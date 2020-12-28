 

Какая женская одежда будет в моде в 2021?

Досуг Сегодня, 11:4681
Какая женская одежда будет в моде в 2021?

Шагнув в новый 2021 год, самое время обновить свой гардероб. Какая одежда сейчас в моде расскажет Клубок.

Модные сочетания и классические образы

Одежда для женщин в новом году продолжает удивлять свободой и непринужденностью. Больше не нужно следовать строгим канонам, чтобы быть в тренде. Разные стили одежды для девушек еще сильнее будут переплетаться в новом сезоне.

Платье с кроссовками, пальто под спортивные штаны или кеды под пиджак – это уже не моветон, а современные модные тенденции. Дизайнеры предлагают еще дальше выйти за рамки закрепленных стандартов.

Теперь можно совмещать вечерние платья с пляжной обувью и комбинировать классический пиджак со спортивными штанами. В то же время пляжная одежда – короткие яркие шорты, открытые сарафаны и сланцы перекочевали из прибрежных курортов на улицы городов. Пеструю одежду, которую вы носили только на пляж во время отпуска, можно смело надевать в повседневной жизни.

Если же вы придерживаетесь более привычных сочетаний в одежде, выбирайте один из устоявшихся ансамблей.

  • юбка и блузка

Длина миди, плиссе и завышенная талия будет в моде в этом году. Открытые плечи, банты и легкие струящиеся ткани подойдут для блузок. Обладательницам фигуры груша повезет, ведь с нового сезона вернутся в моду подплечники, которые визуально увеличат верхнюю часть силуэта.

  • джинсы и футболка

К бойфрендам, джинсам с завышенной талией и рванке добавится еще и клеш, который снова в тренде. Однотонные футболки или модели с принтами подойдут для кэжуал и стрил стайла.

Какая женская одежда будет в моде в 2021?

Гамма цветов - тренды и антитренды

Чтобы быть в тренде одежда женская должна не только соответствовать модном фасону, сочетание цветов также немаловажно. Кислотный желтый, оранжевый и зеленый – антитренды 2021 года.

Темный розовый вытеснит нежные и пастельные тона розового цвета.

Солнечно-желтый, темно-синий, оливковый, коралловый станут популярными цветами в нынешнего сезона. Подбирайте на весну и лето сочный кричащий верх под нейтральный цвет низа: розовая блузка с бежевыми брюками, ослепительный желтый пиджак под джинсы или бирюзовая рубашка с темной юбкой.

На лето покупайте одежду на женщин с тропическими или пляжными мотивами. Экзотические растения, цветы и птицы могут украшать летние сарафаны, футболки и топы.

Актуальность цвета будет зависеть от времени года и вашего настроения.

Универсальная одежда на любой случай

Хотите, чтобы было и модно, и практично? Получите! Вот некоторые предметы гардероба, которые можно надевать по разному поводу в 2021 году.

Платья-рубашки, оверсайз модели, платья-туники, платья в бельевом стиле – это лишь некоторые модные фасоны 2021 года.

  • Комбинезоны

Можете выбирать модели ярких расцветок на весну и лето для прогулок по городу, а можете остановиться на сдержанных бежевом, белом или коричневом оттенках для работы в офисе.

  • Рубашки

Натуральные хлопковые и льняные рубашки приятные на тело и выглядят всегда уместно – будь то деловая встреча или посиделки в кафе с подругой. Легкая помятость натуральных тканей добавит нотку небрежности в образ, но не испортит его.

Какая женская одежда будет в моде в 2021?

По материалам: https://klubok.com/

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