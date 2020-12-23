Виды стиральных машин и советы по их выбору

Стиральная машина — это техника, без которой сегодня не представляет своего существования ни одна хозяйка. При ее наличии ваша одежда, постельное белье и домашний текстиль всегда будут чистыми и опрятными, а для их стирки вам нужно будет лишь загрузить вещи в отсек с барабаном, выбрать необходимый режим работы и нажать на кнопку «пуск». В интернет-магазине «590.ua» вы встретите огромный выбор моделей с различными наборами функциональных возможностей от всемирно известных мировых производителей.
Какую машинку выбрать
Итак, вы наконец собрали определенную сумму денег, которой достаточно для приобретения новой стиральной машины автомат? Тогда задайтесь вопросом: какой средний вес стирки и как часто вы планируете пользоваться агрегатом. На рынке вы встретите технику бытового, полупрофессионального и профессионального класса. Если бытовые модели более простые и менее выносливые, зато и сравнительно дешевые, то профессиональная техника способна работать на протяжении долгого времени без остановки, выдерживает огромные нагрузки, но и по карману не каждому.
Итак, при выборе машинки обратите внимание на такие моменты:
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тип загрузки (вертикальная или горизонтальная). Горизонтальная требует свободного пространства для открытия люка, а вот вертикальная не занимает в ванной комнате много места. Да и последний вариант предполагает возможность добавления в барабан забытых вещей без остановки агрегата, чего невозможно сделать с моделью горизонтального типа загрузки;
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уровень известности торговой марки. Огромной популярностью у посетителей сайта пользуются машинки торговой марки «Самсунг». Вы сможете ознакомиться с ассортиментом и ценами на технику этого бренда в каталоге https://590.ua/ot/washing-machines/brand/samsung;
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габариты. Учитывайте размеры санузла. Заранее выберите место для новой машинки и измерьте его периметр. Техника не должна выглядеть громоздко и при этом она обязана поместиться в отведенный для нее угол;
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скорость отжима. От этого параметра зависит то, насколько сухим вы вытащите постиранное белье из машинки;
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наличие режима сушки белья;
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уровень энергосбережения. Чем он выше, тем вы сможете больше сэкономить денег на обслуживании техники благодаря малым затратам на оплату коммунальных услуг;
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цвет, дизайн, материал исполнения корпуса. В ассортименте машинки белого, стального и более яркого цвета. Огромным спросом пользуются модели, выполненные из нержавеющей стали, которые защищены от коррозии, не боятся влаги, на протяжении всего срока службы выглядят как новые.