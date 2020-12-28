Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD

Страсть к драгоценным камням берёт начало у истоков человеческой цивилизации. Их блеск и красота завораживали, служили прекрасным дополнением к вечерним платьям, а порой просто сводили с ума. Чем красивее камень, тем выше его стоимость и значимость в глазах ценителей. А если он ещё и редкий? Тогда за него охотно выкладывали целое состояние. Эталоном элитных драгоценных камней принято считать алмаз, который в огранённом виде превращается в изящный бриллиант восхитительной красоты. Но есть камни, которые не уступают ему в цене и значимости. Ярким тому примером является голубая шпинель.

Хотите продать свои брендовые аксессуары с максимальной выгодой? На странице ломбарда VIPGOLD https://vipgold.in.ua/cost_jewelry вы сможете получить профессиональную оценку своих ювелирных изделий в режиме онлайн – быстро, комфортно и не нужно выходить из дома!

Особенности камня

Шпинель – достаточно популярный драгоценный камень, в состав которого входят оксиды алюминия и магния. В зависимости от примесей, таких как хром, марганец, железо, минерал может приобретать различные цвета и оттенки. Коричневая, розовая, красная, синяя разновидности камня говорят о широкой цветовой гамме, свойственной ему. Встречаются также камни цвета морской волны и насыщенно травяного оттенка. Один из самых редких видов шпинели имеет насыщенно синий или голубоватый оттенок, имеющий название «electric blue» (электрический синий).

Самые качественные кристаллы голубой шпинели добывают в Индии, Бразилии, Таиланде, Мьянме. Сравнительно недавно этот минерал нашли в труднодоступных горных районах Вьетнама, где его извлекают нелегально из месторождений белого мрамора и перепродают на чёрном рынке. Встречается этот камень также в Прибайкалье и на Цейлоне, но там залежи синего минерала не имеют промышленного значения из-за не самого высокого качества и незначительного его содержания в руде.

Также на сайте VIPGOLD можно узнать оценочную стоимость бриллиантов и других драгоценных камней – переходите по ссылке https://vipgold.in.ua/cost_diamond и уже в течение 24 часов узнайте объективную оценку своих драгоценностей.

Шпинель в ювелирном искусстве

Стоит отметить, что даже на самых крупных месторождениях кристаллы ювелирного качества встречаются редко. Природный камень не всегда обладает достаточной чистотой, а также имеет включения в виде пузырьков и неоднородностей. Нехватку камня на рынке при достаточно стабильном высоком спросе на него со стороны ювелиров и конечных потребителей компенсирует синяя шпинель, выращенная искусственно. Стоимость подобных кристаллов существенно ниже, зато они доступнее для большинства покупателей ювелирных изделий.

Шпинель занимает достойное место среди драгоценных камней синего оттенка наряду с сапфирами. Наиболее удачными экземплярами украшали короны монархи западноевропейских государств. Небольшие камни могли себе позволить представители дворянских родов и придворной знати.

В ювелирных изделиях голубая шпинель прекрасно сочетается как с белыми, так и с жёлтыми сплавами. Особенно шикарно она выглядит в золотом обрамлении. Удачным вариантом будет также платиновая оправа, тем более что этот редкий и великолепный минерал, безусловно, достоин самого дорогого металла.