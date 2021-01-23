 

Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?

Досуг Сегодня, 17:1629
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?

«Вы за рулем?» или «Я за рулем!» - эти фразы можно довольно часто услышать о или от владельца транспортного средства. Это еще раз указывает на то, что данный элемент автомобиля является его важной и незаменимой частью, без которого управлять машиной, увы, но никак не получится.

Многие рассматривают руль как обычный инструмент для управления авто, как часть рулевого механизма, не более. Это, несомненно, верно. Но помимо этого, данная деталь может играть некоторую эстетическую роль в общем внутреннем пространстве автомобиля, а также помогает почувствовать авто, сблизить водителя с транспортным средством, даря исключительно позитивные и приятные ощущения. Добиться еще более значительного эффекта в данном случае может обивка руля.

Кстати, данную услугу предоставляет СТО «Автостейт», узнать сколько стоит обшить руль можно непосредственно на сайте компании, которая, к слову говоря, имеет 20-летний опыт роботы и тысячи довольных клиентов.

А теперь ответим на вопрос, который может заинтересовать многих автовладельцев: «А зачем-то обшивать руль?». Как показывает практика, водители пользуются данной услугой по самым разным, но важным причинам.

Зачем обивать рулевое колесо?

  • Во-первых, в том случае, если оригинальный внешний вид руля водителю явно не по душе. Таким образом, владелец автомобиля может самостоятельно подобрать облик руля, предварительно выбрав дизайн, материал и прочее;
  • Во-вторых, чтобы добиться высоких показателей удобства управления автомобилем. Согласитесь, тактильные ощущения отыгрывают не последнюю роль в процессе управления транспортным средством, следовательно, если водитель испытывает дискомфорт – этот вопрос лучше решить путем замены обивки руля и даже увеличения хвата и улучшения сцепления руля с руками;
  • В-третьих, если в процессе эксплуатации авто оригинальна обивка руля износилась и утратила привлекательный вид;
  • В-четвертых, если водитель решил интегрировать в рулевое колесо систему подогрева – тут уж без перетяжки руля не обойтись;
  • В-пятых, если владелец ТС решить его продать по более выгодной цене.

На самом деле причин перетяжки руля может быть намного больше. Это, так сказать, дело индивидуальное.

Говоря об алгоритме перетяжки руля, данный процесс проходит в несколько этапов: прежде всего, демонтируется руль авто и снимается старая обивка. Далее происходит подготовка поверхности, в том числе выполняются замеры, раскройки и т.д. Конечным этапом работы является обшивка руля и его установка в авто.

Если вы решили воспользоваться данной услугой, важно подобрать надежного и профессионального, так сказать, исполнителя работы – это залог качественного выполнения работы, без каких-либо неприятных сюрпризов.

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Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
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