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Досуг Сегодня, 19:3365
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше

Жіночі спортивні костюми використовують не тільки для тренувань та походу у фітнес клуб. Це зручний спортивний одяг, який підійде для звичайних прогулянок, активного відпочинку та в якості домашнього гардеробу.

Спортивний стиль - як образ на кожен день

Sport casual – це дуже популярний стиль одягу на кожен день, в якому головним фігурантом є костюм спортивний жіночий.

Повсякденний спортивний стиль передбачає більше комфорту, більше свободи, більше вільного руху. Навіть якщо ваше життя зовсім не зв’язано з будь яким спортом.

Спортивний костюм жіночий є універсальним предметом гардероба, який можна одягати взимку і влітку, для дома та вулиці. Варто лише правильно підібрати матеріал, який підійде для певної пори року.

Матеріали, що будуть практичними

Перш за все треба визначитися, для яких цілей ви обираєте спортивний жіночий костюм. Якщо це активне заняття спортом на вулиці чи в приміщенні - головним буде підібрати матеріал, який може відштовхувати вологу, зберігати тепло але не перегрівати.

Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше

Для занять спортом на вулиці підійдуть куртки для жінок та спортивні штани з мембранної тканини. Для тренувань у фітнес залі – бавовняний костюм з високим вмістом еластану або поліестеру. Завдяки штучним волокнам спортивні костюми для жінок будуть краще розтягуватися та довше прослужать. Синтетична тканина не сідає після прання, зберігає форму та свої властивості.

Якщо ж ви вирішили придбати спортивний костюм для дозвілля чи у якості кежуал гардеробу – обирайте трикотажні чи бавовняні матеріали з маленьким вмістом синтетичних тканин. Натуральні волокна приємно відчуваються на шкірі та не визивають ніяких алергічних реакцій.

Для холодної пори року ідеальною буде комбінація – трикотажна тканина + фліс.

Взуття під костюм

Яке взуття буде добре поєднуватися зі спортивним костюмом розповість магазин модного одягу Issaplus.

Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше

  • Кеди. Білі чи кольорові, на низькому ході чи на танкетці – у будь-якому випадку кеди будуть гармонійно виглядати разом зі спортивним костюмом для жінок.

  • Кросівки. Легкі бігові кросівки або моделі з масивною підошвою для занять у тренажерному залі – вибір за вами! Головне, щоб вашим ніжкам було комфортно у спортивному взутті.

  • Балетки. Якщо ви одягли свій улюблений спортивний костюм і вирішили у найближчу крамницю, у якості взуття можете обрати балетки.

  • Туфлі. Завдяки тенденції змішувати стилі в одному образі, тепер можна носити туфлі на підборах зі спортивним одягом. Особливо такий ансамбль буде добре виглядати з велюровим спортивним костюмом.

  • Босоніжки. У теплий сезон під спортивні шорти та майку сміливо взувайте босоніжки чи сандалі. І ніхто не зможе вас звинуватити у відсутності смаку.

За матеріалами: https://issaplus.com/ua/

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Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
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