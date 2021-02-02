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Подбираем вытяжку в многоэтажный дом

В любом многоэтажном доме существует система вентиляции. Вытяжные каналы или вентиляционные шахты в обязательно есть над плитой на кухне, а также в ванной. вытяжка необходима везде, где есть посторонние запахи и повышенная влажность. Качественная вентиляционная система многоэтажки должна без проблем выводить отработанный воздух на улицу, поддерживая в многочисленных помещениях нормальный уровень влажности и убирая многочисленные посторонние запахи. Чтобы воздух из каждой квартиры попадал в общую вентиляционную систему, важно подобрать правильно вытяжной вентилятор.

Краткая инструкция по выбору прибора

Перед выбором вытяжного вентилятора необходимо измерить отверстие воздуховода, чтобы определиться с габаритами прибора. Всего для квартиры существует три типоразмера вентилятора: 100, 120 и 150 мм.

Также потребуется узнать объем вентилируемого помещения. Для этого площадь помещения умножают на высоту потолков. Чтобы выявить необходимую производительность вытяжного вентилятора, достаточно перемножить объем помещения на коэффициент кратности воздухообмена.

Вытяжной вентилятор для квартиры в многоэтажном доме должен создавать минимальное количество шума. Лучше, если этот показатель будет не больше чем 35 ДЦб. В противном случае в квартире будет слишком шумно, особенно если есть маленькие дети.

При выборе мощности вентилятора важно учитывать насколько сложная конструкция вытяжных каналов в доме. Чем там больше изгибов, тем в итоге больше мощности необходимо для полноценной работы вентилятору.

Также важно наличие в модели обратного клапана. Он воспрепятствует попаданию постороннего запаха от соседей в ваши помещения.

Зачем нужна вытяжка в доме

Компания Вентс предлагает на выбор множество моделей вытяжных вентиляторов. Это очень важная вещь в квартире, поскольку выполняет сразу множество задач:

  • делает воздух в квартире свежим и при этом можно без всяких проветриваний, что является большим плюсом для зимы;
  • в помещениях с повышенной влажностью не будет образовываться конденсат, а следовательно, и не заведется плесень;
  • на кухне, на мебели и технике не будет оседать жир, поскольку его частицы уйдут в вентиляционную шахту.

Вытяжка нужна чаще всего на кухне, в санузле, в ванной и иногда в гардеробной.

Подбираем вытяжку в многоэтажный дом

alt = “Вытяжной вентилятор Вентс”

Фотоматериалы взяты с сайта https://vencon.ua/

В чем преимущества вытяжных вентиляторов

Вытяжные вентиляторы Vencon обеспечивают:

  • регулярный воздухообмен;
  • чистый и свежий воздух;
  • отсутствие запахов;
  • долгий срок службы;
  • отсутствие лишней влажности.

Все модели имеют низкий уровень шума в зависимости от мощности и производительности.

Где заказать вытяжной вентилятор

Чтобы вентилятор работал долго и полностью выполнял свои функции, следует правильно подобрать модель исходя из множества параметров. Поэтому достаточно позвонить нашим специалистам и в компании VENTS и они помогут вам выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения.

Стоимость вентилятора vents отличается доступностью при этом отлично сочетается с качеством. Преимущества покупки в нашем магазине:

  • широкий ассортимент моделей вытяжных вентиляторов с различными техническими характеристиками;
  • высокое качество материалов, из которых изготовлена продукция;
  • наличие всех разрешительных документов;
  • гарантия;
  • долгий срок службы;
  • доставка по всей стране в кратчайшие сроки;
  • удобный способ оплаты;
  • бесплатная и подробная консультация с нашим специалистом.

Компания уже давно проверена многочисленными клиентами, в том числе и постоянными. они регулярно заказывают у нас необходимое оборудование по доступной цене и уже проверили репутацию компании.

 

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Подбираем вытяжку в многоэтажный дом
Подбираем вытяжку в многоэтажный дом
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