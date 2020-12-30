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Инстаграм-прогулка по Киеву: топ лучших мест для фото

У любого города есть свое узнаваемое лицо, свой профиль из зданий и архитектуры. Современные города не статичны, их портрет меняется с каждым днем, радуя своим многообразием и некогда популярные места для фото сменяются другими. Мы подготовили для вас наиболее актуальные достопримечательности для создания небанального визуального контента своей фид-ленты.

Итак, номер один — киевский велотрек или циклодром был открыт совсем недавно после многочисленных реконструкций с 1913 года и теперь это отличное место для городских, спортивных или даже футуристичных фото. Велотрек - знаковое место, без которого современный Киев невозможно представить. В свое время служил не только для катания, но также как и летний театр с оркестром. Теперь велотрек открыт абсолютно для всех желающих, кто не прочь покататься на велосипеде, роликах, скейте или просто совершить утреннюю пробежку. В двух шагах от велотрека находится популярный фудплейс с азиатской и мексиканской кухней, а также пиццерией – «Тинтин» (@piespot.kyiv) из окон которого можно наблюдать выступления спортсменов. Велотрек однозначно стоит посетить, если вы в поисках динамичных, панорамных фото.
Адрес: улица Вячеслава Липинского, 15.

В продолжение спортивных сооружений, второе место для инстаграм ленты занимает НСК «Олимпийский», реконструированный и открытый к Чемпионату Европы по футболу «Евро-2012». Комплекс поражает своим масштабом, графическими линиями и воздушным куполом из многочисленных зонтиков. Рекомендуем исследовать территорию, не ограничиваясь центральным входом на стадион. НСК - топовое место при выборе локаций для съемки рекламных роликов, клипов, фешн-историй. Его нереальные ступеньки с неоновой подсветкой и подъемы к чаше, а также аллея вокруг стадиона с колонами, колоритными стенами и изгибами – это бесконечные возможности для фото и видео продакшена. Чтобы вы не выбрали, все локации выгодно послужат отличным фоном для современных и урбанистичных съемок.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 55

Николаевский костел и вид на него со стороны бизнес-центра «Торонто» — место для фото номер три. Наверное, не осталось блоггеров в Киеве, кто еще не сделал фото с данного ракурса. Тот случай, когда под фото можно тегнуть любой исторический город Западной Европы и практически ни у кого не возникнет сомнений относительно места локации. Рекомендуем для love-stories, романтических, рекламных и постановочных фото.
Адрес ракурса: ул. Большая Васильковская, 100

На четвертом месте историческое и поистине роскошное здание одной из лучших гостиниц в столице Premier Palace Hotel. За 111 лет существования, первый пятизвездочный отель Киева стал символом города, ассоциируясь с роскошной жизнью и комфортом. Знаменитый фасад с лепниной и многочисленными фигурными элементами поражает воображение тех кто видит его не только впервые, фото с любого ракурса на отель будет выглядеть выигрышно. Также, на фасаде с 2019 года красуется знаменитая туфелька Сержа Лифаря, часть проекта «Шукай», который включает уже более 28 мини фигурок по всему правому берегу Киева, демонстрируя знаменитые факты, связанные с историей города. Но самые интересные локации для фото находятся внутри отеля, – это современный лобби с прозрачными лифтами-капсулами, винтовые лестницы, антураж лобби-бара «1919», роскошный веллнесс и тематические номера. Отель выбирают не только для проживания, но также для съемок клипов, фильмов, рекламных роликов и кампаний. Идеальный вариант — остановиться в отеле хотя бы на сутки, чтобы полноценно посетить все рестораны, осмотреть каждый уголок отеля, который уже сам по себе является экспонатом и картинной галереей, посетить знаменитый Wellness Club с 17-метровым бассейном. В летнее время здесь открыта еще одна потрясающая локация, панорамный ресторан-терраса «Atmosfera», с крыши которого открывается захватывающий вид на историческое сердце Киева.
Адрес: бульвар Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29, Киев

Пятый пункт в нашем рейтинге занимает еще одно историческое место – Киевская крепость. Данная локация подходит только для экстерьерных съемок, но ландшафт и антураж просто поражают. Немало было снято исторических фильмов и сериалов в стенах знаменитого Киевского бастиона. Сейчас это национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость», для киевлян известный по старому названию «Косой капонир», который был основан еще в середине 19 столетия для удержания политических заключенных.

Инстаграм-прогулка по Киеву: топ лучших мест для фото

Потрясающее уединенное место в самом центре Киева, закрытое от внешней жизни столицы, с открытым пространством, ландшафтным озеленением, цветущими весной магнолиями и атмосферой средневековья, как будто время здесь остановилось.

Разбавим наш рейтинг маркетинг-объектом. Среди любителей селфи крепко прижился рекламный объект, построенный привлекать клиентов и украшать территорию жилого комплекса. Итак, на шестом месте копия Эйфелевой башни во дворе жилого комплекса Французский квартал. Башня стала настолько популярной, что жильцам стало не комфортно жить в комплексе, с постоянным движением туристов и любителей фото, и вход на территорию стал закрыт. Поэтому, планируя свой визит к башне, запаситесь терпением или знакомыми из жилого комплекса, так как проход к башне закрыт со всех сторон оградительными сооружениями на электронных замках.
Адрес: ул. Анри Барбюса 51/2

Конечно же, в нашем рейтинге нет всего многообразия достопримечательностей, исторических мест, тематических ресторанов, архитектурных и природных парков. Киев недаром вошел в сотню самых красивых городов мира по международному рейтингу World Best Cities, хорошее настроение и пешие прогулки по городу – это лучшее, что поможет найти именно ваши топ-места для фото.

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