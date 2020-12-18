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Досуг Сегодня, 16:3961
Разбираемся в выборе омывателя стекла для машины

Омыватель для стекла – это химическая жидкость. Она не только очищает стекло, но и создает на нем защитную пленку. Эта процедура позволяет улучшить видимость дороги и повысить тем самым безопасность вождения.

Как правильно выбрать и где купить

Можно приобрести омыватель стекла на Exist.ua, но для начала нужно понять, как правильно его выбрать. Стоит обратить внимание в первую очередь на состав жидкости и ее запах. Важно уточнить, при какой температуре средство замерзает, а также какие загрязнения возможно очистить с его помощью, что входит в состав. Вся информация обычно указывается на упаковке. Для холодных месяцев незамерзайка будет лучшим выбором. Качество каждого вида товара гарантировано его производителем.

Компания Exist сотрудничает с поставщиками товаров напрямую, поэтому вся продукция в каталоге магазина отличается высоким качеством и доступными ценами. Широкий выбор позволит каждому водителю выбрать то, что больше всего подойдет для его машины и бюджета. Заказ можно оформить в несколько кликов. Если есть вопросы, то менеджеры ответят на любые из них, помогут сделать верный выбор, ознакомят с ассортиментом подробнее. Кроме стеклоомывателей, интернет-магазин предлагает также автозапчасти и другие товары: для спорта, бытовые, туризма и прочие.

Преимущества и характеристики стеклоомывателей

Разберемся, почему не стоит применять простую воду. Обычная вода не имеет всех возможностей, которые предоставляет специальная жидкость для чистки стекла. Кроме того, в воде могут содержаться примеси, разрушающие поверхности.

Лучше использовать стеклоомыватели – специальные жидкости для чистки стекла авто, особенно лобового, они имеют множество плюсов. Такие средства:

  • прекрасно удаляют жир и грязь;
  • не оставляют на стекле пятен и разводов;
  • не наносят вред поверхности.

Любое средство содержит микроэлементы, которые защищают омывательную систему от коррозий и бактерий. Сами чистящие щеточки и стекла также защищены от износа, что продлит их срок работы и сохранит в надлежащем виде длительное время.

Состав омывающих жидкостей

Лучший способ легко и без усилий очищать стекла от загрязнений – специальные средства. В их состав включены:

  • активные вещества;
  • антикоррозийные ингибиторы;
  • различные добавки, к примеру, преломляющие солнечные лучи и др.;
  • ароматические вещества, позволяющие устранить неприятный запах спирта;
  • нейтрализующие вещества, блокирующие процесс окисления раствора.

Основу очистительной жидкости составляет очищенная вода.

В своем составе омыватели содержат разные виды спирта:

  • этиловый;
  • изопропиловый;
  • метиловый.

Концентрированная жидкость, предназначенная для чистки лобового стекла, позволит поддерживать чистоту всегда и при любой погоде.

Вывод

Хорошая видимость на дорогах – это чистые стекла автомобиля, а чистые стекла – это качественные омыватели. Не стоит экономить на своей безопасности, поэтому у каждого водителя должно быть фирменное средство для очищения стекол.

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