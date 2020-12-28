 

Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD

Досуг Сегодня, 18:0876
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD

Страсть к драгоценным камням берёт начало у истоков человеческой цивилизации. Их блеск и красота завораживали, служили прекрасным дополнением к вечерним платьям, а порой просто сводили с ума. Чем красивее камень, тем выше его стоимость и значимость в глазах ценителей. А если он ещё и редкий? Тогда за него охотно выкладывали целое состояние. Эталоном элитных драгоценных камней принято считать алмаз, который в огранённом виде превращается в изящный бриллиант восхитительной красоты. Но есть камни, которые не уступают ему в цене и значимости. Ярким тому примером является голубая шпинель.

Хотите продать свои брендовые аксессуары с максимальной выгодой? На странице ломбарда VIPGOLD https://vipgold.in.ua/cost_jewelry вы сможете получить профессиональную оценку своих ювелирных изделий в режиме онлайн – быстро, комфортно и не нужно выходить из дома!

Особенности камня

Шпинель – достаточно популярный драгоценный камень, в состав которого входят оксиды алюминия и магния. В зависимости от примесей, таких как хром, марганец, железо, минерал может приобретать различные цвета и оттенки. Коричневая, розовая, красная, синяя разновидности камня говорят о широкой цветовой гамме, свойственной ему. Встречаются также камни цвета морской волны и насыщенно травяного оттенка. Один из самых редких видов шпинели имеет насыщенно синий или голубоватый оттенок, имеющий название «electric blue» (электрический синий).

Самые качественные кристаллы голубой шпинели добывают в Индии, Бразилии, Таиланде, Мьянме. Сравнительно недавно этот минерал нашли в труднодоступных горных районах Вьетнама, где его извлекают нелегально из месторождений белого мрамора и перепродают на чёрном рынке. Встречается этот камень также в Прибайкалье и на Цейлоне, но там залежи синего минерала не имеют промышленного значения из-за не самого высокого качества и незначительного его содержания в руде.

Также на сайте VIPGOLD можно узнать оценочную стоимость бриллиантов и других драгоценных камней – переходите по ссылке https://vipgold.in.ua/cost_diamond и уже в течение 24 часов узнайте объективную оценку своих драгоценностей.

Шпинель в ювелирном искусстве

Стоит отметить, что даже на самых крупных месторождениях кристаллы ювелирного качества встречаются редко. Природный камень не всегда обладает достаточной чистотой, а также имеет включения в виде пузырьков и неоднородностей. Нехватку камня на рынке при достаточно стабильном высоком спросе на него со стороны ювелиров и конечных потребителей компенсирует синяя шпинель, выращенная искусственно. Стоимость подобных кристаллов существенно ниже, зато они доступнее для большинства покупателей ювелирных изделий.

Шпинель занимает достойное место среди драгоценных камней синего оттенка наряду с сапфирами. Наиболее удачными экземплярами украшали короны монархи западноевропейских государств. Небольшие камни могли себе позволить представители дворянских родов и придворной знати.

В ювелирных изделиях голубая шпинель прекрасно сочетается как с белыми, так и с жёлтыми сплавами. Особенно шикарно она выглядит в золотом обрамлении. Удачным вариантом будет также платиновая оправа, тем более что этот редкий и великолепный минерал, безусловно, достоин самого дорогого металла.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, оценка, диаманты, драгоценные, камни, 7dniv, 7dnivinfo, vipgold  
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Клиника DentaGuard
Клиника DentaGuard
Виды стиральных машин и советы по их выбору
Виды стиральных машин и советы по их выбору
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Где купить и как выбрать диван
Где купить и как выбрать диван
“Капризы” аккумулятора мобильного телефона
“Капризы” аккумулятора мобильного телефона
Логические настольные игры – залог долголетия мезга
Логические настольные игры – залог долголетия мезга
Оригинальные идеи для подарка парню
Оригинальные идеи для подарка парню
Разбираемся в выборе омывателя стекла для машины
Разбираемся в выборе омывателя стекла для машины
Как выбрать насос для скважины?
Как выбрать насос для скважины?
Компания Apple планирует увеличить объемы производства айфонов на 30%
Компания Apple планирует увеличить объемы производства айфонов на 30%

Новости по теме

«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
28-дек-2020, 15:15
Как экономить на покупке окон в Киеве?
Как экономить на покупке окон в Киеве?
22-дек-2020, 16:33
Особенности и разновидности бижутерии
Особенности и разновидности бижутерии
1-дек-2020, 16:47
Zdravo-kids.info: энциклопедия заботливых родителей
Zdravo-kids.info: энциклопедия заботливых родителей
25-ноя-2020, 23:01
Популярные бренды-производители тональных кремов
Популярные бренды-производители тональных кремов
24-ноя-2020, 14:06

Последние новости

21:18
События
Владельцу и администратору дома престарелых который сгорел в Харькове сообщили о подозрении
21:16
События
"Британский" штамм коронавируса еще более смертельным назвал Джонсон
19:29
События
Нового руководителя окончательно избрала партия Меркель
19:28
События
Впервые Пентагон возглавит афроамериканец
19:26
События
Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчины возле Верховной рады
16:39
События
Кабмин компенсирует 1,4 млрд гривен некоторым потребителям электроэнергии
16:37
События
Украину уже на следующей неделе накроет новое похолодание
16:35
События
Список стран "красной зоны" расширила Украина
16:31
События
Создание рынка соцуслуг после пожара в Харькове анонсировал Зеленский
15:09
События
Кличко заявил что Киев закупит 1 млн доз американских и европейских COVID-вакцин
15:02
События
Пресс-секретаря Навального тоже арестовали
14:59
События
Государственный траур из-за пожара в Харькове объявил Зеленский
14:50
События
Порноактриса купила замок за $3,9 млн, чтобы превратить его во «взрослый Диснейленд»
14:47
События
Катавшегося на санках ребенка обстреляли в Тернополе
10:53
События
Степанов сделал заявление что Украине удалось сбить волну коронавируса
10:48
События
К более чем 10 годам колонии могут приговорить Навального
10:46
События
День Соборности сегодня отмечают украинцы
10:18
События
Три основные версии пожара в Харькове назвала Генпрокурор
10:13
События
Во все регионы Украины пришло потепление
10:01
События
Еще один человек в Харькове задержан по делу о пожаре

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 января 20216185
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 января 20215308
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 января 20211994
Украину уже на следующей неделе накроет новое похолодание413
В СНБО была направлена стратегия деоккупации Крыма228
Зарплаты бюджетникам в 2021 году на 30% повысил Кабмин224
Где и когда смотреть инаугурацию Байдена219

Досуг

Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Страсть к драгоценным камням берёт начало у истоков человеческой цивилизации. Их блеск и красота завораживали, служили прекрасным дополнением к вечерним платьям, а порой просто сводили с ума. Чем красивее камень, тем выше его стоимость и значимость в глазах ценителей.
Сегодня, 18:0878
Клиника DentaGuard
Клиника DentaGuard
Уход за зубами - важный момент, от которого зависит степень здоровья, привлекательности человека. Поэтому важно регулярно проходить стоматологическое обследование, чтобы быть уверенным в отсутствии проблем в данной сфере.
Сегодня, 16:2865
Виды стиральных машин и советы по их выбору
Виды стиральных машин и советы по их выбору
Стиральная машина — это техника, без которой сегодня не представляет своего существования ни одна хозяйка.
Сегодня, 14:5584
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Книги про морские путешествия всегда захватывают читателя с головой. Предлагаем и Вам окунутся в мир морских приключений с подборкой книг от Книгарни Е!
Вчера, 18:37189
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Традиционный шкаф с распашными дверьми не позволяет полностью использовать свободное пространство внутри. Именно поэтому все больше потребителей отказываются от него, отдавая предпочтению раздвижным механизмам.
Вчера, 12:42172
Где купить и как выбрать диван
Где купить и как выбрать диван
На сегодняшний день производители предлагают действительно широкий выбор диванов, которые обладают совершенно разными эксплуатационными характеристиками. Однако подобный выбор и огромное количество магазинов часто дезориентируют покупателя, от чего тот делает не лучший выбор.
Вчера, 12:40172

События

Владельцу и администратору дома престарелых который сгорел в Харькове сообщили о подозрении
Владельцу и администратору дома престарелых который сгорел в Харькове сообщили о подозрении
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.
Сегодня, 21:1839
"Британский" штамм коронавируса еще более смертельным назвал Джонсон
"Британский" штамм коронавируса еще более смертельным назвал Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавирус может быть более смертоносным, чем предыдущие его виды.
Сегодня, 21:1637
Нового руководителя окончательно избрала партия Меркель
Нового руководителя окончательно избрала партия Меркель
Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя.
Сегодня, 19:2963
Впервые Пентагон возглавит афроамериканец
Впервые Пентагон возглавит афроамериканец
Американский Сенат одобрил кандидата на должность министра обороны США, которого предложил 46-й президент Джо Байден.
Сегодня, 19:2861
Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчины возле Верховной рады
Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчины возле Верховной рады
Дело открыли по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.
Сегодня, 19:2663
Кабмин компенсирует 1,4 млрд гривен некоторым потребителям электроэнергии
Кабмин компенсирует 1,4 млрд гривен некоторым потребителям электроэнергии
Компенсацию получают те, кто установил электроотопление.
Сегодня, 16:3982
7 Днів