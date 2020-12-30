Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets 

Кондитерские изделия всегда были и остаются верными спутниками всевозможных празднеств, включая дни рождения, свадьбы, другие знаменательные даты. И главным атрибутом здесь по праву является торт – он, несомненно, уместен в любом случае, ведь сможет по-особенному украсить праздничный стол.
Современный рынок кондитерских изделий просто-напросто поражает своим разнообразием, но если возникает желание порадовать именинника и гостей уникальным и неповторим изделием, торты на заказ в Киеве – это то, что вам действительно нужно. И тут все ваши пожелания и предпочтения может осуществить популярная кондитерская World of Sweets, имеющая богатейший опыт работы и использующая исключительно качественные ингредиенты и современное оборудование.
Поскольку данная кондитерская имеет богатый и разнообразный каталог, предлагаем вашему вниманию топ-5 тортов, которые отличаются великолепным внешним видом и непревзойденными вкусовыми качествами.
№1 Торты с компьютером
Торт на тематику, связанную с компьютерами и другими гаджетами – идеальное решение, чтобы украсить праздник как подростка, так и взрослого именинника. Самое главное, можно выбрать подходящий дизайн изделия, его изготовляют в виде:
- Персонального компьютера или ноутбука;
- Монитора, клавиатуры, мышки и т.п.
Более того, кондитеры выполнят надписи и с радостью внесут любые изменения в его внешний вид – все по желанию клиента.
№2 Торты со смайлом
Идеальный способ сделать мероприятие максимально позитивным и атмосферным – заказать торт в форме смайлика. Такое решение порадует не только виновника (виновницу) торжества, но и, несомненно, привлечет внимание всех присутствующих.
Такой тортик не только создаст приятное настроение, но и вызовет ощущение веселья, радости и счастья – не взирая на возраст. Стоит отметить великолепные вкусовые качества и большой выбор вариантов декора. Одним словом, каждый клиент сможет подобрать свой идеальный торт.
№3 Торты для бодибилдера
Если именинник ведет активный способ жизни, например, занимается бодибилдингом, почему бы не удивить его тортиком соответственной тематики? Кондитерская World of Sweets способна осуществит все пожелания клиента, а следовательно, приготовит уникальный торт с креативными элементами декора и интересными надписями.
К тому же такой торт может стать хорошим стимулом для тех, кто вроде бы собирается, но, как говорят, никак не может собраться посещать спортзал.
№4 Торты «Девичник»
Собираетесь к подруге на девичник и не знаете, что бы такого интересного подарить будущей невесте? Торт – вот идеальный подарок! Кондитерское изделие невероятно вкусное, сладкое, отличается великолепным внешним видом.
Более того, по желанию его можно приукрасить дополнительными фигурками и элементами, а также нанести все необходимые надписи, даже юмористического характера, ведь хорошее настроение – залог незабываемого девичника.
№5 Торты в украинском стиле
Это яркие и колоритные кондитерские изделия в национальном оформлении, которые подчеркнут богатство, красоту и щедрость украинского застолья.
Такие торты станут настоящим украшением корпоративов, свадеб, государственных праздников и юбилеев. Ведь они выглядят изящно, патриотично и ярко, следовательно, станут отличной финишной ноткой любого торжества.