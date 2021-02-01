Где и как ездить на шипованной резине

Покрышки с металлическими «когтями» - единственный вариант «обуви» для легкового или грузового автомобиля в регионах с заснеженной зимой и обледенелыми дорогами. Но выбирая шипованную резину в интернет-магазине tireshop.ua/shini/zimnie/nokian, стоит помнить об оптимальных условиях ее использования. Речь идет об особенностях «шиповки», ее отличиях от «фрикционок»: шины с наконечниками неодинаково ведут себя на разных видах дорожного покрытия.

Особенности протектора и резиновой смеси

Дизайн «липучки» и шипованного ската мало различаются. Разница - во внутренней структуре материала изготовления. Для фрикционной покрышки применяется мягкий компаунд, сохраняющий эластичность при понижении температуры и до -30, -40С. Шипованные шины делать из такой смеси нельзя: она слишком мягкая и наконечники плохо удерживаются в посадочных гнездах, а при больших нагрузках вдавливаются внутрь и не выполнять свои функции.

Из-за этого скаты делают двухслойными. Внизу, где крепятся шипы, - жесткий материал, снаружи – мягкий. Неудивительно: по цене «липучки» более доступны. Наиболее распространенный тип наконечника похож на перевернутую рюмку. В зимнюю резину шип вкручивается по резьбе или с помощью насечек. Внутри «рюмки» - сердечник, выполненный из прочных марок стали или вольфрамовых сплавов.

Где ездить

Шипованная резина подходит для поездок по плотно укатанному снегу или дороге с тонкой коркой льда: наконечники погружаются в поверхность и надежно за нее цепляются. Происходит вдвойне эффективная работа: «когти» пробивают лед или снег, а протектор контактирует с ними и твердой поверхностью посредством ламелей и острых кромок блоков. Если снег рыхлый, «фрикционки» выигрывают у «шиповок», т. к. последние жестче, а наконечники здесь бесполезны. На голом льду резина с наконечниками лучше «липучек».

Асфальт

Мокрый он или сухой, шипы не функционируют, т. к. не вгрызаются в дорогу, а начинают скользить. Чтобы этого не допустить, соблюдайте скоростной режим: его подскажет индекс в конце строчки типоразмера. Второй минус езды по асфальту – быстрый износ шипов. И последний недостаток – акустический дискомфорт, создаваемый шумом «когтей» за «бортом». Если звукоизоляция авто не усиленная, в длительные путешествия на «шиповке» лучше не отправляться: выбирайте фрикционные шины в интернет-магазине.

Невзирая на отрицательные качества, в городе резина с наконечниками и в условиях сухого асфальта, как, например, в Киеве зимой, прослужит дольше по сравнению с «липучками». Это обусловлено жесткой резиной «шиповок». Автовладельцы выбирают их из ассортимента автомагазинов при регулярных поездках по городу и за ним, когда до дачи приходится добираться по неочищенным грунтовкам, что не редкость на постсоветском пространстве, в т. ч. в Украине. В подобных условиях при спокойном стиле вождения шипованные покрышки «проходят» от шести лет.