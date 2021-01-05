 

Краска для всех случаев жизни - Hammerite

Досуг Вчера, 20:5258
Краска для всех случаев жизни - Hammerite

Покраска ворот, калиток, металлических элементов забора, батарей и других изделий из металла - дело достаточно сложное, грязное, временно затратное, потому, хочется чтобы все было не за зря и эффект от покраски сохранился как можно на дольше. Потому, лучше всего покупать краску hammerite. Коротко рассмотрим почему. 

Свойства, характеристики, производитель красок хаммерайт

Краска Hammerite выпускается в Польше. Производитель заявляет о возможности ее использования, как при наружных (окрашивание детских площадок, столбов, навесов, водосточных труб, различных металлических емкостей, садовой мебели), так и внутренних работах (окрашивание ступенек, радиаторов, труб), возможности окрашивания даже ржавых поверхностей, использовании даже без проведения предварительных грунтовочных работ. 

По своим качественным характеристикам Хаммерайт не выгорает, не лущится, хорошо консервирует ржавчину, ложится ровным слоем на всю окрашиваемую поверхность, быстро схватывается и высыхает (на ощупь сухая уже через 2 часа). 

При окрашивании Хаммерайт можно использовать валик, кисточку, пульверизатор. Если говорить о расходности - она может достигать 5м²/л. Все зависит от того, какой инструмент вы выбрали для работы плюс сколько слоев необходимо нанести. 

Важно отметить, что эффективное окрашивание Хаммерайт возможно только при соблюдении всех инструкций по нанесению краски, в том числе следующих:

  • Перед началом работ необходимо хорошо перемешать содержимое банки;
  • Поверхность под покраску должна быть чистой, без глубокой ржавчины, по желанию и возможности загрунтованной. 
  • Избегать проведению работ в ветреную, морозную, влажную погоду;
  • Не красить на палящем солнце.

О том где можно купить краску hammerite проанализируем дальше.

Какой краске отдать предпочтение?

Если вы решили купить краску хаммерайт, обратите внимание, что она бывает:

Глянцевая. Привычная для глаз, яркая, блестящая краска создающая эффект гладкости. Имеет очень много цветовых решений на любой вкус: белая, жёлтая, золотая, красная, зеленая, коричневая, серебряная, синяя, черная, бордо.

Краска для всех случаев жизни - Hammerite

Молотковая. Имеет пупыришистую структуру, достаточно блеска, но в тоже время он немного приглушенный. Именно молотковые палитры в последнее время пользуются наибольшей популярностью потребителей. Возможно всё по причине своей текстурной нестандартности. В молотковых вариациях есть цвета: золотая, черная, серебряная, зеленая, темно-зеленая, темно-синяя. бордо

Краска для всех случаев жизни - Hammerite

Матовая. Максимально "мягкая" по цвету. Нет привычного лоснящегося блеска. Именно такими своими свойствами она подкупает тех, кто не любит пестрить, выделяться, привык к пастельным, спокойным гаммам. Палитра матового оттенка не большая, все цвета очень простые: белая, серая, коричневая, темно-зеленая, черная.

Полуматовая. По насыщенности выглядит как матовая, но немного выраженне. То есть это вариант для тех кто предпочитает что-то усредненное между матовостью и глянцевостью. Палитра полуматовых красок хаммерайт следующая: темно-зеленая, темно-коричневая, коричневая, белая, черная, серая.

Краска для всех случаев жизни - Hammerite 

Цена краски хаммерайт

На вопрос касательно стоимости на Hammerite ответить сложно. Ведь у разных поставщиков, продавцов, дилеров, магазинах цены будет достаточно разниться. Можно попробовать сориентироваться на одни из приемлемых, которые указывает на своем сайте компания Sellmax - официальный дилер в Украине. Наsellmax.com.ua цена краски hammerite составляет от 288 грн (емкость 0.7 литра) до 1.350 грн (ёмкость 5 литра). Есть промежуточный вариант - 2.5 литра стоимостью 820 грн.

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Теги: news, новости, Украина, Краска, 7dniv, 7dnivinfo  
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
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Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
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