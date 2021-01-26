Доставка на дом: собственная служба или сторонние сервисы

В период карантинных ограничений стремительными темпами растет спрос на доставку еды из ресторанов и кафе на дом. По прогнозам экспертов, такая тенденция сохранится и в постакарантинный период. Поэтому все больше ресторанов активно внедряют сервисы онлайн-заказов. Речь идет не только о заведениях фаст-фуда и суши-барах, но также о традиционных, в том числе – элитных заведениях высокой кухни. Если вы только планируете внедрить сервис доставки, неизменно столкнетесь с рядом организационных вопросов. Среди них – выбор способа доставки, а именно: сотрудничество со сторонними службами или создание собственной. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих способов.

Сотрудничество со сторонней службой

Некоторые рестораны выбирают сотрудничество с онлайн-платформами, специализирующимися на курьерском сервисе. Они могут интегрироваться в систему автоматизации ресторанного бизнеса. Можно вести учет доставки отдельно, однако это лишние траты времени и сил.

Обычно стоимость их услуг составляет от 25% до 30% суммы продаж. Добавьте к этим расходам оплату труда сотрудникам и эксплуатационные расходы. Таким образом, ваша прибыльность будет стремиться к нулю.

Кроме того, доверяя доставку сторонним лицам, вы теряете возможность контролировать транспортировку. Курьер может доставить остывшую еду или продукты в помятой упаковке. Клиент обвинит в этом не службу доставки, а ваше заведение.

Среди плюсов сотрудничества со сторонним сервисом можно отметить:

получение дополнительного канала продаж, а соответственно – увеличение финансового оборота;

получение новой площадки для продвижения бизнеса. Большинство онлайн-платформ имеют солидную клиентскую базу. Если клиенты сервиса закажут доставку еды в вашем заведении, и ваши блюда им понравятся, они обязательно придут в ваш ресторан сами и будут рекомендовать его своим знакомым.

Перед тем как начать сотрудничество с сервисом доставки следует выяснить стоимость услуг и рассчитайте прибыльность. Следует ежемесячно контролировать маржу. Чтобы это было максимально удобно, в программе автоматизации бизнеса настройте отдельный учет доходов для данного канала продаж.

Создание собственной курьерской службы

Одно из главных преимуществ такого решения – непосредственное взаимодействие с клиентом и контроль работы сотрудников, отвечающих за доставку. Вы сможете контролировать качество доставленных продуктов, оперативно реагировать на любые проблемы, обеспечить высокую скорость доставки. А эти показатели для многих клиентов имеют даже большее значение, чем стоимость. Кроме того, собственная курьерская служба позволит сформировать собственную клиентскую базу. Контактные данные клиентов вы сможете использовать в маркетинговых целях.

К минусам решения относятся:

довольно высокие затраты на организацию курьерской службы. Вам придется не только нанять новых сотрудников, но также организовать колл-центр, приобрести транспорт, настроить сервис онлайн-заказов. На все это потребуется сумма от 10 до 13 тысяч долларов;

внештатные ситуации, обусловленные незапланированным наплывом заявок;

низкое качество работы курьеров или нехватка сотрудников. Если в обычные дни два-три курьера будут справляться с поставленными задачами, то в пиковый период (например, праздничные дни);

высокая загруженность кухни, что негативно сказывается как на скорости доставки, так и на обслуживании гостей непосредственно в ресторане.

Какой способ организации доставки наиболее приемлемый – каждый ресторатор решает сам с учетом специфики бизнеса. Но реагировать на растущий спрос на доставку на дом следует уже сегодня, иначе в будущем можно остаться за бортом.