владельца, выбираете франшизу от 0 до 2600 грн, оплачиваете полис и сразу получаете PDF-файл на е-mail. Компания сама регистрирует полис в Единой базе данных. Проверить актуальность информации ОСАГО в Киеве и других городах страны легко на сайте МТСБУ и в приложении «Дія».

Автогражданка онлайн «Все включено»

Более 11 лет ARX - №1 на рынке КАСКО Украины. Объединение в один страховой продукт обязательной и добровольной автогражданки с КАСКО «Прямая защита» выгодно:

  • возмещение пострадавшим до 1 млн грн:
  • средства на восстановление собственного авто до 130 тыс. грн;
  • замена деталей по принципу «новое за старое».

Автогражданка онлайн «Смарт Драйв»

Уникальный страховой продукт от ARX:

  • 7 минут на оформление онлайн;
  • сумма покрытия за материальный ущерб и пострадавшим до 1 млн грн;
  • сумма на восстановления авто до 130 тыс. грн;
  •  мобильное приложение «Smart Drive», которое помогает улучшить водительские навыки;
  • возможность экономить в дальнейшем на второй части платежа, в зависимости от полученных в “Smart Drive” баллов.

Приложение фиксирует данные о вождении: скорость, манеру вождения, торможение и ускорение, использование телефона во время движения. «Smart Drive» можно бесплатно скачать даже без оформления полиса – прокачайте навыки.

ARX game - мобильная игра для водителей

Развлечения и полезные навыки легко совмещаются в мобильной игре от ARX. Управляйте автомобилем, объезжайте преграды, избегайте аварийных ситуаций. В случае ДТП вы оформите Европротокол, вызовите полицию и быстро регулируете страховой случай. Безаварийная езда повышает рейтинг участника. Увлекательно и познавательно для новичков на дороге и водителей со стажем.

Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно

My ARX – мобильное приложение

Общение со страховой компанией через смартфон - удобно и быстро. Данные договора страхования доступны в онлайн-режиме. Знакомство со страховыми продуктами, оформление полиса, проверка данных, помощь при наступлении страхового случая – все доступно в мобильном режиме. Дополнительно клиенты добавляют данные о страховках родственников и их контакты.

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Теги: news, новости, Украина, ОСАГО, 7dniv, 7dnivinfo  
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Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
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