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Досуг Сегодня, 12:1136
Особенности сборов в туристический поход

Любое путешествие – это настоящее приключение, где постоянно происходят большие и маленькие открытия нового и интересного. Туристический поход не исключение. Такой вид активного отдыха становится все более популярным и сегодня это прекрасная возможность разнообразить свой досуг. Подобное приключение доступно абсолютно всем желающим провести время с пользой и удовольствием от общения с природой. Остается только выбрать и приобрести необходимое снаряжение.

Что взять с собой в поход

Походы бывают разные. Это может поездка за город на выходные дни или экстремальное путешествие со сложным маршрутом на две-три недели. В последнее обычно отправляются хорошо подготовленные профессионалы. Но каким бы ни был поход, для его организации понадобятся разные товары для туризма и активного отдыха. Список вещей и снаряжения будет зависеть от нескольких факторов. В их число входят маршрут, планируемое количество дней путешествия, а также индивидуальные потребности человека. Однако есть необходимый перечень обязательных вещей, без которых на отдыхе в условиях дикой природы не обойтись.

Для похода понадобится следующее снаряжение:

  1. Туристический рюкзак. Этот аксессуар должен быть максимально легким и функциональным, с удобной посадкой. От качества модели зависит успех, а также безопасность путешествия. Не экономьте на покупке и не спешите приобретать первую попавшуюся вещь. При выборе обратите внимание на качество материала изготовления и фурнитуры.
  2. Удобная палатка. Это необходимый на природе атрибут, когда предполагается поход с ночевкой. Палатка защищает от ветра, дождя, холода и дает туристу возможность полноценно отдохнуть.
  3. Спальный мешок. Он понадобится для обеспечения комфортной ночевки на природе. Сегодня производители предлагают большое разнообразие ассортимента моделей. Выбирайте спальник в зависимости от условий путешествия, а также времени года.
  4. Походная аптечка. В дикой природе купить медикаменты негде, а случиться может всякое. Поэтому минимальный набор лекарств обязательно должен быть, даже если предстоит туристический поход с группой. В последнем случае у организаторов всегда есть общая аптечка. Что касается самостоятельного путешествия, то здесь следует особенно внимательно отнестись к сбору лекарственных средств. В число обязательных препаратов входят обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие, антисептики. Не забудьте положить сорбенты, средства личной гигиены, мазь от ожогов, солнцезащитный крем.
  5. Аксессуары для приготовления пищи. Понадобятся горелка, посуда, термос, пластиковая бутылка для воды. При покупке ножа обратите внимание на многофункциональные модели. Рекомендуется также взять с собой портативные фильтры для воды.

Помимо того, в походе пригодятся средства навигации, фонарик, иголка с нитками, салфетки и мешки для мусора. Не забудьте взять комплект запасных батареек. Для долговременного путешествия нелишними будут материалы для починки вещей (скотч, клей, ткань для заплаток).

Особенности сборов в туристический поход

Как подобрать одежду и обувь

Главное правило выбора экипировки – она должна закрывать кожу и защищать от разных неприятностей на природе. Подбирайте вещи и обувь из качественных материалов, хорошо пропускающих воздух, быстро высыхающих на солнце. Рекомендуется также использовать нижнее белье из категории «термо» и майки без швов. Верхняя одежда обязана защищать не только от ветра или холода, но и от осадков. Обувь должна быть подходящей по размеру, с устойчивой подошвой.

Где покупать снаряжение

Кто хоть раз бывал в походе, тот знает, что от экипировки зависит многое, включая комфорт, а также безопасность. Это значит, что вещи, которые понадобятся в путешествии, обязаны быть надежными и качественными. Помимо того, разобраться в огромном ассортименте товаров для туризма и выбрать действительно необходимое не так просто, особенно новичкам. Поэтому оптимальным вариантом станет покупка снаряжения в специализированном магазине, где продавцы-консультанты помогут подобрать все, что потребуется для реализации ваших туристических планов.

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Теги: news, новости, Украина, Туризм, 7dniv, 7dnivinfo  
Особенности сборов в туристический поход
Особенности сборов в туристический поход
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Досуг

Особенности сборов в туристический поход
Особенности сборов в туристический поход
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