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Магия воды: книги про морские и подводные приключения

Книги морской фантастики, путешествий на кораблях, работы экипажа шхун всегда нравятся романтикам и авантюристам. Эта литература буквально пропитана запахом морского бриза и шумом прибоя. Несомненно, у неё есть своя целевая аудитория. Не зря говорят, что тот, кто хоть раз побывал в кругосветном путешествии по морю, захочет повторить это ещё раз.

Фантастические книги на морскую тематику представлены, в первую очередь, творчеством Жюля Верна. Так, его роман «Діти капітана Гранта» расскажет историю поиска таинственно исчезнувшего капитана. Читатель познакомится с различными континентами, которые пересекла экспедиция, экзотическими народами, их населяющими, жуткими ритуалами, морскими бурями и кораблекрушениями. Книга Верна «20000 льє під водою» поведает о подводных мирах. Силой своей фантазии писатель откроет нам тамошние сюрреальные пейзажи и необычных морских жителей. Во времена написания романа весь сюжет, изложенный в нём, казался безумной фантастикой. Кто бы мог подумать, что однажды путешествия под водой станут обыденностью! В романе «Таємничий острів» мы столкнёмся с пятерыми американцами, которые с помощью воздушного шара сумели спастись от военных действий и очутились на безлюдном острове. Не имея ни малейших ресурсов и припасов, герои сумели выжить и даже обустроить быт. Их усилия можно назвать настоящим подвигом. Впрочем, на подвиг способен и главный герой книги Верна «П'ятнадцятирічний капітан». Он – юнга, который вынужден взять на себя ответственную задачу управления кораблём, так как почти весь экипаж судна погиб. Несмотря на трудности, юноша достойно прошёл и вынужденный пост капитана, и противоборство с работорговцами. Понравится читателям и роман «Навколо світу за 80 днів». Произведения Жюля Верна – один из классических примеров научной фантастики. Они раскрывают перед нами чарующие и необъятные миры, но при этом касаются и вполне насущных проблем человечества. Такие произведения воспитывают благородство, честность, порядочность. Несомненно, это лучшие фантастические книги. Они неоднократно переводились на многие языки мира и экранизировались. В плане классического изложения фантастических морских путешествий необходимо упомянуть и роман Джонатана Свифта «Мандри Ґуллівера». Он очень удачно соединяет сюрреальность с общественно-политической сатирой и точно понравится читателям.

Книги на морскую тематику выделяются широтой проблем, которые подымают авторы. Так, произведение Джека Лондона «Морський вовк» расскажет историю о капитане шхуны «Привидение». Этот человек – очень отважен и храбр, хотя местами грубоват и жесток. Он не боится трудностей и смело идёт им навстречу. Подобную решительность и отвагу проявлял и американский адмирал Уильям Макрейвен. В своей автобиографической книге «Морські історії. Моє життя у спецопераціях» он подробно рассказывает о специфике морской военной службы. Уж кто-кто является примером выносливости, так это одноимённый герой романа Даниэля Дэфо «Робінзон Крузо». Он потерпел кораблекрушение, выжил сам на безлюдном острове и сумел довольно успешно там обустроиться.

Книги про приключения в море подойдут и детям. Так, не лишним будет упомянуть издание Корала Рипли «Хранительки моря. Морський єдиноріг». Оно поведает малышам о русалках, единорогах и прочих сказочных персонажах.

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Магия воды: книги про морские и подводные приключения
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