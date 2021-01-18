Возможности использования трехдверных шкафов-купе

Традиционный шкаф с распашными дверьми не позволяет полностью использовать свободное пространство внутри. Именно поэтому все больше потребителей отказываются от него, отдавая предпочтению раздвижным механизмам. Шкафы-купе трехдверные сегодня одни из лидеров рынка мебели, что неудивительно, ведь возможности их использования достаточно широки и разнообразны. А еще их конструкция позволяет существенно расширить варианты дизайна, в чем легко убедиться на сайте интернет-магазина https://fayni-mebli.com/трехдверные-шкафы-купе.html. Трехдверные шкафы-купе могут использоваться практически в любом помещении. Главное – грамотно подобрать внутреннее наполнение и позаботится о гармоничном оформлении мебели.

Трехдверный шкаф-купе в гостиной

Гостиная – это комната, презентующая весь дом. Очень важно, чтобы в ней было уютно и приятно находиться. Установка трехдверного шкафа-купе позволит легко поддерживать порядок, складывая туда даже постельные принадлежности, а также добавить помещению изюминки. Если выбрать зеркальные двери, то также можно визуально сделать комнату более просторной.

Трехдверный шкаф-купе максимально вместительный, поэтому в нем можно хранить сезонные вещи, бытовую технику и даже игрушки. В квартире, где функции спальни и гостиной объединены, это очень актуально.

Шкаф-купе в спальне

Очень часто можно увидеть такую мебель и в спальне. И трехдверный шкаф-купе действительно отлично вписывается в этой комнате. С его помощью создается удобная и вместительная мини-гардеробная. А чтобы действительно хранение вещей было максимальным, стоит продумать внутреннее наполнение. Желательно, чтобы в шкафу были:

Вертикальные вешалки, штанги;

Выдвижные ящики;

Полки;

Держатели для галстуков и брюк.

Мебель в прихожей

В зависимости от размера прихожей туда также можно установить трехдверный шкаф-купе. За счет компактных размеров и раздвижного механизма такая мебель не занимает много места. Оптимально выбрать глубину 60см. Именно она подходит для хранения верхней одежды. Бывают и варианты 45 см, но для прихожей такие не слишком подходят.

Трехдверный шкаф-купе может оказаться частью и других комнат – детской, гардеробной. А еще их часто используют в коммерческих помещениях, ведь такая мебель не просто удобная, но и презентабельная. И широкие возможности дизайна позволяют ей гармонично вписаться в любой интерьер.