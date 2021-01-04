 

Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера

Досуг Сегодня, 15:4540
Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера

Часто люди во время ремонта сталкиваются с серьезной проблемой: выбор плитки в ванную комнату. Сегодня в современном мире очень большой выбор напольной, настенной плитки с всевозможными дизайнерскими решениями декоративных элементов. Все зависит только от ваших желаний и требований. Главное, на что необходимо обращать внимание, когда выбирается плитка для ванной  – это качество, вид, особенности материала.  

Виды плитки для ванной

Приступая к ремонту, многие теряются, какую правильно выбрать плитку в ванную и туалет. Среди распространенных видов можно выделить:

  1. Керамическая плитка, которая имеет прямоугольную форму, изготовлена из обожженной глины, и покрыта глазурью. С помощью глазури можно менять цвет, орнамент, фактуру поверхности. Кафельная плитка в свою очередь делится на:
  • плитку небольшого формата – это популярный материал, дизайнер разнообразен. Ей можно украсить кухонный фартук, стены ванной, душевой комнаты;
  • плитка большого формата – это материал больших размеров, хорошо смотрится в больших пространствах, подойдет для отделки в ванной$
  • майолика – это керамика, которая выполнена по особой технологии. Можно сделать декор на камине, либо стенах ванной;
  • метлахская плитка – настоящее украшение интерьера, из нее получаются эффектные «ковры» на полу и панно на стенах.

2. Керамогранит – это материал, который отличается морозоустойчивостью. Им можно имитировать натуральный камень, укладывают на полу в ванной.

3. Мозаика – представляет особенную поверхность из мелких частиц. Подойдет для стен в ванной комнате, бассейне, душевой.

4. Цементная плитка – это хорошая поверхность для пола, с акцентом декора.   

 Тренды 2020-2021 г. в оформлении ванной плиткой

В последнее время популярна плитка с реалистичными видами камня, такими как мрамор, известняк и травертин, а также нужно не забывать о материале с бетонным видом.

По-прежнему в тренде остается материал под дерево. Природные материалы и их имитация, в интерьере всегда выглядят стильно и дорого. Такое покрытие отличается универсальностью, устойчивостью и долговечностью.   

Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера

Стеклянная плитка по-прежнему крепко занимает свои позиции. Например, есть много вариантов мозаики из стеклянных плиток в различных формах.

Купить керамическую плитку для ванной в интернет-магазине

В интернет-магазине Наша плитка, можно приобрести покрытие, которое обязательно будет соответствовать вашим запросам, и стоит недорого. Если вы хотите поменять плитку по всей комнате, то лучше воспользоваться готовыми идеями от производителей, и купить полностью коллекцию плитки. Тем самым, вы не только сэкономите деньги и время, но и сделаете свою комнату стильной и современной. 

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Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
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Досуг

Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
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