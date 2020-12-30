Мебель для спальни: тренды 2021 года

Человек воспринимает спальню как интимное место, личный оазис, где можно отдохнуть и расслабиться, забыть о проблемах и погрузиться в мир сновидений. Поэтому разработке дизайна комнаты и выбору мебели уделяют особое внимание.

Важно подобрать спальный гарнитур так, чтобы он гармонировал со стилем комнаты и был достаточно функциональным. Именно этим критериям соответствуют изделия, представленные в интернет-магазине «Альтек Мебель», который успешно сотрудничает с популярными фабриками Украины, Польши, Китая и пр.

Если необходимо подобрать гарнитур в спальню, мебельный магазин вам в этом поможет. Досконально зная ассортимент, менеджеры предложат варианты, соответствующие запросам клиента и его кошельку.

Вся продукция интернет-магазина «Альтек Мебель» – это грамотно собранные конструкции, качественная фурнитура и стильный дизайн. Поэтому изделия для обустройства спальни не только выгодно дополнят интерьер, но и прослужат длительное время, обеспечивая высокую функциональность.

Актуальные направления 2021 года

Для тех, кто предпочитает проверенные пути и четкое понимание стиля, предлагаем рассмотреть основные направления, которые будут актуальны в 2021 г. К ним относятся:

Минимализм. Как и в прошлом году, мебель, лишенная ярких акцентов, наиболее актуальна. В спальне это особенно приветствуется, ведь в этой комнате важно ощущать комфорт и простор (даже если помещение небольшого размера). Гарнитур в стиле минимализм характеризуется простотой, лаконичностью, сдержанностью. Среди приоритетных цветов можно выделить белый, черный, серый. Главное, чтобы выбранный оттенок не создавал мрачное настроение. Скандинавский стиль. Он, как и в предыдущем варианте, не терпит загроможденности. Поэтому мебель должна быть лаконичной, однако приветствуется использование древесной фактуры. Среди цветовой палитры можно выделить белый, сливочный, фисташковый, серый, мятный и прочие тона. Лофт. Стилю присущи смелые формы, многофункциональность, практичность. Ключевыми материалами при создании мебели являются дерево, металл и стекло. В качестве декора выступает специальное состаривание отдельных элементов, царапины или природные несовершенства материалов.

Дизайн спальни 2021 г. подразумевает демократичность. Можно экспериментировать со стилями, сочетать несколько приемов, создавая эклектику. Но на чем бы ни остановились, стоит помнить о здравом смысле и чувстве меры.

Делаем вывод

Актуальная мебель для спальни 2021 года характеризуется сдержанностью, практичностью и минимальным количеством декора. Она подбирается таким образом, чтобы комната казалась просторной, но для всех предметов должно быть свое место. Чтобы убрать вещи с глаз, выбирайте кровати со встроенными ящиками. Это позволит рационально использовать пространство, причем не будет создаваться ощущение загроможденности в спальне.