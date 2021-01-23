Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины

Существует масса способов популяризовать интернет-магазин, но большинство из них платные. Контекстная и таргетированная реклама съедают прилично денег, а если настроены не правильно, не приносят результата.

Для интернет-магазина важны продажи и “горячие клиенты”, готовые покупать здесь и сейчас. Как этого добиться? Попробуйте новый способ привлечения клиентов — приложение “Smap для бизнеса”. Но для начала поговорим о версии Smap для покупателей.

В чем польза приложения Smap

Итак, что такое Smap? Это соцсеть дисконтов, где собраны промоакции разнообразных заведений и специалистов, предоставляющих услуги. На главной странице приложения размещена карта, где точечно отмечены заведения, предлагающие ту или иную скидку. Например, кофейни с седьмой кружкой кофе в подарок или спа-салоны с бонусом 10% на лифтинг век.

В настройках личного аккаунта, в меню поиска вы обнаружите категорию “Магазины и услуги”. Там пока немного онлайн-магазинов, предлагающих скидки или бесплатную доставку, но поскольку сеть стремительно развивается, их число тоже увеличивается.

Для эффективной работы с картой нужно установить Smap Business на Android или iPhone, добавить свой бизнес и текущую промоакцию. Это могут быть скидка, бонус к покупке или бесплатная доставка.

4 причины использовать Smap Business

Зачем предпринимателю это нужно? По словам разработчиков, их продукт закрывает минимум 4 боли, а именно:

грамотно стартовать в онлайне , если вы только создаете интернет-магазин. Нужно, чтобы как можно больше клиентов о вас узнало. Приложение Smap загрузили более 6 тысяч украинцев, и цифра с каждым днем растет;

запомниться. Приложение используют, чтобы сэкономить. К примеру, в поисках кафе с бонусным круассаном поблизости потенциальный клиент видит и скидку в интернет-магазин. Даже если сейчас ему не нужны мыло/одежда/лампочки в автомобиль, когда встанет вопрос о покупке, человек вспомнит о выгодной акции, которую увидел ранее в приложении;

это бесплатно . Предприниматель скачивает приложение на смартфон, регистрируется, добавляет промоакцию, получает клиентов и прибыль;

рассказать о своих акциях . Магазины регулярно устраивают распродажи и предоставляют скидку на оптовый заказ, но вся эта информация обычно находится на их сайтах. Почему бы не оповестить о бонусах в мобильном приложении?

Пускай большинство пользователей сейчас из Киева и Харькова (эти два города активно заполняются предложениями от заведений), но для интернет-магазина геолокация не так важна.

“Даже если один покупатель придет из приложения, вы уже будете в плюсе, потому что ничего не потратили на его привлечение”, — резюмировали разработчики из Smap Solution.