Как выбрать наколленики?

Проблемы с коленями есть у многих из нас. И их наличие вовсе не означает, что нужно навсегда забыть о спортивных активностях, длительных прогулках, нормальной жизни. Восстановить колени, убрать неприятные ощущения, вернуть активность помогут специальные изделия – наколенники.

О пользе наколенников

Купить эти изделия в наши дни несложно. Солидный выбор качественных наколенников разного типа предлагает своим клиентам салон Ортокомфорт. Наколенники обеспечивают своим обладателям следующие преимущества:

они фиксируют сустав достаточно плотно;

дают эффект необходимой компрессии;

оптимально распределяют нагрузку;

возвращают суставам прежнюю подвижность;

ускоряют выздоровление после недугов, травм;

убирают болевые ощущения;

работают, как профилактика воспалений, отеков, иных проблем.

Как выбрать идеальный наколенник?

Важно, чтобы это изделие было одновременно и эффективным, и комфортным. Назначать его должен только врач. Он же помогает подобрать правильно размер и назначает необходимую степень фиксации. «Выписывать» его себе самостоятельно категорически запрещается. Помочь с выбором этого изделия дополнительно может опытный консультант ортопедического магазина.

Признаки правильного выбора

Качественное изделие однозначно должно быть удобным. И оно не может стоить откровенно дешево. Верно подобранный наколенник обязательно:

не будет сползать с колена в процессе движения;

края его не врезаются в кожу;

изделие не причиняет дискомфорта;

отлично пропускает сквозь себя воздух, кожа под ним не потеет;

не растягивается и не теряет своих свойств формы даже после многочисленных стирок и длительного применения;

эффективно действует, выполняя все поставленные перед ним ранее задачи.

Как ухаживать за изделием?

Уход за этими ортопедическими изделиями предельно прост. Достаточно 2-3 раза в неделю, по мене надобности, стирать ортез в теплой мыльной воде. Наколенник, даже самый качественный, нежелательно сильно отжимать и выкручивать, сушить под воздействием тепла, стирать с агрессивными средствами, обрабатывать утюгом.

Верно подобранный, качественный наколенник – это реальная помощь для всех, кто страдает из-за проблем с коленями. Но это – изделие ортопедическое, поддерживающее и повышающее комфорт, расширяющее возможности. Достаточно часто в дополнение к нему требуется еще и лечение.