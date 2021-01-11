Как в новой квартире спланировать выключатели?

В статье расскажем о том, как спланировать удобное управление освещением за три простых шага. Как можно вообще подойти к этой ситуации. И как это делают профессиональные архитекторы, когда готовят чертежи для своих проектов. И сможете применить эти принципы расположения выключателей в своей новой квартире.

Допустим, на сегодняшний момент вы уже выбрали светильники, спланировали сценарий по времени суток, чтобы получить разную атмосферу и разную степень освещённости в помещении. И теперь вам нужно решить как всем этим управлять, и где расположить выключатели.

Предлагаем начать с самого главного принципа. Освещение и вообще весь электромонтаж планируется только после создания планировки, расположения перегородок и мебели с точными размерами. Иначе не избежать серьёзных ошибок.

При планировании света нужно понять, где будет находиться, например, обеденный стол, если планируете вывести над ним какой-то акцентный светильник, или расположить бра симметрично относительно изголовья кровати. Ещё пример. Если хотите использовать кухню до потолка или высокие шкафы, то также нужно учесть открывание всех дверей. Вы должны либо разместить светильники на определённом расстоянии, чтобы дверцы свободно открывались не задевая ваши накладные светильники, либо использовать встроенный свет.

Поэтому сначала нужно понять какая будет планировка, если как-то меняете относительно своей базовой планировки. Как встанет мебель, какие у неё точные габариты. Спланировать расположение розеток. И только потом переходить к планированию освещения и выключателей.

Первый шаг. Пути перемещения по квартире.

Нужно понять как будете перемещаться по квартире. Зачем это нужно? И причём здесь выключатели? Дело в том, что розетками чаще всего пользуемся когда сидим, лежим или что-то делаем, находясь, как правило, на одном месте. Также часто используем для подключения миксера или пылесоса (речь про свободные розетки), которые, как правило, не заняты техникой или светильниками постоянно. И главное, что хотим от розетки, это то, чтобы она всегда была всегда под рукой в нужный момент. И исходя из этого главного требования их планируем. Смотрим, где встанет мебель и её точные размеры. И остаётся только определиться с количеством розеток и их точным местом расположения.

Это розетки. А как используем выключатели? Правильно, чаще всего на ходу. Приходим домой. Первым делом включаем свет в прихожей, раздеваемся. Проходим дальше. Включаем свет в следующем помещении, где-то выключаем его за собой и т.д.

Поэтому главное, что нужно понять при планировании выключателей это, так называемый, «путь перемещения» всех членов семьи по квартире. Как перемещаемся между помещению. С какой стороны коридора проходим, если он довольно широкий и есть варианты. Как, куда и какой рукой открываем дверь. Где останавливаемся. Ну, и где дальше потом готовим, работаем и отдыхаем. Можно для удобства показать на плане квартиры эти пути стрелками, чтобы определить место, откуда будет удобнее всего управлять светом в помещении. И расположить там будущую группу управления освещением. Пока можно не разбивать их на группы. На конкретной клавише пометить кружочком или специальными обозначениями. Особенно важно выбрать месторасположение выключателей в открытых планировках. Когда в одно и то же помещение можно попасть разными путями.

Второй шаг. Продумываем управлением светом.

После того как определили место откуда будем управлять освещением в помещении, нужно уточнить какой светильник или группа светильников включает каждый конкретный выключатель или клавиша. Конечно, если в этом помещении используются разные типы светильников и их несколько. Удобнее всего, когда каждый тип освещения, например, подсветка управляется отдельным выключателем.

Разберём пример. В спальне решили сделать два типа света. Верхний яркий свет и отдельно вечернюю приглушённую подсветку. Если это одна подсветка и одна группа основных верхних светильников, то можете использовать обычный двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет управлять подсветкой, а вторая верхним светом.

Если планируете какое-то более сложное освещение или помещение больше, то можете использовать два или три типа подсветки в разных местах. Один выключатель должен включать всю подсветку, а второй весь верхний свет. Так удобнее. Потому что если у вас в одном месте предполагается несколько выключателей, то удобно их разбивать по типу света. Чем беспорядочно чередовать клавиши, а потом в них постоянно путаться.

Далее расскажем про перекрёстное выключение. Вы определили где будут расположены выключатели. Как весь свет разбит по группам, какая клавиша чем управляет. И теперь можете добавить перекрёстное управление светом. Когда сможете включить группу светильников, например, при входе в гостиную, а выключить с помощью выключателя у дивана. Если вы уже решили сесть смотреть фильм и вам не хочется вставать и идти несколько метров. Такой дополнительный выключатель может располагаться также у кровати с каждой стороны около прикроватных тумбочек. Если легли в постель, то вам также не придётся вставать и идти включать верхний свет, а потом в темноте идти ложится обратно.

Если вы включили свет при входе в квартиру и разделись, то вам больше не нужно будет возвращаться к входной двери, чтобы выключить свет, и заодно разнести песок по всей квартире. Это можно будет сделать рядом в коридоре просто по ходу движения, например, из гостиной к спальне. Такие выключатели называются переключателями. Их надо также пометить в плане квартиры.

В каких случаях нет смысла использовать проходное переключение света? Дублировать управление в другом месте есть смысл в двух случаях. Если у вас большое помещение, открытая планировка, в которой действительно соединяется несколько разных зон, например, кухня и гостиная объединяются в одно общее помещение. Или в вашем помещении предусмотрено место отдыха или работы, и вы понимаете, что не хотите регулярно вставать и идти несколько метров ко входу в помещение, чтобы выключить весь свет. Также это очень удобно работает на лестнице или в длинных коридорах.

В маленьких помещениях, например, в гардеробных или санузлах достаточно сделать один выключатель при входе. Здесь не надо сходить с ума при планировании выключателей освещения. Думаем во всём должен быть здравый смысл. Потому что, если сделать слишком сложное управление освещением, то, скорее всего, потратите лишние деньги, а пользоваться всем этим не будете.

Здесь можем дать ещё пару советов. Выключатели могут использоваться не только для включения света, но и для управления техникой. Например, очень удобно завести на выключатель принудительный вентилятор в санузле или управление шторами вывести отдельно на выключатель у кровати. Поэтому составьте список всей бытовой техники, которой можно было бы управлять с помощью обычных выключателей. И включите её в свой план. Для управления тёплым полом обычно покупают отдельные специальные регуляторы. А самые простые модели полов чаще всего идут в комплекте с регулятором.

Ещё отличная штука это, так называемый, мастер-выключатель у входа. Вы можете организовать выключение все света в квартире у выхода с помощью одного единственного общего выключателя. Или спланировать, так называемый, режим-подпуск. Вы уходите или уезжаете надолго, и выключаете всё кроме холодильника, морозильника, датчиков протечек, систему автополива т.е. любой техники, которую требуется оставить включённой, и света в прихожей, чтобы при возвращении, вам было легко эту кнопку найти.

Какие выключатели бывают, и для чего они используются?

Выключатели бывают обычные, клавишные, с датчиками движения, диммерами и сенсорные. А ещё бывают радиовыключатели. Здесь речь именно о типе управления, т.е. что вам больше нравится и больше подходит под ваш бюджет. Но общий принцип планирования, о котором рассказывали выше, остаётся один и тот же.

Принципиальный момент в выборе, это именно сама система управления. Кнопочный выключатель может быть и с клавишами, и с джостиком, и с кнопками. Разница будет в дизайне, в плавности хода, но принцип управления у них один.

Сенсорные умные выключатели позволяют программировать управление несколькими группами освещениями на одной панели, менять их местами. И обычно позволяют создавать простые сценарии, например, включение света к определённому времени суток.

Диммеры нужны для того, чтобы менять напряжение, а значит яркость светового потока. Они бывают поворотными и кнопочными, но не все светильники совместимы с диммерами. Это то же нужно учитывать.

Датчики движения удобно использовать для ночной подсветки или освещение длинных проходов, например, длинных коридоров или лестниц.

Радиовыключатели удобно использовать на стекле или в существующем ремонте, когда вы не можете показывать провод.

Третий шаг. Определить и проверить высоты.

После того как спланировали все выключатели для всех типов света, для техники, нужно посмотреть на свой план с розетками и логически объединить, где это возможно выключатели и розетки в общую рамку, хотя бы вывести по одной вертикали. Чтобы выключатель оказался над розеткой или рядом с ней в одной рамке, но не уехал куда-то в бок на 20-30 см.

Обычно выключатели делают на высоте 90 см. в обычных помещениях, и 110 см. во влажных. Это европейский стандарт. По советскому стандарту они находились на высоте 160 см. от пола. И вы наверняка замечали в квартирах со старыми ремонтами, что выключатель находится выше, чем это делают сейчас.

Также нужно учесть высоту расположения розеток, которые спланировали раньше. Например, вам нужны две розетки над прикроватной тумбочкой на высоте 60 см. от пола. И логично выключатели расположить рядом в одной с ними рамке.