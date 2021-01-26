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Досуг Сегодня, 10:0067
Самый экономный отдых в Египте: ранняя бронь против горящих путевок

Хотите отправиться на отдых в Египте с дополнительным запасом денег на развлечения и сувениры? Забронируйте туры заранее либо воспользуйтесь «горячим» предложением туроператора. Оба способа позволяют сэкономить около 30% от обычной стоимости путевок и больше. Это отличный вариант сохранить часть бюджета либо отдохнуть в отеле высшего класса за те же деньги.

 

Плюсы и минусы ранней брони

Возможность забронировать тур в Египет заранее появилась благодаря дальновидности компаний, ведущих туристическую деятельность. Отельеры предлагают туроператорам оптовый выкуп номеров по сниженной цене за несколько месяцев до высокого сезона, чтобы спланировать загруженность гостиниц. Таким образом можно просчитать закупку продуктов и расходных материалов, а также возможную прибыль. Благодаря продаже ранней брони организаторы поездок планируют количество чартерных рейсов, что обходится дешевле резервирования дополнительных самолетов из-за нехватки мест. Заказ путевки заранее выгоден всем сторонам сделки, поэтому цена тура в Египет за 3–6 месяцев до поездки на 20–40% ниже обычной.

Еще один бонус в копилку ранней брони: такая акция позволяет туристам покупать туры в рассрочку. Цена путевки разбивается на несколько выплат. Это выгодно, если вы еще не успели собрать деньги на путешествие своей мечты. Также вы можете купить тур в Египет даже в топовый отель, в который невозможно попасть в пиковое время.

Turne. ua предупреждают: туроператоры продают раннюю бронь сезонно. В марте-июне доступны путевки по сниженной цене на октябрь-ноябрь, зимой стоит начинать подготовку к предстоящей майской поездке. До вылета остается достаточно времени на сборы и подготовку документов. В то же время за такой длительный период ваши планы могут поменяться, а перенести ранее забронированный тур не получится. Вернуть все заплаченные деньги не получится: оператор взимает часть суммы в качестве штрафа за отмену поездки. Чтобы избежать этого, нужно заранее обсудить условия брони с турагентом. Можно также оформить страховку от невыезда по уважительным причинам.

 

Чем и кому выгодны горящие путевки

Туры начинают «гореть» за 5–7 дней до вылета. Чаще всего это дешевые туры в Египет, которые не продались из-за неправильно спланированного спроса. Реже появляются «отказные» варианты, которые были выкуплены заранее и отменены туристом по личным причинам. Оператор не хочет терять деньги и снижает цены на такие путевки, чтобы покрыть расходы и по возможности заработать.

Чем ближе до даты вылета, тем дешевле становится тур. Но не стоит ждать последнего дня, недорогие путевки в Египет в топовые отели разбирают в первые часы после их появления в разделе «горящих» предложений. Ближе к вылету остаются туры в бюджетные гостиницы.

Главный минус «горячего» путешествия — ограниченный выбор гостиниц в высокий сезон. В пик наплыва туристов поймает путевку со скидкой только удачливый путешественник. Такие туры появляются преимущественно в марте-апреле — время, когда страну часто накрывают песчаные бури. Второй период снижения цен приходится на лето, когда температура в Египте поднимается до +40 °С и выше. В начале туристического сезона шанс заполучить заветный тур класса «все включено» по сниженной стоимости тоже высокий.

Если вы легкие на подъем, готовы сорваться с места и носите загранпаспорт с собой, горящая путевка — ваш вариант отдыха. Египет подходит для такого путешествия, так как для поездки не надо оформлять визу.

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Теги: news, новости, Украина, Египет, Отдых, 7dniv, 7dnivinfo  
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Самый экономный отдых в Египте: ранняя бронь против горящих путевок
Самый экономный отдых в Египте: ранняя бронь против горящих путевок
Хотите отправиться на отдых в Египте с дополнительным запасом денег на развлечения и сувениры? Забронируйте туры заранее либо воспользуйтесь «горячим» предложением туроператора. Оба способа позволяют сэкономить около 30% от обычной стоимости путевок и больше. 
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