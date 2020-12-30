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Досуг Сегодня, 15:5265
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры

Удаления волос из лица и подбородка – данный вопрос всегда был  и остается актуальным как для мужчин, так и для женщин. Существует множество способов решения данной задачи, но, благодаря современным технологиям, эпиляцию лица можно сделать более эффективно и безболезненно – с помощью лазера.

Чтобы воспользоваться данной процедурой, достаточно сделать запись на лазерную эпиляцию подбородка либо другой части лица в сертифицированном салоне “LaserVille”, где квалифицированные работники, используя передовое оборудование, таким образом, обеспечивая высококачественный результат.

  • Избегайте использования косметики, в составе которой имеется спирт;
  • Не употребляйте тетрациклин и прочие антибиотики данной группы;
  • Откажитесь от посещения солярия за 5-10 дней до процедуры;
  • Не удаляйте волосы с лица механическими и другими способами.

Почему лазерная эпиляция – лучшее решение

Лазерная эпиляция лица имеет ряд ключевых «плюсов», именно поэтому женщины и даже мужчины активно пользуются данной услугой. Во-первых, удаление волос на лице с помощью лазера проходит абсолютно безболезненно, что не скажешь о механическом способе. Во-вторых, отметим достаточно высокий показатель эффективности, ведь позволяет полностью избавиться от «растительности» на лице – даже в самых труднодоступных местах. В-третьих, сама процедура проходит достаточно быстро, к примеру, удаление волосков над губой займет не более десяти минут.

Более того, лазерную эпиляцию можно смело назвать гипоаллергенной, поскольку процедура не вызывает аллергическую сыпь и другие реакции, а напротив – уничтожает бактерии и обладает противовоспалительным эффектом. И еще один важный момент – курс лазерной эпиляции позволяет раз и навсегда решить проблему роста волосков на лице, что, конечно же, весьма неплохо, учитывая актуальность вопроса.

Кому противопоказана процедура?

Хотя удаление волосков с помощью лазера не один раз доказал свою большую эффективность, однако существует ряд противопоказаний к использованию данной процедуры. Итак, не стоит использовать курс лазерной эпиляции беременным женщинам, особенно в период лактации (процесс выделения молока грудной железой).

Кроме этого, процедура противопоказана людям, страдающим дерматологическими и онкологическими заболеваниями, а также при герпесе и разных повреждениях кожного покрова.

И напоследок: если вы решили удалить волоски с любой части лица, обязательно обращайтесь к профессионалам в сертифицированные салоны – так вы будете уверены в полной безопасности и результативности процедуры.

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Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
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