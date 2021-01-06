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Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года

Ежегодно в рамках национального проекта «Украинская народная премия» пользователи выбирают лучшие товары и услуги. С 1 мая по 31 августа 2020 года в независимом рейтинговом исследовании приняли участие свыше 140 тысяч человек. По его итогам, лучшим интернет-провайдером 2020 года стала компания «Датагруп».

«Датагруп» — один из лидеров украинского рынка телеком-услуг. Среди ее клиентов — крупный бизнес и розничные потребители. По словам маркетинг-директора компании Алины Компанец, результаты конкурса — это наглядная демонстрация лояльности потребителей и отличный стимул для компании совершенствовать свои услуги.

«Датагруп» предоставляет доступ к высокоскоростному интернету в более чем 90 населенных пунктах нашей страны. На официальном сайте www.datagroup.ua компания предлагает:

  • подключение по Ethernet и xPON;
  • спутниковый доступ к сети из любого уголка Украины;
  • услуги кабельного и ОТТ телевидения;
  • традиционную и IP-телефонию.

В списке услуг провайдера — подключение более 80 каналов кабельного телевидения. К услугам телезрителей — самые популярные каналы в высоком качестве по доступной стоимости. В коллекции интерактивного телевидения представлена подборка из более чем 140 самых рейтинговых отечественных и зарубежных каналов с огромной видеотекой сериалов и фильмов.

Особенности вручения 

В 2020 году украинцы выбирали лучшие компании в области финансов и бизнеса, недвижимости, отдыха и развлечений, продуктов питания, красоты и здоровья, интернет-соединения и связи, техники и сферы услуг. 

  • В онлайн-голосовании оценивались товары и услуги из 24 категорий.
  • По его результатам были определены 487 финалистов, получивших наивысшее признание.
  • Голосование проводилось в течение четырех месяцев: с 1 мая по 31 августа.

Процедура подтверждения адреса электронной почты и номера мобильного телефона исключает многократное голосование и искусственную накрутку баллов. Организаторы конкурса предоставили участникам возможность авторизации на выбор, в том числе, на веб-сайте через регистрацию по e-mail, аккаунт в соцсетях или электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Председатель организационного комитета Николай Сорока отметил, что проект является индикатором доверия украинцев к товарам и услугам, доступным на рынке. А итоги голосования определяют бесспорных фаворитов каждой отрасли, заслуживших народное признание.

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Теги: news, новостти, Украина, датагруп, провайдер, 7dniv, 7dnivinfo  
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Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года
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