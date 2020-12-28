Особенности сборов в туристический поход

Любое путешествие – это настоящее приключение, где постоянно происходят большие и маленькие открытия нового и интересного. Туристический поход не исключение. Такой вид активного отдыха становится все более популярным и сегодня это прекрасная возможность разнообразить свой досуг. Подобное приключение доступно абсолютно всем желающим провести время с пользой и удовольствием от общения с природой. Остается только выбрать и приобрести необходимое снаряжение.
Что взять с собой в поход
Походы бывают разные. Это может поездка за город на выходные дни или экстремальное путешествие со сложным маршрутом на две-три недели. В последнее обычно отправляются хорошо подготовленные профессионалы. Но каким бы ни был поход, для его организации понадобятся разные товары для туризма и активного отдыха. Список вещей и снаряжения будет зависеть от нескольких факторов. В их число входят маршрут, планируемое количество дней путешествия, а также индивидуальные потребности человека. Однако есть необходимый перечень обязательных вещей, без которых на отдыхе в условиях дикой природы не обойтись.
Для похода понадобится следующее снаряжение:
- Туристический рюкзак. Этот аксессуар должен быть максимально легким и функциональным, с удобной посадкой. От качества модели зависит успех, а также безопасность путешествия. Не экономьте на покупке и не спешите приобретать первую попавшуюся вещь. При выборе обратите внимание на качество материала изготовления и фурнитуры.
- Удобная палатка. Это необходимый на природе атрибут, когда предполагается поход с ночевкой. Палатка защищает от ветра, дождя, холода и дает туристу возможность полноценно отдохнуть.
- Спальный мешок. Он понадобится для обеспечения комфортной ночевки на природе. Сегодня производители предлагают большое разнообразие ассортимента моделей. Выбирайте спальник в зависимости от условий путешествия, а также времени года.
- Походная аптечка. В дикой природе купить медикаменты негде, а случиться может всякое. Поэтому минимальный набор лекарств обязательно должен быть, даже если предстоит туристический поход с группой. В последнем случае у организаторов всегда есть общая аптечка. Что касается самостоятельного путешествия, то здесь следует особенно внимательно отнестись к сбору лекарственных средств. В число обязательных препаратов входят обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие, антисептики. Не забудьте положить сорбенты, средства личной гигиены, мазь от ожогов, солнцезащитный крем.
- Аксессуары для приготовления пищи. Понадобятся горелка, посуда, термос, пластиковая бутылка для воды. При покупке ножа обратите внимание на многофункциональные модели. Рекомендуется также взять с собой портативные фильтры для воды.
Помимо того, в походе пригодятся средства навигации, фонарик, иголка с нитками, салфетки и мешки для мусора. Не забудьте взять комплект запасных батареек. Для долговременного путешествия нелишними будут материалы для починки вещей (скотч, клей, ткань для заплаток).
Как подобрать одежду и обувь
Главное правило выбора экипировки – она должна закрывать кожу и защищать от разных неприятностей на природе. Подбирайте вещи и обувь из качественных материалов, хорошо пропускающих воздух, быстро высыхающих на солнце. Рекомендуется также использовать нижнее белье из категории «термо» и майки без швов. Верхняя одежда обязана защищать не только от ветра или холода, но и от осадков. Обувь должна быть подходящей по размеру, с устойчивой подошвой.
Где покупать снаряжение
Кто хоть раз бывал в походе, тот знает, что от экипировки зависит многое, включая комфорт, а также безопасность. Это значит, что вещи, которые понадобятся в путешествии, обязаны быть надежными и качественными. Помимо того, разобраться в огромном ассортименте товаров для туризма и выбрать действительно необходимое не так просто, особенно новичкам. Поэтому оптимальным вариантом станет покупка снаряжения в специализированном магазине, где продавцы-консультанты помогут подобрать все, что потребуется для реализации ваших туристических планов.