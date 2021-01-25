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Досуг Сегодня, 17:1670
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби

Якщо диван чи крісло уже не виглядає так привабливо, як раніше, на допомогу прийде перетяжка меблів від професіоналів Домової служби. Плями, потертості, подряпини – досвідчені майстри усунуть будь-які дефекти, завдяки чому виріб ідеально впишеться у загальний інтер’єр приміщення. Спеціалісти сервісу виїжджають на виклики по всьому Львову, вони працюють навіть у вихідні. При цьому ціна реставрації буде значно нижчою, ніж вартість нових меблів.

Суть послуг із перетяжки м'яких меблів

Навіть при акуратному ставленні меблі з часом зношуються. Що вже говорити, якщо у домі мешкають діти або є тварини, котрі полюбляють точити кігті об оббивку. Та й після різноманітних застіль без плям на поверхні не обійтись. Щоб не купувати новий виріб, у випадку виявлення певних дефектів на диванах, кріслах та стільцях краще замовити перетяжку меблів на дому у Львові. Спеціалісти підберуть оптимальну тканину, відштовхуючись від ваших побажань, після чого займуться реставрацією виробу.

До такої послуги входять:

  • зняття старої оббивки;
  • заміна поролону (це поверне виробам м’якість та пружність);
  • пошиття та влаштування нової оббивки;
  • прибирання робочого місця.

В результаті функційність виробів значно покращаться, на них стане приємно дивитись, а під час використання зникне дискомфорт. Замовити перетяжку меблів у Львові можна не тільки після їхнього пошкодження, але й для покращення дизайну. Якщо нещодавно у приміщенні проводились ремонтні роботи, в результаті котрих диван та крісла більше не вписуються в загальний інтер’єр, досвідчені спеціалісти з легкістю оновлять зовнішній вигляд меблів. Виробники пропонують десятки тканин на вибір, котрі відрізняються кольором, фактурою та фасоном, тому все залежить виключно від побажань замовника.

Як проходить перетяжка меблів

Послуга із перетяжки меблів у Львові може бути виконана на дому у клієнтів, або ж у майстерні Домової служби. В першому випадку замовник економить свої сили та час, адже не доведеться везти габаритний виріб у сервіс. Втім, під час реставрації виникає багато пилу, та й якщо мова заходить про великі дивани, справа ця займає чимало часу, тому оптимальніше буде доставити їх у майстерню.

Заміна оббивки меблів може бути зроблена у зручний вам день, співробітники Домової служби надають послуги навіть у вихідні. Спеціаліст приїде протягом години чи у домовлений час. У розпорядженні у меблярів сервісу є багаторічний досвід та професійні інструменти, завдяки чому все буде виконано на найвищому рівні. Майстри знають, де можна купити якісну та недорогу оббивку, вони порадять, в який магазин звернутись, або ж придбають усе необхідне замість вас. Усі спеціалісти вирізняються ввічливістю та порядністю, завдяки чому заміна оббивки меблів у Львові пройде не лише швидко та якісно, але й з максимальним комфортом для вас.

Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби

Ціни на послуги з перетяжки меблів

Вартість послуг залежить від типу виробу, котрий потребує реставрації. Майстри Домової служби займаються перетяжкою:

  • диванів;
  • крісло-ліжок;
  • кухонних куточків;
  • пуфиків;
  • стільців;
  • матраців та ін.

Ціни на перетяжку меблів фіксовані, замовники наперед знають, скільки вартуватиме реставрація. Для постійних клієнтів діють знижки.

Перевага перетяжки меблів від Домслужби

Перетяжка м'яких меблів у Львові від спеціалістів Домової служби – це можливість швидко та без зайвих витрат оновити вигляд вашого улюбленого дивана та крісла, завдяки чому вироби іще довго слугуватимуть та стануть окрасою інтер’єру. При цьому на клієнтів компанії поширюються наступні переваги:

  • невисокі ціни та 10-відсоткова знижка при повторному зверненні;
  • письмова гарантія на всі виконані роботи;
  • безкоштовна допомога по вибору тканини для перетяжки;
  • прибуття майстра впродовж години чи у інший зручний час (включно з вихідними);
  • кілька варіантів розрахунку.

Замовляючи послуги Домової служби, ви можете не лише оновити зовнішній вигляд меблів, але й позбутись будь-яких інших побутових клопотів. В команді сервісу десятки різнопрофільних спеціалістів – від електриків до локсмайстрів – готових допомогти, що б у вас не трапилось!

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