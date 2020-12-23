Виды стиральных машин и советы по их выбору

Стиральная машина — это техника, без которой сегодня не представляет своего существования ни одна хозяйка. При ее наличии ваша одежда, постельное белье и домашний текстиль всегда будут чистыми и опрятными, а для их стирки вам нужно будет лишь загрузить вещи в отсек с барабаном, выбрать необходимый режим работы и нажать на кнопку «пуск». В интернет-магазине «590.ua» вы встретите огромный выбор моделей с различными наборами функциональных возможностей от всемирно известных мировых производителей.

Какую машинку выбрать

Итак, вы наконец собрали определенную сумму денег, которой достаточно для приобретения новой стиральной машины автомат? Тогда задайтесь вопросом: какой средний вес стирки и как часто вы планируете пользоваться агрегатом. На рынке вы встретите технику бытового, полупрофессионального и профессионального класса. Если бытовые модели более простые и менее выносливые, зато и сравнительно дешевые, то профессиональная техника способна работать на протяжении долгого времени без остановки, выдерживает огромные нагрузки, но и по карману не каждому.

Итак, при выборе машинки обратите внимание на такие моменты: