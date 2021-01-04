Пуховая классика

Ежедневно тысячи людей становятся жертвами одной и той же проблемы — утренний подъем больше похож на выход из-под наркоза, когда голова болит, мысли путаются и довольно сложно понять, где проснулся. Проблема — в качестве сна, которое страдает в первую очередь из-за подушки. Многие привыкли, что достаточно и перьевых вариантов, но на практике это далеко не так.

Изделие должно обладать определенной упругостью, поддерживать шею и голову, иметь оптимальные габариты. Не стоит забывать и о мелких нюансах, благодаря которым вам будет комфортнее спать — нужно как-то бороться с потливостью и ощущением того, что летом изделие работает на обогрев, как самый настоящий камин. Лучше всего в этом случае купить подушки пуховые и сразу обратить внимание на модели в натуральных чехлах.

Эти варианты производятся из сырья, которое берут у водоплавающих разных семейств и отличаются уникальными характеристиками, в зависимости от баланса двух компонентов. Стандартные модели предлагают соотношение пух/перо в процентах 90 на 10. В производстве классических решений со средней плотностью придерживаются стандартов 50 на 50 или 70 на 30. Что же до самых мягких, то это варианты, где применяется только пух и лишь 10% мелких перышек, что делает их пушистыми и легкими, но более дорогими на фоне предыдущих категорий.

В чем преимущество

Такие подушки могут похвастаться еще целым перечнем плюсов. Они имеют повышенную стойкость к износу и возвращаются в исходное положение путем пары незамысловатых взбиваний руками. Также здесь стоит выделить высокую теплосберегаемость и отличную вентилируемость — это уже гарантия того, что вам будет тепло и сухо. Если же вдруг человек страдает от потливости, то материал наполнителя прекрасно с этим справляется, и в комплекте с хлопковыми чехлами способствует быстрому испарению влаги.

Отметить стоит и небольшой вес. Если большая часть ортопедических моделей покажет на весах около 2 килограмм, то здесь это кило и в некоторых случаях даже меньше. Они прекрасно держат форму даже после нескольких часов сна, и спустя пару лет все равно будут ощущаться, как новые — это отличный показатель на фоне других вариантов с искусственной набивкой, которой хватает едва ли на год. Конечно же, здесь необходим и особый уход вплоть до сдачи в мастерские для чистки, но этот тип наполнителя хотя бы может быть подвержен подобной обработке.

Есть чем удивить

Остается только определиться с конкретным брендом, которому стоит доверить свое здоровье и качество сна. Одним из таких является Penelope. Это дочерняя фирма известного на мировом рынке Maya Textil, которому удается на протяжении вот уже 25 лет занимать ведущие позиции среди производителей текстиля. В их ассортименте вы сможете отыскать разное соотношение пуха с пером, а также премиальный подход к отбору сырья и пошиву.

Это как квадратные, так и прямоугольные модели в размере 50 на 70 или 70 на 70 сантиметров. Что касаемо цен, то здесь можно найти товары и за 1000 гривен, и за 6000 тысяч. Есть как более стандартные, так и необычные по дизайну товары — чего стоит один шикарный вид стеганой Penelope Innovia из трех камер с разной жесткостью. Она не только выглядит оригинально и элегантно, но и порадует высокой гигроскопичностью и средней высотой. Это оптимальный вариант для тех, что часто потеет и любит спать на боку.

Приобрести эту подушку и еще много других можно, заглянув на официальный сайт. Здесь покупка оформляется в пару кликов, представлен весь модельный ряд, часто проходят акции со скидками. Оплату можно проводить несколькими способами для удобства клиента, а отправка осуществляется в любую точку Украины.