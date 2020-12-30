 

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets

Досуг Сегодня, 11:3456
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets

Кондитерские изделия всегда были и остаются верными спутниками всевозможных празднеств, включая дни рождения, свадьбы, другие знаменательные даты. И главным атрибутом здесь по праву является торт – он, несомненно, уместен в любом случае, ведь сможет по-особенному украсить праздничный стол.

Современный рынок кондитерских изделий просто-напросто поражает своим разнообразием, но если возникает желание порадовать именинника и гостей уникальным и неповторим изделием, торты на заказ в Киеве – это то, что вам действительно нужно. И тут все ваши пожелания и предпочтения может осуществить популярная кондитерская World of Sweets, имеющая богатейший опыт работы и использующая исключительно качественные ингредиенты и современное оборудование.

Поскольку данная кондитерская имеет богатый и разнообразный каталог, предлагаем вашему вниманию топ-5 тортов, которые отличаются великолепным внешним видом и непревзойденными вкусовыми качествами.

№1 Торты с компьютером

Торт на тематику, связанную с компьютерами и другими гаджетами – идеальное решение, чтобы украсить праздник как подростка, так и взрослого именинника. Самое главное, можно выбрать подходящий дизайн изделия, его изготовляют в виде: 

  • Персонального компьютера или ноутбука;
  • Монитора, клавиатуры, мышки и т.п.

Более того, кондитеры выполнят надписи и с радостью внесут любые изменения в его внешний вид – все по желанию клиента.

№2 Торты со смайлом

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets 

Идеальный способ сделать мероприятие максимально позитивным и атмосферным – заказать торт в форме смайлика. Такое решение порадует не только виновника (виновницу) торжества, но и, несомненно, привлечет внимание всех присутствующих. 

Такой тортик не только создаст приятное настроение, но и вызовет ощущение веселья, радости и счастья – не взирая на возраст. Стоит отметить великолепные вкусовые качества и большой выбор вариантов декора. Одним словом, каждый клиент сможет подобрать свой идеальный торт. 

№3 Торты для бодибилдера

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets

Если именинник ведет активный способ жизни, например, занимается бодибилдингом, почему бы не удивить его тортиком соответственной тематики? Кондитерская World of Sweets способна осуществит все пожелания клиента, а следовательно, приготовит уникальный торт с креативными элементами декора и интересными надписями.

 К тому же такой торт может стать хорошим стимулом для тех, кто вроде бы собирается, но, как говорят, никак не может собраться посещать спортзал.

№4 Торты «Девичник»

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets

Собираетесь к подруге на девичник и не знаете, что бы такого интересного подарить будущей невесте? Торт – вот идеальный подарок! Кондитерское изделие невероятно вкусное, сладкое, отличается великолепным внешним видом.

Более того, по желанию его можно приукрасить дополнительными фигурками и элементами, а также нанести все необходимые надписи, даже юмористического характера, ведь хорошее настроение – залог незабываемого девичника.

№5 Торты в украинском стиле

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets

Это яркие и колоритные кондитерские изделия в национальном оформлении, которые подчеркнут богатство, красоту и щедрость украинского застолья.

Такие торты станут настоящим украшением корпоративов, свадеб, государственных праздников и юбилеев. Ведь они выглядят изящно, патриотично и ярко, следовательно, станут отличной финишной ноткой любого торжества.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Торты, 7dniv, 7dnivinfo  
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Стеклохолст Wellton
Стеклохолст Wellton
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
IP-камеры: основные преимущества использования
IP-камеры: основные преимущества использования
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам бот для рассылки в Телеграм
Станции контроля и управления басейном
Станции контроля и управления басейном

Новости по теме

IP-камеры: основные преимущества использования
IP-камеры: основные преимущества использования
30-дек-2020, 20:21
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
28-дек-2020, 15:15
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
18-дек-2020, 21:01
ТОП-3 лучших кальянов - на Sky Market
ТОП-3 лучших кальянов - на Sky Market
22-ноя-2020, 14:01
Где заказать доставку вкусных роллов в Одессе?
Где заказать доставку вкусных роллов в Одессе?
16-ноя-2020, 15:26

Последние новости

11:31
События
В Вашингтоне погибли четыре человека в ходе беспорядков
11:30
События
Скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter удалил Трамп
11:29
События
Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ
11:26
События
В США появилась первая жертва беспорядков
11:24
События
Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
11:22
События
На фоне протестов руководство Конгресса США перемещают на военную базу
11:20
Политика
Реакция мира на ситуацию в Вашингтоне
11:13
Политика
На беспорядки в США отреагировала Украина
11:11
События
Трамп просит своих сторонников оставить Капитолий
11:04
События
На фоне протестов в США Байден обратился к Трампу
10:56
События
В США нашли бомбу возле Капитолия
10:55
События
Ввести Нацгвардию в Вашингтон поручил Трамп
10:53
События
Как Трамп прощается с президентством: "штурм" Капитолия и комендантский час
10:39
События
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа
09:13
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 2021
Вчера, 2021-01-06
20:51
События
Использование вакцины от коронавируса компании Moderna одобрила Еврокомиссия
20:49
События
Жесткой реакции на контрабанду вакцины требует Зеленский
20:03
События
Тернополь отказался ужесточать карантин с 8 января
20:01
События
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах
17:32
Экономика
За восемь лет благодаря займам резервы Украины выросли до максимума

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 20214425
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 20214369
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 20211605
В пятницу, 8 января карантин в Украине будет существенно усилен671
Пересмотреть ужесточение карантина могут в Украине376
В ЕС в среду могут одобрить вакцину от COVID компании Moderna254
Резким ростом начал доллар 2021 год246

Досуг

Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Топ-5 тортов от кондитерской World of Sweets
Кондитерские изделия всегда были и остаются верными спутниками всевозможных празднеств, включая дни рождения, свадьбы, другие знаменательные даты.
Сегодня, 11:3457
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Краска для всех случаев жизни - Hammerite
Покраска ворот, калиток, металлических элементов забора, батарей и других изделий из металла - дело достаточно сложное, грязное, временно затратное, потому, хочется чтобы все было не за зря и эффект от покраски сохранился как можно на дольше.
Вчера, 20:52137
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн ОСАГО, игра и приложения ARX: быстро, выгодно, интересно
Онлайн-полисами ОСАГО украинцев не удивить: только за 9 месяцев 2020 года оформлено более 2,2 млн электронных страховок.
Вчера, 17:35139
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
Сучасний маркетинг та реклама - сміливі пропозиції та комплексний підхід
У рекламних текстах неодноразово згадується, що традиційні форми реклами, такі як банери або рекламні щити, просто згоріли. Споживачі стають байдужими до тисяч одноманітних рекламних повідомлень, які атакують їх з усіх боків. 
Вчера, 15:12175
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Любые работы по возведению или ремонту зданий и сооружений проводятся с применением специализированного оборудования.
5-янв-2021, 11:33206
Стеклохолст Wellton
Стеклохолст Wellton
Малярный стеклохолст используется для произведения ремонтных работ, для подготовки к покраске стен. Он позволяет быстро скрыть мелкие трещины, не применяя шпаклёвку.
4-янв-2021, 22:22163

События

В Вашингтоне погибли четыре человека в ходе беспорядков
В Вашингтоне погибли четыре человека в ходе беспорядков
В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека
Сегодня, 11:3154
Скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter удалил Трамп
Скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter удалил Трамп
Действующий американский президент Дональд Трамп удалил скандальные твиты, из-за которого на фоне беспорядков в США сервис микроблогов Twitter заморозил его аккаунт. 
Сегодня, 11:3051
Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ
Каким будет локдаун в Киеве с 8 января: закроют катки, ярмарки и ТРЦ
Усиленный карантин начнет действовать уже в эту пятницу и продлится более двух недель.
Сегодня, 11:2958
В США появилась первая жертва беспорядков
В США появилась первая жертва беспорядков
Девушка, раненная в шею в Конгрессе США, скончалась.
Сегодня, 11:2661
Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
Также зал Сената очищен от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия.
Сегодня, 11:2451
На фоне протестов руководство Конгресса США перемещают на военную базу
На фоне протестов руководство Конгресса США перемещают на военную базу
Руководство американского Конгресса эвакуируют из комплекса зданий Капитолия, в столице США, где проходит масштабная акция протеста.
Сегодня, 11:2255
7 Днів