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Досуг Сегодня, 15:1432
Как украсить приусадебный участок в зимнее время

С наступлением холодов в саду становится уныло. Лишь некоторые растения с яркими плодами напоминают о том, что не так давно здесь было буйство красок. Вернуть пейзажу привлекательность не так сложно. Для этого можно использовать декоративные предметы. Например, кормушки для птиц могут стать ярким акцентом на фоне серых оттенков, которые преобладают сейчас на участке.

Раньше домики для пернатых приходилось делать собственноручно. Сегодня можно купить готовые модели, выполненные из:

  • дерева;
  • пластика;
  • полистоуна.

Хозяину останется лишь разместить их так, чтобы птицы не боялись подлетать к кормушкам и клевать зерна. К этому занятию можно подключить детей. Для них это будет полезно и познавательно. 

Зачем привлекать пернатых в сад

Птицы на приусадебном участке приносят много пользы. Они уничтожают практически всех вредителей, обитающих на огороде в теплое время года. Некоторые птицы способны доставать личинки, которые прячутся под корой деревьев и приносят много вреда. Привлекать пернатых на участок нужно всеми возможными способами. Бытует мнение, что воробьи, трясогузки, дрозды и скворцы наносят урон винограду. Гроздья можно поместить в сетчатые мешочки, чтобы предотвратить его уничтожение.

Садовые кормушки для птиц необходимы в зимний период. В это время пернатые не могут добыть себе еду. А сколько радости доставляет ребенку возможность наблюдать, как в сад прилетают синицы, воробьи, клесты, щеглы, сойки. Непоседе можно дать поручение — следить за наличием пшеницы и других зерен в кормушке, ведь с каждым днем птиц будет прилетать больше. Забота о пернатых не требует особого труда. Такое попечение с благодарностью компенсируется уничтожением вредителей, вам не придется использовать ядохимикаты для борьбы с ними. 

Где разместить домики и кормушки

Зачастую их крепят на стволах и ветвях деревьев. Достаточно проявить фантазию и разместить домики и кормушки в разных местах. Можно самостоятельно изготовить шесты, на которые будут крепиться готовые конструкции. Обустройте опору и установите кормушку у окна. Это даст возможность наблюдать за птицами, когда они будут прилетать, чтобы полакомиться семечками, ягодами, орехами.

Если на вашем участке нет деревьев, а растут только кустарники, то можно купить пристенные кормушки. Монтировать их допустимо на забор или вертикальную часть здания. Главное условие — повесить конструкцию так, чтобы туда не смогли забраться коты. В продаже можно найти красивые, ярко оформленные кормушки, которые непременно станут украшением сада или приусадебного участка.

Лакомства для птиц

В зимнее время пернатым трудно раздобыть пропитание. Каждый человек может наполнить кормушку продуктами, которые стоят недорого. Когда вы чистите тыкву, не забудьте оставить и подсушить ее семена. Их с удовольствием съедят синицы и поползни. В кормушку можно насыпать зерна:

  • пшеницы;
  • кукурузы;
  • ячменя;
  • подсолнечника. 

Допустимо повесить на проволоке кусочки несоленого сала. Оно придется по вкусу синицам, сойкам, воронам. Некоторые птицы любят изюм, яблоки, желуди, грецкие и лесные орехи. Позаботьтесь о пернатых — и они наполнят ваш сад радостной суетой и веселым щебетаньем. 

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Как украсить приусадебный участок в зимнее время
Как украсить приусадебный участок в зимнее время
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