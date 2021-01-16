Найшвидші способи доставки імпортних товарів

Застава швидкої і надійної доставки - допомога професіоналів. УкрВіпСервіс надає послуги доставки, а також оформлення документів. Наші послуги прискорюють процес транспортування і запобігають можливі труднощі і затримки, пов'язані з простоями вантажів. Транспорт в цій справі відіграє важливу роль. Так, доставка авіа вважається оперативної https://www.uvs.in.ua/avia-gruzoperevozki/ і дозволяє впоратися з завданням за найкоротші терміни.

Можливі способи доставки

Коли ми знаємо, який товар і звідки перевозимо, то можемо скласти логістичний маршрут з використанням певного транспорту. Вибір транспорту залежить від дальності напрямки і особливостей вантажу.

Море - відмінний варіант доставки для великовагових, негабаритних вантажів. Морем перевозяться великі партії будівельних і ремонтних матеріалів, текстильної продукції, продовольчих товарів і багато іншого. Морські контейнерні перевезення здійснюються і для невеликих вантажів за прийнятною ціною. Коли ваш вантаж транспортується в одному контейнері з товарами інших власників, то ви платите лише за те місце, яке він займає. Це називається збірними перевезеннями.

Авто транспортування - дозволяє доставляти вантажі по континенту. Як правило, за допомогою фур і мікроавтобусів товар в Україну відправляють з Європи. У нашій компанії ця опція доступна завдяки надійним контрагентам, які надають фури вантажопідйомність до 22 тонн, а також мікроавтобуси.

Ж / д - уможливлює перевезення авто, верстатів, промислового устаткування, насипних, наливних і навіть небезпечних вантажів. У поїздах для цього є всі можливі умови - платформи, цистерни, спеціальні контейнери.

Авіа - найшвидший спосіб доставки

До всіх інших варіантів варто додати авіа транспортування і відзначити, що цей спосіб аж ніяк не дешевий, але найшвидший. Якщо вам потрібно доставити швидкопсувні товари: продукти харчування, рослини, медикаменти або особливо тендітні вантажі, то авіа - відповідне рішення. Авіа лайнери оснащені необхідними тарамі і відповідними умовами.

Для клієнтів, які вибирають авіа, оперативність - вирішальний фактор. Також грає роль доступність, адже літаком можна доставити вантаж практично з будь-якої точки світу.

Якщо вам потрібна доставка з далеких країн, то компанія УкрВіпСервіс надасть допомогу: складе точний маршрут, надасть транспорт, проконтролює пересування вантажу, а також візьме на себе питання оформлення.