 

Классификация металлопластиковых окон и их виды

Досуг Сегодня, 13:5743
Классификация металлопластиковых окон и их виды

С момента появления первых металлопластиковых окон прошло достаточно много времени, но далеко не все еще перешли на такой современный вид конструкций. Изначально позволить себе их могли только обеспеченные люди, так как стоимость изделий была достаточно высока и не доступна для лиц с низким и средним уровнем дохода. Сегодня же позволить установку металлопластиковых окон могут все, так как они представлены в широком ценовом сегменте – от бюджетных версий до премиум-класса. Металлопластиковые окна в Днепре представлены в большом ассортименте, что позволяет каждому желающему выбрать для себя подходящий вариант в зависимости от качества и функционала.

Разновидности по способу открывания

Составными конструктивными элементами металлопластиковых окон являются: поливинилхлоридный профиль (ПВХ), металлический каркас (расположен внутри пластиковой камеры), стеклянные пакеты и силиконовые или резиновые уплотнители. Классифицируют изделия на виды по различным признакам. Одним из важных является тип открывания, по которому устройства делятся на:

  1. Глухие — бюджетные варианты, которые лишены возможности их открывания. Устанавливаются они редко и зачастую в ситуациях, когда помещение (как правило, нежилое) не нуждается в проветривании. Низкая стоимость связана с отсутствием использования дополнительной фурнитуры.

  2. Поворотные — как и глухие, также используются крайне редко, что связано с многочисленными их недостатками. Они не могут открываться для микропроветривания, а также за счет своей конструкции неудобны в эксплуатации.

  3. Поворотно-откидные — самый распространенный вариант, который отличается удобством эксплуатации, а также возможностью осуществлять проветривание в разных режимах. Их минус только в высокой стоимости, связанной со сложностью механизма открытия.

  4. Раздвижные — применяются реже, чем предыдущий вариант. Они предназначены для лоджий и балконов, и состоят из двух оснований, открываемых путем перемещения подвижной части в сторону.

  5. Фрамужные — устанавливаются зачастую в офисах или частных домах с большими оконными отверстиями. Состоят из двух оснований, одно из которых является глухим, а вторая фрамужная часть небольшого размера (створка) открывается сверху или снизу.

Для частного дома и квартиры оптимальным вариантом является использование поворотно-откидных металлопластиковых изделий, отличающиеся высокими показателями эффективности, удобством эксплуатации и надежностью.

Виды по количеству стеклопакетов: на что они влияют

Окна из металлопластика подразделяют на виды в зависимости от количества стекол. Их может быть 2, 3 и 4 штуки, которые располагаются друг от друга на одинаковом расстоянии. Между стеклами свободное пространство называется камерой, которая является герметичной.

Важно! Запотевание стекла внутри пространства говорит о нарушении герметичности и требует необходимости замены пакета.

По количеству стеклопакетов металлопластиковые окна делятся на виды:

  • однокамерные — бюджетные варианты, характеризующиеся посредственными уровнями шумо- и теплоизоляции;

  • двухкамерные — распространенные модели, которые используют для установки в жилых помещениях;

  • трехкамерные — самые дорогие и тяжелые модели, но при этом они обеспечивают максимально высокие показатели звуко- и теплоизоляции.

К выбору металлопластикового окна нужно подойти с особой ответственностью, так как ставится оно минимум на 20-30 лет и при этом имеет достаточно высокую стоимость. Неудачно подобранный вариант оставит свой отпечаток на дизайне помещения и доставит значительный дискомфорт при эксплуатации.

Источник: сайт niks-m.com

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, металлопластиковые_окна, 7dniv, 7dnivinfo  
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Пуховая классика
Пуховая классика
Как выбрать наколленики?
Как выбрать наколленики?
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
Доставка на дом: собственная служба или сторонние сервисы
Доставка на дом: собственная служба или сторонние сервисы
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Как выбрать электромеханическую машинку
Как выбрать электромеханическую машинку
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Интернет и локальные сети для офиса от Ланет БИЗНЕС
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры
Лазерная эпиляция лица: преимущества процедуры

Новости по теме

Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
Токарные станки по металлу – многофункциональное надежное оборудование
29-янв-2021, 17:24
Как экономить на покупке окон в Киеве?
Как экономить на покупке окон в Киеве?
22-дек-2020, 16:33
Как подобрать качественный комод?
Как подобрать качественный комод?
13-дек-2020, 11:47
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
11-дек-2020, 07:18
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
8-дек-2020, 21:24

Последние новости

14:47
События
Ввести Е-реестр больничных Рада обязала Кабмин
14:46
Политика
Разработку новой генеральной схемы Украины хочет запустить Рада
14:44
Политика
Обвиняемый в убийстве Бузины Медведько поддержал закрытие телеканалов
14:29
Политика
Указ Зеленского о закрытии каналов NewsOne, Zik и 112 написал сбушник "Верещагин"
14:21
Политика
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что заседания СНБО по закрытию телеканалов NewsOne, Zik и 112 не было, а санкции вводились путем "письменного опроса"
14:13
События
Митингующие аграрии продолжили протест под зданием Кабмина
12:05
Политика
Кива заявил, что ОПЗЖ будет блокировать трибуну Рады
12:01
Политика
Процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112 инициирует ОПЗЖ
11:58
Политика
Зеленский прокомментировал решение о закрытии каналов 112, NewsOne и ZIK
10:48
События
Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов
10:43
События
Условие для проведения электронных выборов назвали в Кабмине
10:39
События
В феврале стартует вакцинация от коронавируса в Украине
10:24
Экономика
Третий день подряд падает курс доллара
10:07
События
Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Козака
10:04
События
Силовики в Москве (Россия) разгоняют акции протеста в центре города
09:58
События
Свое вещание прекратили каналы ZIK и Newsone
08:38
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 февраля 2021
Вчера, 2021-02-02
21:41
События
Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске грозит пожизненное заключение
21:39
Политика
На 3,5 года в тюрьму отправили Навального
21:37
События
Выявили самую эффективную вакцину в мире - Lancet опубликовал результаты испытаний

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 февраля 20214386
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 февраля 20213442
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 февраля 20211737
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он1314
Служба безопасности Украины детально изучает возможные связи бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации1069
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине841
В Украину идет значительное похолодание782

Досуг

Классификация металлопластиковых окон и их виды
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Сегодня же позволить установку металлопластиковых окон могут все, так как они представлены в широком ценовом сегменте – от бюджетных версий до премиум-класса.
Сегодня, 13:5744
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Олешковские пески: лучшая локация для активного отдыха
Украинская пустыня – именно так еще называют самую большую в Европе пустыню, которая находится в г. Олешки Херсонской области. Олешковские пески (кстати, здесь когда-то был развернут военный полигон, но сейчас это Национальный природный парк) занимают площадь более 2 000 км кв., а ее
Сегодня, 11:5469
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Рюкзак – стильный и оригинальный аксессуар современной женщины
Современные рюкзаки выполняются во множестве различных вариаций, так что можно подобрать модель под любые запросы и практически любой образ.
Вчера, 22:33145
Пуховая классика
Пуховая классика
Ежедневно тысячи людей становятся жертвами одной и той же проблемы — утренний подъем больше похож на выход из-под наркоза, когда голова болит, мысли путаются и довольно сложно понять, где проснулся. Проблема — в качестве сна, которое страдает в первую очередь из-за подушки.
Вчера, 18:23136
Как выбрать наколленики?
Как выбрать наколленики?
Проблемы с коленями есть у многих из нас. И их наличие вовсе не означает, что нужно навсегда забыть о спортивных активностях, длительных прогулках, нормальной жизни. Восстановить колени, убрать неприятные ощущения, вернуть активность помогут специальные изделия – наколенники.
Вчера, 14:50155
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
Когда дело доходит до покупки недвижимости, существует множество общепринятых практических правил, которые можно разделить на две категории – те, которые относятся к зданию или комплексу, и те, которые применяются к индивидуальному участку.
Вчера, 13:30191

События

Ввести Е-реестр больничных Рада обязала Кабмин
Ввести Е-реестр больничных Рада обязала Кабмин
Верховная рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года.
Сегодня, 14:470
Митингующие аграрии продолжили протест под зданием Кабмина
Митингующие аграрии продолжили протест под зданием Кабмина
Днем в среду, 3 февраля протестующие аграрии продолжили под Кабмином митинг, который стартовал утром у здания Верховной Рады.
Сегодня, 14:1342
Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов
Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов
По его словам, они иностранная пропагандистская машина.
Сегодня, 10:48244
Условие для проведения электронных выборов назвали в Кабмине
Условие для проведения электронных выборов назвали в Кабмине
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная.
Сегодня, 10:4379
В феврале стартует вакцинация от коронавируса в Украине
В феврале стартует вакцинация от коронавируса в Украине
К середине месяца ожидается поступление первой партии вакцины, после чего начнется процесс массовой иммунизации.
Сегодня, 10:3978
Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Козака
Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Козака
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение о блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Сегодня, 10:07145
7 Днів