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Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС

Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС

Без Интернета немыслима нормальная деятельность любого предприятия. От того, насколько надежно организована передача данных, во многом зависит успешность бизнеса. Поэтому Интернет для юр лиц должен отвечать следующим требованиям:

  • высокая скорость;
  • бесперебойная работа;
  • способность выдерживать высокие нагрузки;
  • безопасность и защита данных;
  • объективная стоимость.

Ланет БИЗНЕС предлагает подключение Интернета от провайдера Сеть Ланет, который входит в ТОП-7 лучших поставщиков связи в Украине. У компании есть широкая линейка тарифов с безлимитным доступом к украинским ресурсам на скорости 100 Мбит/с. Cкорость доступа к мировым ресурсам может колебаться от 10 до 100 Мбит/с в зависимости от пакета. Менеджеры помогут вам определиться с подходящим тарифом, который будет отвечать всем вашим требованиям. Помимо Интернета, Ланет БИЗНЕС предлагает ряд дополнительных услуг, среди которых монтаж СКС и монтаж ЛВС.

Установка ЛВС в офис

Установка ЛВС обычно покрывает офис или здание, охватывая компьютерное и периферийное оборудование. Это позволит сотрудникам быстро обмениваться данными и наладить оперативную связь. Прокладка локальных сетей осуществляется на основе рабочего проекта и включает установку и настройку серверов, прокладку кабелей, установку розеток и проверку работы системы. Благодаря монтажу локальной сети вы сможете снизить материальные расходы. Ведь теперь централизованным администрированием будет заниматься лишь один сотрудник. Он заменит всех, кто до этого управлял периферийными устройствами и базой данных. ЛВС также обезопасит ваш бизнес от перегрузок сети, так как сложные вычислительные процессы можно разделить между несколькими компьютерами.

Строительство кабельных систем

В отличии от ЛВС, структурированная кабельная сеть — это универсальная система, которая покрывает весь объект и позволяет реализовать единую информационную структуру. Прокладка СКС включает:

  • локальные вычислительные сети;
  • телефонные сети и АТС;
  • охранную и пожарную сигнализацию;
  • видеонаблюдение;
  • автоматизацию инженерных систем;
  • телевидение и радио.

Таким образом СКС создает из отдельных систем с разными функциями единую инфраструктуру в виде иерархической кабельной системы. За счет структурированной кабельной системы обеспечивается одновременная работа нескольких поколений компьютерных сетей без необходимости замены кабельных линий.

Если у вас небольшая организация, которая располагается на одном этаже, достаточно провести монтаж локальной сети. Однако если вы планируете расширяться или располагаетесь в нескольких зданиях, лучше отдать предпочтение СКС. Благодаря ей вы сможете оперативно и экономично менять схемы подключения, создавая новые места. Или менять расположение сотрудников без изменений или утери персональных данных.

Проектирование СКС и ЛВС, как и монтаж, лучше доверить профессионалам Ланет БИЗНЕС. Мы гарантируем высокую скорость выполнения заказа, качественное подключение и круглосуточную техническую поддержку.

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Киев, проспект Победы, 118

[email protected]

(044) 500-43-41

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