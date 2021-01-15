“Капризы” аккумулятора мобильного телефона

Сейчас попытаемся найти ответы на часто встречающиеся вопросы: ”Почему в телефоне быстро разряжается батарея и каким образом с этим бороться? Способов решения данной проблемы очень много, так же как и причин ее появления. Начнем с того, что рассмотрим несколько лайфхаков по продлению жизни аккумулятора, а закончим советами по восстановлению истощенного АКБ.

Самые прожорливые потребители мобильного телефона: это приемные модули сети, блютуз, Gps и Wi-Fi. Варианты экономии:

С мобильной сетью не так все просто, так как это основной источник связи и основная функция в работе смартфона. Если телефон рассчитан на две сим карты, то отключив ту, которая на данный момент не используется, получиться существенно снизить расход энергии. Также можно отключать режим передачи данных, когда надобности в мобильном интернете нет.

Что касается остальных модулей, то здесь все проще, функции wi-fi, bluetooth и gps можно включать по мере необходимости, а с помощью виджетов, выведенных на главный экран, можно существенно ускорить управление.

Второе место по количеству потребляемой энергии занимает экран и есть три способа чтобы минимизировать расход энергии:

Снизить уровень яркости до комфортного минимума; Установить автоматическую регулировку яркости в зависимости от освещения; Задать время автоматического отключения экрана после блокировки.

Частенько заряд батареи “съедают” приложения, которыми вы даже не пользуетесь, поэтому следите за программами, которые вы устанавливаете и немедленно удаляйте те, которыми пользоваться в ближайшее время не планируете.

Если телефон по прежнему расходует заряд аккумулятора очень быстро, то пришло время для кардинальных мер:

Сброс до заводских настроек вернет состояние ПО мобильного устройства в исходное состояние;

Калибровка аккумулятора заключается в проведении нескольких циклов полной зарядки-разрядки.

В том случае, если ни один из советов не помог исправить проблему с быстрой разрядкой аккумулятора, значит пришло время заменить накопитель энергии на новый. Нужную модель АКБ можно найти после перехода по этой ссылке https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/.