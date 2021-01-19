 

5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры

Досуг Сегодня, 13:3099
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры

Когда дело доходит до покупки недвижимости, существует множество общепринятых практических правил, которые можно разделить на две категории – те, которые относятся к зданию или комплексу, и те, которые применяются к индивидуальному участку. При выборе квартиры очень важно знать, как выбрать лучшую в доме. На https://andevelug.ru/kvartiry/ представлен большой выбор квартир с различными планировками. В этой статье рассмотрим некоторые факторы, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры.

  5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры

  1. Состояние дома. Стоит покупать квартиру в большом комплексе, если есть история арендаторов и владельцев, которые в перспективе планируют проводить модернизацию. Вся документация находится в отличном состоянии, где есть эффективно организован и работает ТСЖ , капитальные работы оплачиваются заранее, и поддерживается здоровый баланс средств, и где есть гарантии того, что арендаторы компенсирует любые сборы.
  2. Расположение квартиры доме. Даже когда мы находим хорошее здание, не каждая квартира в доме будет хорошей. И когда мы рассматриваем лучшую квартиру в доме, это не обязательно должен быть пентхаус. При выборе квартиры стоит учитывать шум, уединение и естественное освещение, и все они зависит от того, на какой стороне здания расположена квартира.
  3. Планировка. В некоторых домах все квартиры имеют одинаковую планировку, но бывают и существенные различия.  Например, одна квартира с двумя спальнями может иметь длинный туннельный коридор и небольшую вторую спальню, примыкающую к главной, в то время как другая в том же комплексе может не иметь лишнего пространства, но иметь две равные по пропорциям спальни, разделенные ванной комнатой.
  4. Вид из окна. Конечно, это не обязательно должен быть вид на море, он просто должен быть приятным. Само собой разумеется, что нам не нравится смотреть в окно и видеть глухую кирпичную стену, помойку или задний двор соседнего кладовщика.
  5. Расположение дома. Многие здания расположены на оживленных дорогах, а в более крупных комплексах может быть несколько разных адресов в зависимости от здания и расположения входа. Квартира, расположенная в задней части дома, вдали от дорожного шума, часто можно купить дешевле, чем эквивалент в том же комплексе.

    Помните, что цена не должна быть фиксированной функцией вашего контрольного списка. Это должен быть диапазон, чтобы можно было легко сравнить несколько квартир. Ищите диапазон, который вам удобен, и убедитесь, что у вас есть причины соглашаться на более низкие или более высокие цены в этом диапазоне. Например, дополнительные удобства или крутой дизайн могут оправдать более высокую цену, а их отсутствие может быть причиной более низкой цены. Тем не менее, цена, которую вы получаете, должна по-прежнему соответствовать всем основным функциям, которые вы ожидаете иметь в своей квартире.

    Некоторые квартиры, выставленные на продажу, могут иметь незавершенные ссуды. В этом случае вам нужна чистая сделка, при которой вы не собираетесь платить за покупку, но право собственности находится в разногласиях с банком. Таким образом, запросите у продавца копию финансовых отчетов и раскрытия информации о статусе собственности и любых претензиях, сделанных в отношении права собственности на квартиру. Эти шаги помогут вам избежать попадания в ловушку, когда вы потеряете квартиру и в конечном итоге будете драться в суде, чтобы вернуть ее.

    Таким образом, обязательно проверьте расположение квартиры. Если вы получаете предложение онлайн и вы новичок в районе квартиры, следующим шагом должно стать получение карт и осмотр окрестностей. Вы можете нажать здесь, чтобы увидеть расположение лучших квартир. Вам нужна квартира в местах, где вы можете быстро получить экстренную помощь, инфраструктура и социальные удобства должны вам подходить. Иногда вам нужно сдать квартиру в аренду, и это заставляет проверить качество местоположения, выходящее за рамки ваших интересов.

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