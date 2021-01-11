Типовой или индивидуальный проект: дилемма между более низкой ценой и оригинальностью

После принятия решения строить дом с нуля вам нужно определиться, какой вид проекта выбрать: типовой или индивидуальный. Первый вариант предполагает многократное использование чертежей, разработанных с учетом всех нормативных требований. Главным плюсом индивидуального проекта является возможность строительства дома с учетом всех пожеланий заказчика.

Особенности типовой застройки

Основное преимущество типового проекта — дешевизна. Это объясняется возможностью его легкой продажи, что существенно экономит силы, затраченные на создание чертежей и продумывание всех деталей. Еще одним весомым преимуществом является скорость выполнения заказа, так как вам придется просто выбрать понравившийся план из нескольких предложений. Как правило, по готовым чертежам уже строились дома, поэтому в них учитываются все нюансы, выявленные в процессе реализации предыдущих проектов.

Некоторые компании отказываются вносить изменения в типовой план по желанию заказчика. Править проект должен его разработчик, у которого есть начальные данные. Это позволит избежать ошибок и появления проблем, связанных с созданием некорректного чертежа. Перед началом строительства необходимо провести исследования, чтобы определить соответствие геологических и геодезических особенностей территории требованиям, определяемым проектом.

Преимущества индивидуального проектирования

Разработка индивидуальных чертежей проводится с нуля. Перед началом проектирования дома с заказчиком оговариваются все моменты: общий вид, расположение помещений, этажность, подбор материалов и т. п. При составлении плана учитываются:

стороны света;

размещение зеленых насаждений и построек на территории;

желаемые виды из окон;

особенности ландшафта и т. д.

Индивидуальный проект позволит создать дом мечты со специфической планировкой и нестандартными инженерными решениями. Этот вариант стоит предпочесть, если отведенная под застройку площадка имеет сложный рельеф, препятствующий строительству зданий по стандартным чертежам.

Разрабатывать индивидуальный вариант без наличия знаний и опыта в данной сфере крайне не рекомендуется. Ошибки на этапе планирования могут привести к разрушению будущей постройки. Кроме того, специалисты помогут правильно подобрать материалы с учетом габаритов дома, особенностей климата, рельефа и других нюансов.