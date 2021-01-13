Оригинальные идеи для подарка парню

Сложно подобрать подарок любимому. Во-первых, мужчины более практичны, не любят лишних вещей. Во-вторых, если и хотят получить подарок, то такой, чтобы он о нем всю жизнь мечтал. Ведь все остальное он может купить себе сам, или усиленно над этим работает. Так все же, какой выбрать подарок парню, чтобы и от души, и денег хватило, да и чтобы не пылился просто так? Предлагаем готовый список идей для сюрприза на любой возраст и кошелек.

Базовое правило при выборе презента – обратить внимание на:

возраст именинника;

хобби, увлечения;

близость отношений.

Подарки ко Дню рождения

Так уж повелось, что День рождения – любимый праздник каждого человека. Еще с детства каждый человек ждет поздравлений, коробок с подарками, внимания от родных и друзей. А с возрастом начинает ценить не сами подарки, а эмоции дарящего, искренние пожелания и круг близких людей. Но где-то в глубине души таится желание получить презент, о котором не догадывается, зато вторая половинка точно знает, что он порадует.

Парни 18-25 лет предпочитают получить на День рождения крутой гаджет или дополнение к уже имеющемуся: смартфоны, умные часы, фитнес-браслеты, лэптопы, блютус-наушники, радиоуправляемые квадрокоптеры, GPS-навигаторы, гироскутеры, электросамокаты. Стильные аксессуары: брендовые очки, ремни, кроссовки, рюкзаки или наплечные сумки.

Мужчине чуть старшего возраста будет интересным: мани-бар, барбекю, или проигрыватель для пластинок. Будьте аккуратны с подарками, способными задеть самолюбие: массажер для снятия усталости, расческа от выпадения волос с лазерным рассеивателем. Даже если это очень полезные подарки, они намекают на несовершенства.

Чтобы сюрприз порадовал – следуйте его интересам. Для спортсмена будет полезным и долгожданным спортивный браслет, одежда для тренировок, домашние тренажеры и дизайнерские гири. Не будет лишним качественная спортивная сумка, брендовые кроссовки или смарт-весы.

Если отношения длятся не так давно, и вы еще не успели узнать много о молодом человеке, остановите выбор на приятных нужных вещах: портмоне, сумка, набор для пикника или кемпинга, автомобильные аксессуары, компьютерная гарнитура.

Презенты на Новый год

Все еще думаете, что бы положить под елку, и порадовать любимого? Для домоседа подойдут стационарные игры: настольный футбол или хоккей, приставки, а также оригинальная лампа-светильник, пазлы с героями игр или книг, электронный ридер.

Если парень – активная личность и не мыслит свои выходные без футбола, похода или велопрогулки, присмотритесь к всевозможным комплектующим для его снаряжения. Выбор широк: походные мультитулы, палатки, лодки, коптильни, туристические рюкзаки.

Стоит обратить внимание, что сам праздник приходится на прохладную пору года и будут актуальны теплые вещи: пушистые пижамы, теплые тапочки, кружки-непроливайки, шапки и шарфики, стельки.

Что дарить на годовщину

Лучшая идея для сюрприза на годовщину отношений – провести вместе время так, чтобы запомнить не на один год. Конечно, эффектный подарок впечатлит не менее, но почему-то яркие воспоминания хранятся дольше. Поведите его на сноукайтинг, экстрим на квадроциклах, поднимитесь в небо с помощью воздушного шара, или совершите вместе прыжок с парашютом. Не забывайте о путешествиях по новым городам или странам, о нестандартных экскурсиях.

В качестве презента можно преподнести: элитный алкоголь, парфюм, кожаный ремень, кофемашину или гриль.

Помните, что подарок от души имеет больше шансов стать незабываемым!

Источник: ROZETKA Journal