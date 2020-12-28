Мужские кожаные сумки: выбираем аксессуар на подарок

Кожаная сумка — желанный подарок не только с женской точки зрения. Мужчины тоже будут рады такому презенту, особенно если он сочетает в себе стиль, практичность и качество. Расскажем, какие бывают мужские кожаные сумки и на что обратить внимание при выборе.

Мужские сумки: какие бывают и с чем их носят

Мужской «сумочный гардероб» не может похвастать таким разнообразием, как женский. И хорошо, ведь мы-то знаем, как мучительно выбирать между сумкой-тоутом и шоппером! Что же остается на долю мужчин?

Портфели. Тут все понятно: это сугубо деловой аксессуар, невероятно практичный и статусный. Согласно последним тенденциям бизнес-моды, в нем предусматривают отделение для ноутбука, но от классической сумки для лэптопа портфель отличают материал (кожа) и внешний вид (сдержанная роскошь). Сумки-мессенджеры. Достаточно неформальный вариант для поклонников кэжуала. Мессенджеры не назовешь вместительными, но, например, для дружеской вечеринки, прогулки или поездки на учебу их объема вполне хватит. Планшеты. Такие сумки сейчас на пике популярности. В них легко входят документы формата А4, а дополнительные карманы и отделения обеспечивают довольно внушительную вместительность. Сумки-планшеты можно носить и с деловым костюмом, и с джинсами, настолько они универсальны. Camera Bag. Да, так в некоторых глянцевых журналах и на fashion-сайтах называют барсетки. С 90-х они видоизменились и вернулись в наши дни удобным и функциональным аксессуаром, куда можно положить разные нужные мелочи. Рюкзак. Городские рюкзаки взяли все лучшее от своих спортивных «собратьев» —

вместительность и удобство. Разнообразие фасонов позволит найти оптимальный вариант и для тех, кто предпочитает неформальный стиль в одежде, и для тех, кто тяготеет к классике.

Саквояжи, папки, поясные сумки и сумки-кобуры, — вот чем еще можно порадовать представителей сильного пола. Но это более специфичные аксессуары, ведь если мужчина не занимается спортом и никуда не ездит, дарить ему сумку для путешествий или фитнес-клуба не очень оправдано.

На что обратить внимание при выборе сумки

Качественная кожаная сумка должна отвечать ряду критериев:

наличие пробника материала — кусочка кожи, прикрепленного внутри изделия;

аккуратные срезы и швы;

надежно закрепленная аккуратная фурнитура;

отсутствие резкого запаха;

отсутствие заломов и трещин.

Конечно, выбирая сумку в интернет-магазине, вы не сможете оценить ни ее запах, ни внешний вид. Залогом того, что покупка будет удачной, во многом служит имя производителя.

Например, не разочаруют мужские сумки бренда Vito Torelli. Эти изделия украинского производства отвечают самым высоким требованиям относительно качества кожаных аксессуаров:

итальянская кожа и фурнитура;

надежность швов, застежек, подкладки;

внимание к деталям;

функциональность в сочетании со стилем;

разнообразие фасонов, моделей и фактур.

Дизайнеры и технологи бренда нашли золотую середину «цена-качество» и старательно ее придерживаются в каждой новой коллекции аксессуаров. Мужские кожаные сумки от «Вито Торелли» — это неизменное удовольствие от действительно классных вещей. Ваш мужчина его достоин.







