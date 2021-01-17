Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов

Древесина имеет массу преимуществ, однако существуют и недостатки, к основным из которых относится невысокая прочность, что зачастую приводит к образованию всевозможных трещин, сколов, отверстий при монтаже либо прочих дефектов. Все эти факторы создают довольно неприглядный внешний вид, и,чтобы устранить такие недостатки и вернуть древесине первоначальную целостность используются шпаклевки по дереву. С помощью таких смесей быстро скрываются любые возникшие повреждения, образующиеся на поверхности деревянных изделий.

Зашпаклеванная древесина становится гладкой и готовой к дальнейшему нанесению лакокрасочных материалов. Торговая марка Оксидом предлагает ознакомиться с качественными шпаклевочными смесями для древесины, стоимость которых вполне доступна. Купить шпаклевку для дерева для внутреннего и наружного применения можно в интернет-магазине компании, перейдя по ссылке: https://oxidom.com/mineralnie-poverkhnosti/schpaklevki/schpaklevki-dlya-drevesini/

Шпатлевки по дереву и их преимущества

Шпаклевочная масса может отличаться своими составами и цветом. В нашем интернет-магазине представлена продукция от передовых брендов, которые изготавливают материал с различными оттенками,в точности соответствующими какой-либо определенной древесной породе. К основным разновидностям относятся следующие смеси:

Материал, изготовленный на основе растворителей, является довольно популярным, имеет большой спрос как среди профессиональных мастеров, так и среди любителей столярного мастерства или на деревообрабатывающем производстве. Данный вид шпаклёвки для дерева появился раньше других, после чего были уже эксперименты по производству других разновидностей. Такая смесь характеризуется высокой прочностью, однако имеет неприятный запах и требует аккуратного использования, поскольку является огненебезопасной.

Шпаклёвка, имеющая водную основу, абсолютно безопасна для здоровья человека, удобна в применении и достаточно эластична. Чтобы удалить излишки состава с поверхности дерева, не нужны никакие растворители - достаточно обычной влажной тряпки. Данный материал медленно высыхает в самой ёмкости, поэтому имеет продолжительный срок хранения, при чем даже при разгерметизации упаковки. Такая шпаклевочная масса имеет высокий уровень адгезии, достаточно практична и удобна в использовании, её можно наносить на полированные поверхности и для устранения любых дефектов и стыков в полах. Материал хорошо препятствует влаге, является довольно долговечным и не боится любых погодных условий, поэтому может смело применяться на деревянных фасадах. Выдерживает резкие перепады температуры и обеспечивает надежную защиту от воспламенения.

Масляные смеси предназначаются для отделки внешних деревянных поверхностей. После обработки данным материалом и его высыхания образуется прочная водостойкая поверхность, выдерживающая сложные погодные условия, климатические осадки, ультрафиолет и препятствующая размножению биологических микроорганизмов. Шпатлевка по дереву для наружных работ не растрескивается, не отслаивается и не осыпается, имеет множество оттенков и удобно распределяется по поверхности.

Полимерная смесь представляет собой акриловую массу и может использоваться для любых работ. Такой состав обладает повышенными эксплуатационными качествами и долговечностью. Эластичная шпатлевка для дерева не дает усадку, а наличие пластификаторов позволяет работать, как в сухом так и во влажном помещении. Материал выдерживает механическую нагрузку, высокие и низкие температуры, а также не пропускает воду. Хорошо подойдет для полов из паркетной доски или массива из натуральной древесины, хорошо пропитывая древесные поры и не нарушая форму поверхности.

Существуют также и другие смеси с подобными характеристиками – такие, как шпаклёвки, имеющие клеевую или гипсовую основу, нитро-шпаклёвки для стен или специальные смеси под покраску. Можно также приготовить данный материал собственноручно, однако такого эффекта добиться не удастся, поэтому лучше в таком деле не экспериментировать, а приобрести готовую качественную шпаклёвку, проверенную годами, и обеспечить долговечность деревянных изделий.