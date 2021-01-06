 

Як легко здійснити грошовий переказ між картками

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Як легко здійснити грошовий переказ між картками

Платіжна система Мастеркард пропонує своїм клієнтам універсальний спосіб, яким можна здійснювати грошові перекази між картками. Для цього призначений спеціальний онлайн-сервіс Moneysend, скориставшись яким ви зможете перерахувати гроші родичам або друзям, поповнити свою кредитну картку для погашення боргу або здійснити будь-яку іншу фінансову транзакцію. Сервіс працює навіть із картками, які належать різним платіжним системам, тому ви можете легко та швидко виконати переказ коштів.

Переваги грошових переказів від Mastercard

Користуючись сервісом для грошових переказів у режимі онлайн, ви отримуєте безліч переваг:

  • Не потрібно довго вивчати особливості інтернет-банкінгу, завантажувати та встановлювати додатки або програми, вказувати велику кількість інформації тощо.
  • Найчастіше до моменту, коли на рахунок отримувача надходять гроші, проходить кілька хвилин. Водночас вам не потрібно відвідувати відділення банку, вказувати реквізити банківського рахунку та інше, достатньо лише знати номер картки отримувача.
  • Щоб скористатися сервісом грошових онлайн-переказів, вам достатньо мати будь-який пристрій із виходом до Всесвітньої мережі та інтернет-браузером. Увесь процес займає кілька хвилин і виконується на сайті платіжної системи Мастеркард.
  • Доступ третіх осіб до ваших персональних даних, грошей і транзакцій виключено завдяки сучасним методам захисту з боку Mastercard.

Як здійснюється переказ грошей з однієї картки на іншу

Здійснити грошовий переказ дуже легко, вам достатньо лише:

  • Вказати номер своєї дебетової або кредитної картки, з якої ви хочете здійснити переказ, термін її дії (місяць та рік), а також секретний код CVV2, який знаходиться на зворотному боці.
  • Ввести унікальний 16-значний номер картки одержувача.
  • Вказати суму грошового переказу від 5 до 15 000 гривень.

Платіжна система Mastercard не стягує комісії за дану транзакцію, однак додаткові збори можуть бути передбачені банком, який випустив вашу картку. Детальніше про це зазначено в банківських тарифах, із якими ви можете ознайомитися, натиснувши на кнопку «Тарифи». Вона розташована під полем, де вам потрібно вказати суму переказу.

Ще нижче знаходиться кнопка «Допомога онлайн», використовуючи яку ви можете зв’язатися з фахівцями служби підтримки в разі необхідності. Якщо виникли питання, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Мастеркард за телефоном 0 (800) 33–24–12.

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Як легко здійснити грошовий переказ між картками
Як легко здійснити грошовий переказ між картками
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Як легко здійснити грошовий переказ між картками
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