Классификация металлопластиковых окон и их виды

С момента появления первых металлопластиковых окон прошло достаточно много времени, но далеко не все еще перешли на такой современный вид конструкций. Изначально позволить себе их могли только обеспеченные люди, так как стоимость изделий была достаточно высока и не доступна для лиц с низким и средним уровнем дохода. Сегодня же позволить установку металлопластиковых окон могут все, так как они представлены в широком ценовом сегменте – от бюджетных версий до премиум-класса. Металлопластиковые окна в Днепре представлены в большом ассортименте, что позволяет каждому желающему выбрать для себя подходящий вариант в зависимости от качества и функционала.

Разновидности по способу открывания

Составными конструктивными элементами металлопластиковых окон являются: поливинилхлоридный профиль (ПВХ), металлический каркас (расположен внутри пластиковой камеры), стеклянные пакеты и силиконовые или резиновые уплотнители. Классифицируют изделия на виды по различным признакам. Одним из важных является тип открывания, по которому устройства делятся на:

Глухие — бюджетные варианты, которые лишены возможности их открывания. Устанавливаются они редко и зачастую в ситуациях, когда помещение (как правило, нежилое) не нуждается в проветривании. Низкая стоимость связана с отсутствием использования дополнительной фурнитуры. Поворотные — как и глухие, также используются крайне редко, что связано с многочисленными их недостатками. Они не могут открываться для микропроветривания, а также за счет своей конструкции неудобны в эксплуатации. Поворотно-откидные — самый распространенный вариант, который отличается удобством эксплуатации, а также возможностью осуществлять проветривание в разных режимах. Их минус только в высокой стоимости, связанной со сложностью механизма открытия. Раздвижные — применяются реже, чем предыдущий вариант. Они предназначены для лоджий и балконов, и состоят из двух оснований, открываемых путем перемещения подвижной части в сторону. Фрамужные — устанавливаются зачастую в офисах или частных домах с большими оконными отверстиями. Состоят из двух оснований, одно из которых является глухим, а вторая фрамужная часть небольшого размера (створка) открывается сверху или снизу.

Для частного дома и квартиры оптимальным вариантом является использование поворотно-откидных металлопластиковых изделий, отличающиеся высокими показателями эффективности, удобством эксплуатации и надежностью.

Виды по количеству стеклопакетов: на что они влияют

Окна из металлопластика подразделяют на виды в зависимости от количества стекол. Их может быть 2, 3 и 4 штуки, которые располагаются друг от друга на одинаковом расстоянии. Между стеклами свободное пространство называется камерой, которая является герметичной.

Важно! Запотевание стекла внутри пространства говорит о нарушении герметичности и требует необходимости замены пакета.

По количеству стеклопакетов металлопластиковые окна делятся на виды:

однокамерные — бюджетные варианты, характеризующиеся посредственными уровнями шумо- и теплоизоляции;

двухкамерные — распространенные модели, которые используют для установки в жилых помещениях;

трехкамерные — самые дорогие и тяжелые модели, но при этом они обеспечивают максимально высокие показатели звуко- и теплоизоляции.

К выбору металлопластикового окна нужно подойти с особой ответственностью, так как ставится оно минимум на 20-30 лет и при этом имеет достаточно высокую стоимость. Неудачно подобранный вариант оставит свой отпечаток на дизайне помещения и доставит значительный дискомфорт при эксплуатации.

Источник: сайт niks-m.com