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Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование

Станок токарный по металлу – высокотехнологичный агрегат, предназначенный для обработки металлических заготовок в виде вращающихся тел. Токарная обработка металлических деталей является самой распространенной и действенной.

Токарный станок дает возможность изготавливать всевозможные детали (в том числе и для мебели), элементы креплений, декор, а также много прочей продукции. Современный токарный станок, в сравнении с первыми моделями, подвергся существенным изменениям. В первую очередь установка стала многозадачной: на ней можно проводить не только стандартные токарные работы, но и просверливание отверстий и фрезерование. Покупая один такой станок, а не все три, можно хорошо сэкономить.

Конструкция

У каждой модели токарного станка есть свои конструктивные особенности. Вместе с тем, у них есть и общие комплектующие:

  • Станина – чугунный (как правило) элемент, на котором устанавливают все рабочие части.
  • Фартук – элемент, который преобразовывает переданное движение в поступательное.
  • Передняя бабка – узел, состоящий из коробки скоростей и шпинделя.
  • Суппорт – узел, в котором расположена каретка, перемещающаяся к оси станка перпендикулярно или параллельно. Он служит для передачи поступательного движения режущему элементу.
  • Задняя бабка - подвижная часть, служащая для надежного закрепления вращающихся центров.

Регулирование скоростных режимов вращения шпинделя осуществляется с помощью специальных рычагов. Суппорт вместе с резцедержателем зафиксированы на каретке. Головка резцедержателя изготовлена подвижной, в следствие этого перемещение резца возможно в обеих направлениях. Также, она может быть установлена под разными углами.

Классификация

Выделяют такие виды токарных установок:

  • токарно-револьверные;
  • токарно-фрезерные;
  • токарно-винторезные;
  • токарно-карусельные.

Благодаря своим особенностям, токарно-фрезерное агрегаты достаточно универсальны. Они хорошо подходят для обработки заготовок из разных материалов: дерева, металла (цветного и черного), пластика. Нарезание резьбы, накладка фасок, вырезание криволинейных и прямых пазов, сверление отверстий – только часть работ, которые можно осуществлять на таком оборудовании. Среди его преимуществ: небольшие габариты, богатая комплектация, доступная стоимость. Токарно-фрезерное оборудование может эксплуатироваться в инструментальном, приборостроительном и часовом производствах, использоваться в частных мастерских, а также в школах для учебных целей.

Токарно-винторезные установки имеют ход пиноли задней бабки, а потому могут быть оснащены патроном для сверления. Благодаря этому они применимы не только для вытачивания заготовок разного профиля, но и для сверления определенных отверстий и нарезания резьбы (внешней и внутренней) различными способами. Станки такого типа предназначены для обрабатывания заготовок из металла, как черного, так и цветного. Оснасткой для них выступают разные сверла, плашки, резцы, метчики и развертки для металла.

Токарно-карусельные модели рассчитаны на обработку крупногабаритных деталей (больше 2 тыс. мм в диаметре).

Токарно-револьверные устройства применяются для вытачивания деталей из прутка калиброванного. В данном типе оборудования режущий инструмент монтируется на вращающемся барабане, в который устанавливаются отдельные блоки с оснасткой, закрепленной в них.

Также, отдельную категорию составляют высокоточные станки с ЧПУ. В эксплуатации они высокоэффективны и надежны и, кроме того, обладают обширным технологическим потенциалом. Данное оборудование отличается высокой точностью работ по обработке изделий из металла и заготовок, сделанных из других видов материалов.

Источник: под Ваши нужды - оптимальный токарный станок по металлу https://dneprstan.com.ua/tokarnyj-stanok-po-metallu/

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