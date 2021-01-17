 

Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов

Досуг Сегодня, 18:5145
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов

Древесина имеет массу преимуществ, однако существуют и недостатки, к основным из которых относится невысокая прочность, что зачастую приводит к образованию всевозможных трещин, сколов, отверстий при монтаже либо прочих дефектов. Все эти факторы создают довольно неприглядный внешний вид, и,чтобы устранить такие недостатки и вернуть древесине первоначальную целостность используются шпаклевки по дереву. С помощью таких смесей быстро скрываются любые возникшие повреждения, образующиеся на поверхности деревянных изделий.

Зашпаклеванная древесина становится гладкой и готовой к дальнейшему нанесению лакокрасочных материалов. Торговая марка Оксидом предлагает ознакомиться с качественными шпаклевочными смесями для древесины, стоимость которых вполне доступна. Купить шпаклевку для дерева для внутреннего и наружного применения можно в интернет-магазине компании, перейдя по ссылке: https://oxidom.com/mineralnie-poverkhnosti/schpaklevki/schpaklevki-dlya-drevesini/

Шпатлевки по дереву и их преимущества

Шпаклевочная масса может отличаться своими составами и цветом. В нашем интернет-магазине представлена продукция от передовых брендов, которые изготавливают материал с различными оттенками,в точности соответствующими какой-либо определенной древесной породе. К основным разновидностям относятся следующие смеси:

  • Материал, изготовленный на основе растворителей, является довольно популярным, имеет большой спрос как среди профессиональных мастеров, так и среди любителей столярного мастерства или на деревообрабатывающем производстве. Данный вид шпаклёвки для дерева появился раньше других, после чего были уже эксперименты по производству других разновидностей. Такая смесь характеризуется высокой прочностью, однако имеет неприятный запах и требует аккуратного использования, поскольку является огненебезопасной.
  • Шпаклёвка, имеющая водную основу, абсолютно безопасна для здоровья человека, удобна в применении и достаточно эластична. Чтобы удалить излишки состава с поверхности дерева, не нужны никакие растворители - достаточно обычной влажной тряпки. Данный материал медленно высыхает в самой ёмкости, поэтому имеет продолжительный срок хранения, при чем даже при разгерметизации упаковки. Такая шпаклевочная масса имеет высокий уровень адгезии, достаточно практична и удобна в использовании, её можно наносить на полированные поверхности и для устранения любых дефектов и стыков в полах. Материал хорошо препятствует влаге, является довольно долговечным и не боится любых погодных условий, поэтому может смело применяться на деревянных фасадах. Выдерживает резкие перепады температуры и обеспечивает надежную защиту от воспламенения.
  • Масляные смеси предназначаются для отделки внешних деревянных поверхностей. После обработки данным материалом и его высыхания образуется прочная водостойкая поверхность, выдерживающая сложные погодные условия, климатические осадки, ультрафиолет и препятствующая размножению биологических микроорганизмов. Шпатлевка по дереву для наружных работ не растрескивается, не отслаивается и не осыпается, имеет множество оттенков и удобно распределяется по поверхности.
  • Полимерная смесь представляет собой акриловую массу и может использоваться для любых работ. Такой состав обладает повышенными эксплуатационными качествами и долговечностью. Эластичная шпатлевка для дерева не дает усадку, а наличие пластификаторов позволяет работать, как в сухом так и во влажном помещении. Материал выдерживает механическую нагрузку, высокие и низкие температуры, а также не пропускает воду. Хорошо подойдет для полов из паркетной доски или массива из натуральной древесины, хорошо пропитывая древесные поры и не нарушая форму поверхности.

Существуют также и другие смеси с подобными характеристиками – такие, как шпаклёвки, имеющие клеевую или гипсовую основу, нитро-шпаклёвки для стен или специальные смеси под покраску. Можно также приготовить данный материал собственноручно, однако такого эффекта добиться не удастся, поэтому лучше в таком деле не экспериментировать, а приобрести готовую качественную шпаклёвку, проверенную годами, и обеспечить долговечность деревянных изделий.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шатлевки, дерево, 7dniv, 7dnivinfo  
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Найшвидші способи доставки імпортних товарів
Найшвидші способи доставки імпортних товарів
Стали известны планы по развитию инфраструктуры “Петровского квартала”
Стали известны планы по развитию инфраструктуры “Петровского квартала”
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Клиника DentaGuard
Клиника DentaGuard
Виды стиральных машин и советы по их выбору
Виды стиральных машин и советы по их выбору
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Где купить и как выбрать диван
Где купить и как выбрать диван
“Капризы” аккумулятора мобильного телефона
“Капризы” аккумулятора мобильного телефона
Логические настольные игры – залог долголетия мезга
Логические настольные игры – залог долголетия мезга

Новости по теме

Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
17-янв-2021, 15:45
Стеклохолст Wellton
Стеклохолст Wellton
4-янв-2021, 22:22
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
8-дек-2020, 21:24
Где купить железобетон в Украине?
Где купить железобетон в Украине?
4-дек-2020, 08:32
Чем обшить балкон?
Чем обшить балкон?
1-дек-2020, 07:49

Последние новости

19:59
Публикации
Эксклюзив
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
18:48
События
Участие в заседании фракции "Слуга народа" примет Зеленский
18:46
События
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом
18:21
События
Подготовить план вакцинации от COVID для каждой области потребовал Зеленский
18:20
Экономика
Кабинет министров подготовил и реализует 8 шагов для снижения тарифов для украинцев
18:10
События
Верховная рада вскоре рассмотрит проект постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания
18:07
События
Были объявлены результаты выборов мэра Броваров
18:05
События
В Киеве местные жители устроили тарифный протест
17:58
События
Правила въезда в страны из-за мутаций COVID предложили ужесточить в ЕС
17:50
События
1 метр снега выпал в Карпатах
17:49
События
В ПАСЕ официально оспорены полномочия делегации России
17:47
События
К 4 000 приближается число задержанных на протестах в России
17:44
События
"Юридическими выводами" за аресты на протестах в ПАСЕ пригрозили России
16:59
События
Кулеба заявил что Украина намерена отрезаться от энергосистем России и Беларуси
14:30
События
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня возобновляет работу после перерыва из-за пандемии
12:41
События
Уйти в отставку может премьер Италии
12:25
События
Умер один из спасенных после пожара в доме престарелых в Харькове
11:54
События
Киев сковали пробки
10:30
События
Во время протестов в Нидерландах против карантина сожгли пункт тестирования на COVID
10:23
События
Законность действий прокурора САП, закрывшего дело "Роттердам+" подтвердил суд

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 20215162
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 января 20213908
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 января 20212477
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?2192
Владельцу и администратору дома престарелых который сгорел в Харькове сообщили о подозрении344
"Британский" штамм коронавируса еще более смертельным назвал Джонсон329
В Минэнерго объяснили цену на газ в 6,99 гривен за кубометр319

Досуг

Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Древесина имеет массу преимуществ, однако существуют и недостатки, к основным из которых относится невысокая прочность, что зачастую приводит к образованию всевозможных трещин, сколов, отверстий при монтаже либо прочих дефектов.
Сегодня, 18:5146
Найшвидші способи доставки імпортних товарів
Найшвидші способи доставки імпортних товарів
Застава швидкої і надійної доставки - допомога професіоналів. УкрВіпСервіс надає послуги доставки, а також оформлення документів.
Сегодня, 11:21104
Стали известны планы по развитию инфраструктуры “Петровского квартала”
Стали известны планы по развитию инфраструктуры “Петровского квартала”
Известный киевский застройщик, компания NOVBUD, принимает эффективные меры по совершенствованию инфраструктуры в ЖК “Петровский квартал”.
23-янв-2021, 16:39235
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
В последние время Интернет стал мощным инструментом для продаж и, собственно, покупок. Тысячи онлайн-магазинов предлагают самый разнообразный товар, в том числе, и ортопедические стельки, ассортимент которых поражает своим разнообразием.
23-янв-2021, 14:55207
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Страсть к драгоценным камням берёт начало у истоков человеческой цивилизации. Их блеск и красота завораживали, служили прекрасным дополнением к вечерним платьям, а порой просто сводили с ума. Чем красивее камень, тем выше его стоимость и значимость в глазах ценителей.
22-янв-2021, 18:08301
Клиника DentaGuard
Клиника DentaGuard
Уход за зубами - важный момент, от которого зависит степень здоровья, привлекательности человека. Поэтому важно регулярно проходить стоматологическое обследование, чтобы быть уверенным в отсутствии проблем в данной сфере.
22-янв-2021, 16:28143

События

Участие в заседании фракции "Слуга народа" примет Зеленский
Участие в заседании фракции "Слуга народа" примет Зеленский
В понедельник, 25 января, состоится заседание фракции "Слуга народа".
Сегодня, 18:4848
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом
В Министерстве здравоохранения планируют, что адаптивный карантин будет вновь введен через 7-10 дней после окончания январского локдауна, то есть через около полторы недели после 25 января.
Сегодня, 18:4671
Подготовить план вакцинации от COVID для каждой области потребовал Зеленский
Подготовить план вакцинации от COVID для каждой области потребовал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский требует подготовить план вакцинации от COVID для каждой области.
Сегодня, 18:2151
Верховная рада вскоре рассмотрит проект постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания
Верховная рада вскоре рассмотрит проект постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания
Нардепы могут рассмотреть документ на этой или следующей пленарной неделе.
Сегодня, 18:1055
Были объявлены результаты выборов мэра Броваров
Были объявлены результаты выборов мэра Броваров
На повторных выборах мэра Броваров победил действующий городской глава.
Сегодня, 18:0749
В Киеве местные жители устроили тарифный протест
В Киеве местные жители устроили тарифный протест
Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ.
Сегодня, 18:0554
7 Днів