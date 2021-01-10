Компания Apple планирует увеличить объемы производства айфонов на 30%

Издание Nikkei Asia сообщает о том, что американский бренд в начале 2021 года намерен увеличить количество своих смартфонов до 96 млн. Это касается следующих моделей:

iPhone 12;

11;

SE.

Сегодня купить iPhone 11, обновленную версию SE и айфон 12-го поколения, вышедший осенью 2020 года, не проблема. Сделать это можно в любом крупном магазине цифровой техники. Несмотря на это, компания планирует увеличить объем производства этих моделей, а соответственно, и уровень их продаж.

Подробности грандиозных планов Apple

Бренд опасается того, что для реализации его планов может не хватить ключевых компонентов, поэтому он собирается перенаправить часть деталей, которые предназначены для iPad, на серию iPhone 12. В связи с чем, производство фирменных планшетных ПК уменьшится на 2-3 миллиона единиц.

Новинки, которые компания Apple выпустила в 2020 году, стали успешными, именно это подтолкнуло бренд на корректировку производственных планов. Спрос на прошлые серии также остается на довольно высоком уровне, поэтому компания решилась на такой рискованный и ответственный шаг.

"Яблочные" прогнозы на 2021 год

Apple ожидает, что уровень продаж всех айфонов в 2021 году будет в пределах 230 миллионов, что на 20% больше в сравнении с показателями 2020 года, который выдался сложным для всех. Компания регулярно мониторит рынок и собирает статистические данные, поэтому может корректировать планы в зависимости от ситуации, чтобы не потерять прибыль, а приумножить ее.