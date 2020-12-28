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Досуг Сегодня, 11:3486
Как выбрать насос для скважины?

Живете в частном секторе и пришло время обзавестись насосом для воды? Теперь перед вами стоит тяжёлый вопрос выбора правильного насосного оборудования? Ничего сложного. Главное знать некие азы специфики функционирования всех насосов. Итак, все насосы делятся на две основных группы: поверхностные и глубинные. 

Поверхностные водяные насосы

Поверхностные насосы идеально подходят для перекачивания воды из открытых резервуаров: бочек, бассейнов и т.д ну или для неглубоких скважин (до 10 метров). Корпус поверхностного насоса не погружают в воду, а устанавливаются рядом с источником воды, погружая в воду только перекачивающий жидкость шланг. Такие агрегаты предназначены для чистой воды без примесей и загрязнений, без известняковых частиц и т.д. и могут иметь такие отличительные характеристики:

  • Вертикальный/горизонтальный тип установки. Эта характеристика на функциональность не влияет. Выбирайте по факту удобства его дальнейшей эксплуатации.
  • С низкой/высокой пропускной способностью. С низкой - вихревые, с высокой - центробежные. 
  • С высоким/низким уровнем напора и производительности. Как правило высокий уровень КПД имеют многоступенчатые модели поверхностных насосов. Плюс ко всему они способны перекачивать воду с небольшой загрязненностью (частицы не должны превышать до 0.4 мм.). Купить насос такого типа можно во многих интернет-магазинах, например на сайте https://giga.in.ua/

Погружные насосы для скважины (глубинные)

Как выбрать насос для скважины?

Это совершенно отличительный тип насосного оборудования нежели поверхностный. Оно работает находясь непосредственно в водной среде. То есть глубинные насосы погружаются в скважину, глубиной от 8 метров и могут подавать воду в любую необходимую точку водозабора. 

По принципу функционирования могут быть такими:

  • Центробежными. 
  • Шнековыми.
  • Вихревыми.
  • Вибрационными. 

Выбирая из этих разновидностей насосов учитывайте, что: 

  1. Более долговечными, мощными, производительными, менее шумными считаются центробежные. 
  2. Шнековые идеально перекачивают воду имеющие илистые или даже глинистые примеси.
  3. Отличительная характеристика вихревых насосов - минимальная производительность, но максимальный выдаваемый напор. 
  4. Вибрационные самые низкие по стоимости, простые в установке, но максимально шумные, и за счёт сильной вибрационной силы могут провоцировать заиливание скважины. 

О покупке насоса для воды

Как выбрать насос для скважины?

Далее, когда вы определились какой тип насоса вам необходим (поверхностный или глубинный) остается определится с тем, какой именно мощности и производительности насос покупать. Для этого нужно просчитать три параметра:

  • Количество и частоту включения воды в различных точках водозабора. Например, при включении умывальника, стиральной машины, использовании унитаза потребляется примерно пол куба воды в час, при работе системы капельного полива, душевой кабины - куб в час. Сложив эти данные вы получите показатель производительности необходимый для вашего будущего оборудования.
  • Технические показатели скважины:  расстояние до зеркала воды (А), расстояние до ближайшей точки водозабора (С), максимальная высоту точки водоподъема (В). Все в метрах. Это необходимо знать для осуществления дальнейших вычислений по специальной формуле. 
  • Величину напора в метрах с учётом процента потерь и давления на выходе (Рв). Формула приведена ниже: Н = В + %P (A+В+C)*0,2 + Pв (среднее значение для которого равняется 20 м). То есть итоговая формула выглядит так: Н=В+(A+D+C)*0,2+20.

Если самостоятельно просчитать параметры нужного насоса не получилось тогда вы можете обратиться за помощью к специалистам. Но в любом случае, если при выборе насоса, вы учтете все нюансы, которые описаны выше, ваше оборудование прослужит долгие годы.

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Как выбрать насос для скважины?
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Досуг

Как выбрать насос для скважины?
Как выбрать насос для скважины?
Живете в частном секторе и пришло время обзавестись насосом для воды? Теперь перед вами стоит тяжёлый вопрос выбора правильного насосного оборудования? Ничего сложного. Главное знать некие азы специфики функционирования всех насосов.
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