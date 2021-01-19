 

Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины

Досуг Сегодня, 22:3347
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины

Рюкзак давно перестал быть только спортивной или школьной принадлежностью. Это – практичный, оригинальный и стильный аксессуар, дополняющий повседневный образ любой женщины. Современные рюкзаки выполняются во множестве различных вариаций, так что можно подобрать модель под любые запросы и практически любой образ.

Этот аксессуар подойдет молодежи, девушкам, ведущим активный образ жизни. Оценят его и молодые мамы. Когда подросший малыш вовсю бегает и изучает окружающий мир, важно, чтобы руки были свободны. Особенно стоит обратить на стильные рюкзаки Victoria’s Secret https://secretangel.com.ua/aksessuary/ryukzak/

Плюсы

Этот аксессуар в последние годы оценили не только мужчины, но и женщины. Рюкзак имеет ряд преимуществ перед традиционной сумкой:

  • огромное разнообразие моделей в самых разных стилях – не меньше, чем у обычных женских сумок;
  • удобство – рюкзак освобождает руки, позволяет равномерно распределить нагрузку на спину, что исключает вероятность смещения позвоночника на одну сторону, в нем проще, чем в сумке, переносить тяжелые вещи;
  • вместительность – рюкзаки снабжаются большим количеством кармашков и отделений, позволяющих удобно разместить большое количество вещей;
  • универсальность – подходит для повседневного ношения, походов или поездок за город, выхода за покупками, посещения спортзала или развлекательного мероприятия.

Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины

Рюкзак подходит как любителям активного образа жизни, так и тем, кто ценит удобство и функциональность. Это – удобный, практичный, многофункциональный аксессуар, делающий образ ярким и динамичным.

Разновидности и материалы

Разнообразие вариантов исполнения позволяет подобрать модель практически под любой стиль одежды. Среди современных рюкзаков легко найти такой, который подойдет под запросы конкретного человека и выгодно подчеркнет его индивидуальность.

Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины

При выборе стоит обращать внимание на материал – он влияет на внешний вид и эксплуатационные качества рюкзака. Для изготовления берут разнообразные материалы:

  • хлопок и джинса – из них получаются легкие модели;
  • замша, кожа, кожзаменитель – такие рюкзаки имеют стильный, универсальный вид;
  • полиэстер, нейлон и смеси синтетических материалов – рюкзаки выглядят ярко, спортивно и динамично.

Однотонные кожаные, замшевые и синтетические рюкзаки удачно подходят для холодного и прохладного времени года, сочетаются с куртками, пальто и плащами. Легкие разноцветные тканевые модели хороши для теплого времени года, они сочетаются с джинсами и рубашками, платьями.

Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины

Многообразны варианты дизайнерского исполнения. Модели могут быть однотонными, контрастными или разноцветными. Варианты расцветки:

  • однотонные – подходят даже к классической одежде;
  • с принтом в горох, крупную и мелкую клетку, полоску, с этническими орнаментами и цветочными принтами;
  • в стиле пэчворк, с разноцветными вставками – идеальны для нарядов в спортивном стиле и стиле casual, хорошо сочетаются с джинсами и одеждой в этническом стиле;
  • с вставками из кожи – гармонично сочетаются с одеждой в любом стиле, включая классический;
  • легкие светлые модели пастельных оттенков с нежными принтами отлично сочетаются с платьями в романтическом стиле;
  • ажурные модели ручной вязки – универсальны, подходят к любому стилю. Придают женственность и романтичность облику.

Популярны молодежные модели с броским дизайном, выделяющие своих владелиц из толпы. Рюкзаки бывают практичные и вместительные, с несколькими отделениями на молниях. Бывают же компактные, сравнимые с элегантными дамскими сумочками.

Существуют модели, снабженные регулируемым ремешком, чтобы носить рюкзак через плечо, как обычную сумку. Деловые модели снабжают отделениями для планшетов и ноутбуков.

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Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
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