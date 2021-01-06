Работа в Николаеве водителем – залог стабильного дохода до 40 000 грн в месяц

Bolt – международная компания, которая за несколько лет работы на украинском рынке сумела стать один из лидеров в сфере пассажирских перевозок. Секрет ее успеха заключается в создании комфортных условий для водителей – гибкий график, отсутствие начальства, скидки на топливо и комплектующие. Немаловажный плюс – невысокие комиссионные, составляющие всего 12% от суммы заказа.

Как присоединиться к команде «Болт»

Сотрудничество с компанией доступно совершеннолетним водителям, имеющим права категории «B» и опыт вождения не менее трех лет. Вежливость, аккуратный стиль езды и пунктуальность станут для соискателя дополнительными преимуществами.

Необходимое условие – наличие собственного или арендованного транспортного средства. Машина должна соответствовать требованиям сервиса:

не «старше» 2000 года выпуска;

исправность всех технических систем;

не менее четырех дверей;

наличие прав на авто – техпаспорта и страхового полиса;

отсутствие дефектов лакокрасочного покрытия.

Относительно модификации кузова нет никаких ограничений. Работа в Николаеве водителем в https://bolt-ua.com/nikolaev доступна владельцам седанов, хетчбэков, универсалов.

Для подключения к системе достаточно заполнить онлайн-анкету на сайте сервиса. К ней требуется прикрепить копии документов. Если соискатель отвечает параметрам компании, его данные вносят в систему.

Как строится сотрудничество с «Болт»

Компания предоставляет партнерам полную свободу в выборе рабочего графика и уровня нагрузки. Водитель приступает к обслуживанию пассажиров и заканчивает смену в удобное для него время. Такой подход позволяет совмещать работу в такси с другой деятельностью, например, обучением в ВУЗе. При необходимости таксист может прервать обслуживание пассажиров, чтобы сходить к доктору или забрать ребенка из сада.

Партнер компании самостоятельно подбирает приемлемую рабочую нагрузку. Ему нет необходимости следить за выполнением плана. Одновременно активные водители, выполнившие определенное количество заявок, получают прибавку к зарплате. Еще один бонус для них – отсутствие комиссии.

Сотрудничество с Bolt гарантирует стабильный заработок. В системе всегда есть заказы, благодаря чему партнерам сервиса незнакомо такое понятие, как простой. За счет этого даже за несколько часов работы таксист получает достойный доход.

Эффективная схема распределения заказов позволяет грамотно распределить время. Функция Back-of-Back дает возможность брать в работу заявку еще до завершения текущей поездки. Такой подход сводит к минимуму риск холостого пробега.

Еще одно преимущество – скидки на бензин и комплектующие для партнеров сервиса. Перечень компаний, предоставляющих льготные условия для покупки расходных материалов и запчастей таксистам «Болт», постоянно расширяется.

Решением рабочих вопросов занимается служба поддержки. Ее сотрудники на связи круглосуточно, без перерывов и выходных, что обеспечивает оперативную обработку запросов.

Финансовая сторона

Сотрудничество с «Болт» обеспечивает стабильный заработок. Его можно увеличить за счет пиковых коэффициентов. Обслуживание пассажиров в час «пик», дождливую погоду или необходимость поездки в район, загруженный транспортом, оплачивается по увеличенному тарифу. Выполнение таких заказов позволяет таксисту существенно повысить доход. При этом уровень его рабочей нагрузки остается без изменений.

Партнерам сервиса доступна уникальная опция в виде пассивного дохода, сумма которого достигает до 12 000 гривен в месяц. Бонус начисляется за брендирование водителям, которые установили на свою машину баннер или оклеили ее наклейками, способствующими популяризации компании среди потенциальных клиентов.

Компания защищает партнеров от проявления недобросовестности со стороны клиентов. Так, за отзыв заказа или простой водителя в месте посадки последнему начисляется компенсация.

Чаевые – дополнительный источник дохода, на который не начисляются комиссионные. Довольные клиенты дают их водителям, которые добросовестно относятся к выполнению служебных обязанностей.

Выплата заработка осуществляется строго в оговоренное время на банковскую карту таксиста.