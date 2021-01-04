 

Пуховая классика

Досуг Сегодня, 18:2367
Пуховая классика

Ежедневно тысячи людей становятся жертвами одной и той же проблемы — утренний подъем больше похож на выход из-под наркоза, когда голова болит, мысли путаются и довольно сложно понять, где проснулся. Проблема — в качестве сна, которое страдает в первую очередь из-за подушки. Многие привыкли, что достаточно и перьевых вариантов, но на практике это далеко не так.

Изделие должно обладать определенной упругостью, поддерживать шею и голову, иметь оптимальные габариты. Не стоит забывать и о мелких нюансах, благодаря которым вам будет комфортнее спать — нужно как-то бороться с потливостью и ощущением того, что летом изделие работает на обогрев, как самый настоящий камин. Лучше всего в этом случае купить подушки пуховые и сразу обратить внимание на модели в натуральных чехлах.

Эти варианты производятся из сырья, которое берут у водоплавающих разных семейств и отличаются уникальными характеристиками, в зависимости от баланса двух компонентов. Стандартные модели предлагают соотношение пух/перо в процентах 90 на 10. В производстве классических решений со средней плотностью придерживаются стандартов 50 на 50 или 70 на 30. Что же до самых мягких, то это варианты, где применяется только пух и лишь 10% мелких перышек, что делает их пушистыми и легкими, но более дорогими на фоне предыдущих категорий.

В чем преимущество

Такие подушки могут похвастаться еще целым перечнем плюсов. Они имеют повышенную стойкость к износу и возвращаются в исходное положение путем пары незамысловатых взбиваний руками. Также здесь стоит выделить высокую теплосберегаемость и отличную вентилируемость — это уже гарантия того, что вам будет тепло и сухо. Если же вдруг человек страдает от потливости, то материал наполнителя прекрасно с этим справляется, и в комплекте с хлопковыми чехлами способствует быстрому испарению влаги.

Отметить стоит и небольшой вес. Если большая часть ортопедических моделей покажет на весах около 2 килограмм, то здесь это кило и в некоторых случаях даже меньше. Они прекрасно держат форму даже после нескольких часов сна, и спустя пару лет все равно будут ощущаться, как новые — это отличный показатель на фоне других вариантов с искусственной набивкой, которой хватает едва ли на год. Конечно же, здесь необходим и особый уход вплоть до сдачи в мастерские для чистки, но этот тип наполнителя хотя бы может быть подвержен подобной обработке.

Есть чем удивить

Остается только определиться с конкретным брендом, которому стоит доверить свое здоровье и качество сна. Одним из таких является Penelope. Это дочерняя фирма известного на мировом рынке Maya Textil, которому удается на протяжении вот уже 25 лет занимать ведущие позиции среди производителей текстиля. В их ассортименте вы сможете отыскать разное соотношение пуха с пером, а также премиальный подход к отбору сырья и пошиву.

Пуховая классика

Это как квадратные, так и прямоугольные модели в размере 50 на 70 или 70 на 70 сантиметров. Что касаемо цен, то здесь можно найти товары и за 1000 гривен, и за 6000 тысяч. Есть как более стандартные, так и необычные по дизайну товары — чего стоит один шикарный вид стеганой Penelope Innovia из трех камер с разной жесткостью. Она не только выглядит оригинально и элегантно, но и порадует высокой гигроскопичностью и средней высотой. Это оптимальный вариант для тех, что часто потеет и любит спать на боку.

Приобрести эту подушку и еще много других можно, заглянув на официальный сайт. Здесь покупка оформляется в пару кликов, представлен весь модельный ряд, часто проходят акции со скидками. Оплату можно проводить несколькими способами для удобства клиента, а отправка осуществляется в любую точку Украины.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Подушки, 7dniv, 7dnivinfo  
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Пуховая классика
Пуховая классика
Как выбрать наколленики?
Как выбрать наколленики?
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
Доставка на дом: собственная служба или сторонние сервисы
Доставка на дом: собственная служба или сторонние сервисы
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Как выбрать электромеханическую машинку
Как выбрать электромеханическую машинку
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины
Зачем приложение “Smap для бизнеса” владельцу интернет-магазина: 4 причины

Новости по теме

Стеклохолст Wellton
Стеклохолст Wellton
4-янв-2021, 22:22
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
28-дек-2020, 13:32
Как выбрать беспружинный матрас
Как выбрать беспружинный матрас
24-дек-2020, 17:05
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
19-дек-2020, 08:56
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
8-дек-2020, 19:11

Последние новости

21:41
События
Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске грозит пожизненное заключение
21:39
Политика
На 3,5 года в тюрьму отправили Навального
21:37
События
Выявили самую эффективную вакцину в мире - Lancet опубликовал результаты испытаний
20:50
События
Спустя почти шесть часов потушили пожар в "Эпицентре"
20:41
События
Сведения Госземкадастра о границе обновят в Украине
20:37
Политика
За пересмотр газового контракта Украины и России выступают США
18:22
События
Дело о толковании понятия "достойные условия жизни" не смог рассмотреть КСУ
17:07
События
В двухэтажном доме в Одессе произошло обрушение
17:05
Экономика
Колебание курса гривны к доллару в пределах 10% прогнозирует Министр финансов
15:28
События
В Украине могут расширить конституционные полномочия президента.
13:50
Политика
Часть полномочий ВККС Парламент хочет передать Высшему совету правосудия
13:49
События
Бывшего главу налоговой Верланова на допрос вызвало НАБУ
13:46
События
Как на украинских АЭС собираются майнить биткойны и кто на этом заработает
13:39
События
Киевлянин попытался отправить посылкой в охваченную переворотом Мьянму запчасть для истребителя "МиГ-29"
13:27
События
Лишить Трампа доступа к данным разведки может Белый дом
13:13
События
Санкции против Никарагуа ввела Украина
13:12
Политика
Верховная рада устранила коллизию при назначении наблюдательного совета "Cуспільного"
12:46
События
Летальное оружие Украине готовы предоставить США
12:24
События
Навального судят в Москве
11:11
События
Степанов заявил что в Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 февраля 20214238
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 20213713
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 февраля 20212961
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он1176
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине806
Служба безопасности Украины детально изучает возможные связи бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации732
В Украину идет значительное похолодание623

Досуг

Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Современные рюкзаки выполняются во множестве различных вариаций, так что можно подобрать модель под любые запросы и практически любой образ.
Сегодня, 22:3349
Пуховая классика
Пуховая классика
Ежедневно тысячи людей становятся жертвами одной и той же проблемы — утренний подъем больше похож на выход из-под наркоза, когда голова болит, мысли путаются и довольно сложно понять, где проснулся. Проблема — в качестве сна, которое страдает в первую очередь из-за подушки.
Сегодня, 18:2368
Как выбрать наколленики?
Как выбрать наколленики?
Проблемы с коленями есть у многих из нас. И их наличие вовсе не означает, что нужно навсегда забыть о спортивных активностях, длительных прогулках, нормальной жизни. Восстановить колени, убрать неприятные ощущения, вернуть активность помогут специальные изделия – наколенники.
Сегодня, 14:50104
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
Когда дело доходит до покупки недвижимости, существует множество общепринятых практических правил, которые можно разделить на две категории – те, которые относятся к зданию или комплексу, и те, которые применяются к индивидуальному участку.
Сегодня, 13:30141
Доставка на дом: собственная служба или сторонние сервисы
Доставка на дом: собственная служба или сторонние сервисы
Если вы планируете внедрить сервис доставки, неизменно столкнетесь с рядом организационных вопросов. Среди них – выбор способа доставки, а именно: сотрудничество со сторонними службами или создание собственной. Рассмотрим плюсы и минусы этих способов.
Вчера, 20:11164
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование - Днепрстан, официальный импортер станков Оптимум.
29-янв-2021, 17:24344

События

Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске грозит пожизненное заключение
Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске грозит пожизненное заключение
Мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы.
Сегодня, 21:4154
Выявили самую эффективную вакцину в мире - Lancet опубликовал результаты испытаний
Выявили самую эффективную вакцину в мире - Lancet опубликовал результаты испытаний
Авторитетный научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V", разработанной исследовательским Центром имени Гамалеи.
Сегодня, 21:3754
Спустя почти шесть часов потушили пожар в "Эпицентре"
Спустя почти шесть часов потушили пожар в "Эпицентре"
По состоянию на вечер 2 февраля пожар в "Эпицентре" в Первомайске потушили.
Сегодня, 20:5056
Сведения Госземкадастра о границе обновят в Украине
Сведения Госземкадастра о границе обновят в Украине
В Украине обновят сведения Государственного земельного кадастра о границе. 
Сегодня, 20:4169
Дело о толковании понятия "достойные условия жизни" не смог рассмотреть КСУ
Дело о толковании понятия "достойные условия жизни" не смог рассмотреть КСУ
Конституционный суд Украины сегодня не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни".
Сегодня, 18:2277
В двухэтажном доме в Одессе произошло обрушение
В двухэтажном доме в Одессе произошло обрушение
В Одессе сегодня утром обрушилась лестничная клетка в двухэтажном доме.
Сегодня, 17:0777
7 Днів