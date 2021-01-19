Когда дело доходит до покупки недвижимости, существует множество общепринятых практических правил, которые можно разделить на две категории – те, которые относятся к зданию или комплексу, и те, которые применяются к индивидуальному участку. При выборе квартиры очень важно знать, как выбрать лучшую в доме. На https://andevelug.ru/kvartiry/ представлен большой выбор квартир с различными планировками. В этой статье рассмотрим некоторые факторы, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры.
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
- Состояние дома. Стоит покупать квартиру в большом комплексе, если есть история арендаторов и владельцев, которые в перспективе планируют проводить модернизацию. Вся документация находится в отличном состоянии, где есть эффективно организован и работает ТСЖ , капитальные работы оплачиваются заранее, и поддерживается здоровый баланс средств, и где есть гарантии того, что арендаторы компенсирует любые сборы.
- Расположение квартиры доме. Даже когда мы находим хорошее здание, не каждая квартира в доме будет хорошей. И когда мы рассматриваем лучшую квартиру в доме, это не обязательно должен быть пентхаус. При выборе квартиры стоит учитывать шум, уединение и естественное освещение, и все они зависит от того, на какой стороне здания расположена квартира.
- Планировка. В некоторых домах все квартиры имеют одинаковую планировку, но бывают и существенные различия. Например, одна квартира с двумя спальнями может иметь длинный туннельный коридор и небольшую вторую спальню, примыкающую к главной, в то время как другая в том же комплексе может не иметь лишнего пространства, но иметь две равные по пропорциям спальни, разделенные ванной комнатой.
- Вид из окна. Конечно, это не обязательно должен быть вид на море, он просто должен быть приятным. Само собой разумеется, что нам не нравится смотреть в окно и видеть глухую кирпичную стену, помойку или задний двор соседнего кладовщика.
- Расположение дома. Многие здания расположены на оживленных дорогах, а в более крупных комплексах может быть несколько разных адресов в зависимости от здания и расположения входа. Квартира, расположенная в задней части дома, вдали от дорожного шума, часто можно купить дешевле, чем эквивалент в том же комплексе.
Помните, что цена не должна быть фиксированной функцией вашего контрольного списка. Это должен быть диапазон, чтобы можно было легко сравнить несколько квартир. Ищите диапазон, который вам удобен, и убедитесь, что у вас есть причины соглашаться на более низкие или более высокие цены в этом диапазоне. Например, дополнительные удобства или крутой дизайн могут оправдать более высокую цену, а их отсутствие может быть причиной более низкой цены. Тем не менее, цена, которую вы получаете, должна по-прежнему соответствовать всем основным функциям, которые вы ожидаете иметь в своей квартире.
Некоторые квартиры, выставленные на продажу, могут иметь незавершенные ссуды. В этом случае вам нужна чистая сделка, при которой вы не собираетесь платить за покупку, но право собственности находится в разногласиях с банком. Таким образом, запросите у продавца копию финансовых отчетов и раскрытия информации о статусе собственности и любых претензиях, сделанных в отношении права собственности на квартиру. Эти шаги помогут вам избежать попадания в ловушку, когда вы потеряете квартиру и в конечном итоге будете драться в суде, чтобы вернуть ее.
Таким образом, обязательно проверьте расположение квартиры. Если вы получаете предложение онлайн и вы новичок в районе квартиры, следующим шагом должно стать получение карт и осмотр окрестностей. Вы можете нажать здесь, чтобы увидеть расположение лучших квартир. Вам нужна квартира в местах, где вы можете быстро получить экстренную помощь, инфраструктура и социальные удобства должны вам подходить. Иногда вам нужно сдать квартиру в аренду, и это заставляет проверить качество местоположения, выходящее за рамки ваших интересов.