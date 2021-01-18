Где купить и как выбрать диван

На сегодняшний день производители предлагают действительно широкий выбор диванов, которые обладают совершенно разными эксплуатационными характеристиками. Однако подобный выбор и огромное количество магазинов часто дезориентируют покупателя, от чего тот делает не лучший выбор.

Именно поэтому одним из лучших магазинов для покупки диванов является «Диваны для нирваны» ‒ https://ddn.ua. Это интернет-магазин мебели, который уже на протяжении многих лет успешно радует клиентов действительно качественной и надежной продукцией от лучших украинских и заграничных производителей.

Каталог диванов в магазине ДДН

«Диваны для нирваны» работают уже больше 17 лет. За это время компания смогла не только значительно расшириться, но и сильно увеличить ассортимент предлагаемой продукции. На сегодняшний день на сайте компании присутствует один из наиболее полных каталогов диванов, которые можно купить в Украине.

Клиент получает возможность воспользоваться удобным интерфейсом и поиском, который предусматривает различные фильтры. Каждый сможет отыскать именно тот вид дивана, который ему необходим, учитывая такие критерии:

форма (формат);

назначение;

наличие механизма раскладывания;

обивка и дизайн.

Форма дивана позволяет еще лучше вписать данную мебель в определенный дизайн интерьера. По данному фактору диваны бывают таких видов:

модульные;

прямые;

угловые.

Назначение дивана в основном определяет, в какой комнате он будет использоваться. Например, диваны на кухню отличаются более практичной и стойкой обивкой, а в спальню ‒ качественным и надежным механизмом раскладывания.

К слову, о механизме раскладывания. С его помощью обычный диван получает возможность превратиться в спальное место для 1-2 человек, что очень удобно при ограниченной площади или приеме гостей.

К наиболее популярным механизмам раскладывания следует отнести:

еврокнижка;

дельфин;

выкатной механизм;

аккордеон;

клик-кляк.

Ну и последним факторами является дизайн и обивка дивана. Именно они позволяют качественно вписать мебель в любой дизайн интерьера таким образом, чтобы он отлично ее дополнил.

Мебельная фабрика отыгрывает значительную роль в качестве диванов. Интернет-магазин ДДН рад сообщить, что они успешно сотрудничают с лучшими киевскими фабриками, предоставляя клиентам качественную продукцию по привлекательным ценам ‒ https://ddn.ua/fabrika-kiev.html.