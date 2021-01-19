Стали известны планы по развитию инфраструктуры “Петровского квартала”

Известный киевский застройщик, компания NOVBUD, принимает эффективные меры по совершенствованию инфраструктуры в ЖК “Петровский квартал”. Для этого привлекается инвестор, который за счет крупных финансовых вливаний, способствует ускорению строительства новых и достройки существующих жилых секций. Одновременно будет обеспечен своевременный ввод в эксплуатацию строящихся домов и выдача ключей от новеньких квартир.

По имеющейся информации, в 2021 году компания NOVBUD планирует закончить строительство нескольких жилых линий, начать закладку фундаментов для новых домов, школ, магазинов и других объектов инфраструктуры. Популярный Петровский квартал отзывы о котором способствуют его расширению, будет развиваться согласно генеральному плану строительства ЖК, утвержденному в NOVBUD. В ближайшее время планируется строительство общеобразовательной школы, объектов охраны здоровья и развлекательного комплекса.

“Петровский квартал” возводится в селе Святопетровское, что недалеко от Киева. Площадь застройки составляет 56 га. Экологически чистый район и перспективная инфраструктура способствуют повышенному спросу на квартиры с удобной и современной планировкой. История этого ЖК начинается с 2011 года, когда были начаты земляные работы по устройству первого котлована.

В настоящее время Петровский квартал отзывы, о котором можно прочесть в сети, в данный момент состоит из 78 домов и является одним из крупнейших в Украине. Проектом предусмотрено строительство 130 многоэтажных домов, а это более, чем 8500 квартир. Комплекс планируют достроить в ближайшие годы, он станет своеобразным «городом в городе».

Развитая инфраструктура создает жителям ЖК все удобства для комфортного проживания. Им практически не надо покидать его пределы, чтобы получить нужные услуги. Ведется строительство государственного детского садика, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшей перспективе. На территории комплекса действует общеобразовательная школа, центры для развития детей, сеть магазинов, поликлиники, парикмахерские, массажные кабинеты.

Можно воспользоваться услугами частных детских садиков или провести время в зеленых зонах. Различные культурно-массовые мероприятия для отдыха всей семьи, которые проводятся регулярно, очень нравятся жителям ЖК. Дружественная обстановка создает своеобразный уют и комфорт для проживания. А многочисленные отзывы о Петровском квартале есть тому подтверждением, что создает хорошие перспективы для дальнейшего развития в целом.

О застройщике

Известный застройщик NOVBUD присутствует на рынке строительных услуг более 14 лет. В настоящее время компания осуществляет строительство пяти ЖК, включая “Петровский квартал”. За свою деятельность застройщик неоднократно получал награды, которые положительно повлияли на его рейтинг. Он является одним из самых высоких среди строительных компаний и способствует привлечению крупных инвесторов для строительства новых и расширению существующих ЖК.