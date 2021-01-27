Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха

Украинская пустыня – именно так еще называют самую большую в Европе пустыню, которая находится в г. Олешки Херсонской области. Олешковские пески (кстати, здесь когда-то был развернут военный полигон, но сейчас это Национальный природный парк) занимают площадь более 2 000 км кв., а ее протяжность из запада на восток составляет целых 150 км.

К сожалению, большинство украинцев даже не подозревают о существовании подобной туристической локации, которая, к слову, не однократно попадала в объективы спутников NASA, и просто-таки завораживает своей протяжностью и уникальностью, довольно высокими дюнами и барханами.

Именно подобные нетипичные для региона условия создают оптимальную атмосферу для туристов, которые стекаются сюда не только за эффектными фото для соцсетей, но и в поисках, так сказать, острых ощущений. Поэтому для многих, кто отправляется в олешковские пески квадроциклы – именно то, что позволяет, говоря современным языком, оторваться по полной!

Кстати, здесь прокат квадроциклов осуществляется круглый год (даже зимой!), поэтому любители экстремальных катаний уж точно получат свою порцию адреналина и драйва.

Не квадроциклами едиными

Если гонки на квадроциклах вас мало интересуют, украинская пустыня способна предоставить другой активный отдых, в частности:

Экотуризм – для этих целей организованны 2 кольцевые пешеходные тропы, первая имеет длину более 2 км, вторая – 2.5 км. Опытные экскурсоводы покажут самые топовые места, познакомят с местной флорой и фауной, расскажут интересные факты про Национальный парк;

– для этих целей организованны 2 кольцевые пешеходные тропы, первая имеет длину более 2 км, вторая – 2.5 км. Опытные экскурсоводы покажут самые топовые места, познакомят с местной флорой и фауной, расскажут интересные факты про Национальный парк; Конные прогулки – идеальный способ не только поближе познакомится со здешними пейзажами, но и просто хорошенько отдохнуть телом и душой. Ведь все мы хорошенько знаем, что конные прогулки довольно положительно влияют на человека, в частности, улучшают кровообращение, обогащают организм кислородом и т.д.;

– идеальный способ не только поближе познакомится со здешними пейзажами, но и просто хорошенько отдохнуть телом и душой. Ведь все мы хорошенько знаем, что конные прогулки довольно положительно влияют на человека, в частности, улучшают кровообращение, обогащают организм кислородом и т.д.; Медитация. Пользу медитации трудно переоценить, а если выполнять данные упражнения в условиях пустыни (и на свежем воздухе), эффект от этого будет еще значительнее.

К слову, на территории Национального парка можно разбивать палатки, но данный вопрос нужно уладить с администрацией заранее, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений.

Когда ехать?

Олешковские пески открыты для туристов круглый год, но оптимальные климатические условия здесь господствуют в период апрель – начало июня и сентябрь – начало октября. Дело в том, что летом здесь очень жарко, песок может нагреваться вплоть до 75 градусов Цельсия. А вот зимой сюда можно отправляться разве что для езды на квадроциклах.

Кстати, более подробно узнать про Национальный природный парк «Олешковские пески» можно на сайте онлайн-путеводителя tripmustgoon.com. Более того, ресурс располагает исчерпывающей информацией и о других уникальных точках на туристической карте Украины, куда можно поехать с семьей или друзьями, зарядиться жизнедательной энергией и получить массу приятных впечатлений.