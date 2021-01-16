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Досуг Сегодня, 16:5966
Протисудомні ліки - що треба знати про епілепсію після інсульту

Переживати напади епілепсії після інсульту або спостерігати, як хтось переживає напад, може бути жахливим досвідом.

До цього побічного ефекту після інсульту слід ставитись дуже серйозно, і як тим, хто пережив інсульт, так і їх доглядачам слід пройти повну підготовку щодо того, як керувати судомами, якщо вони трапляються і які протисудомні препарати можуть допомогти хворому..

Чому виникають судоми після інсульту і що робити, коли вони виникають?

Що викликає судоми після інсульту?

Судоми виникають, коли мозок відчуває раптову дезорганізацію електричної активності.

Але чому напади виникають після інсульту?

Залежно від місця інсульту він пошкоджує різні ділянки мозку. Пошкодження призводить до утворення рубців, що перешкоджають нормальному перебігу електричної активності в мозку. Деякі джерела говорять, що близько 5% людей, які перенесли інсульт, переживають напади після інсульту. Тому важливо, щоб усі, хто пережив інсульт, та особи, які їх доглядають, були поінформовані про судоми та знали що робити, коли вони трапляються.

Коли трапляються напади після інсульту?  

Як правило, судоми часто трапляються протягом перших 24 годин після інсульту. Судоми також часто з’являються в перші кілька тижнів після інсульту.

Однак кожен інсульт різний, тому це може сильно відрізнятися від людини до людини.

Деякі люди, які пережили інсульт, пережили судоми вперше через роки після інсульту, що є ще однією причиною, чому пароксизмальна освіта настільки важлива. 

Види судом після інсульту.

Протисудомні ліки - що треба знати про епілепсію після інсульту

Існує дві основні категорії судомних нападів: 

  • спровоковані,
  • неспровоковані.

Спровоковані напади зазвичай починаються відразу після інсульту, але спричинені чимось іншим, наприклад, важкою інфекцією, високою температурою або нирковою недостатністю.

Неспровоковані судоми зазвичай трапляються принаймні через тиждень після інсульту, але не викликані нічим зовнішнім, наприклад, інфекцією.

Множинні неспровоковані епілептичні напади є основними критеріями епілепсії після інсульту.

Чи призводять судоми до епілепсії після інсульту?

Постінсультна епілепсія — це неврологічне розлад, при якому після інсульту виникають періодичні напади, не пов’язані з конкретною причиною.

Одноразовий напад не обов'язково означає, що у пацієнта епілепсія.

Однак, якщо напади хронічні, нічим не спровоковані та періодичні, у хворого може бути діагностована епілепсія після інсульту.

Як лікується епілепсія

Приймання протисудомних препаратів повністю зупиняє напади у більшості людей з епілепсією. Якщо ні, це може принаймні зменшити кількість атак, а також їх інтенсивність. Зазвичай достатньо лік. Однак часто трапляється так, що пацієнту потрібно спробувати більше одного препарату, перш ніж лікар підбере правильний набір.

Антиконвульсанти часто викликають втому, сонливість та збільшення або втрату ваги. Інші можливі побічні ефекти включають депресію, втрату координації, мовленнєві проблеми та сильну втому.

У деяких випадках, якщо у пацієнта не було судом протягом 2 або 3 років, можливо, можна почати припинення приймання ліків за погодженням з лікарем. Іноді симптоми захворювання повністю зникають.

Дозування слід застосовувати обережно, щоб отримати максимальну ефективність та якомога менше небажаних ефектів. Антиконвульсанти перешкоджають метаболізму інших препаратів, таких як оральні контрацептиви та розріджувачі крові. 

Якщо ліки не дають відчутних результатів, іноді може бути проведена хірургічна операція. Вона передбачає надріз на частині мозку або навіть видалення цієї частини повністю, якщо можна виключити ризик порушення життєво важливих функцій. Доопераційне обстеження може зайняти кілька місяців, оскільки воно включає багато діагностичних тестів.

Інші методи хірургічного лікування включають:

  • Гамма-ніж. Цей метод передбачає опромінення ушкодженої області дуже високою потужністю випромінювання. Ця неінвазивна методика має ту перевагу, що знищує лише хворі клітини. 
  • Імплантаційна стимуляція блукаючого нерва. Це пристрій, імплантований під шкіру грудної клітки, який стимулює блукаючий нерв, виробляючи електричний імпульс кожні 5 хвилин. При правильній настройці пристрій працює автоматично, але процес вимагає тривалого періоду налаштування (це займає від 12 до 18 місяців).



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