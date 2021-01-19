Не боимся лютых морозов в плаще-пуховике от МилаНова

Плащ-пуховик является незаменимым атрибутом зимнего гардероба, дарящим своей обладательнице тепло и уют в холодные зимние дни. Столь широкая популярность подобных изделий обусловлена присущими им достоинствам, среди которых выделить можно следующие:

Великолепная теплоизоляция, гарантирующая отличное самочувствие в самые свирепые морозы. Широкий ассортимент моделей, позволяющий каждой женщине подобрать наиболее оптимальный вариант для себя. Небольшой вес, благодаря чему пуховик комфортен в носке. Он не сковывает движения и дарит приятное ощущение свободы. Преимущественно верхняя одежда обладает «дышащими» свойствами, ввиду которых обладательнице не холодно на улице и не жарко в помещении. Простота ухода, обусловленная равномерным распределением наполнителя по всей площади плаща. Стирать предмет гардероба можно без опасений, что утеплитель скомкается и пуховик потеряет привлекательный внешний вид.

Плащ-пуховик является идеальным вариантом для современных и энергичных представительниц прекрасного пола. Стильная и красивая верхняя одежда принесет комфорт, а также подчеркнет достоинства и скроет имеющиеся изъяны тела.

Плащ-пуховик с эко мехом – спасаем жизнь животным

Превосходной альтернативой натуральному меховому материалу является эко мех, при изготовлении которого не страдает ни одно животное. Множество современных моделей верхней одежды имеют отделку из эко меха. В их число входит зимний комбинированный плащ-пуховик ПВ-131 от украинского бренда МилаНова https://milanova.com.ua/p/1869-milanova-plasch_pv-131_kapuchino.html. Предмет гардероба доступен к приобретению в таких оттенках, как:

капучино;

бежевый;

черный.

Помимо эко меха для пошива плаща-пуховика была использована плащевая ткань. Роль утеплителя играет холософт, а подкладкой служит 100% вискоза. Длина пуховика по спинке составляет 120 см.

Для модели ПВ-131 характерен прямой силуэт, который трансформируется в приталенный с помощью пояса из плащевки, идущего в комплекте. Верхняя одежда отличается втачным рукавом, английским воротником и карманами-листочками. В качестве застежки выступают потайные кнопки.

Приобретаем стильные и качественные плащи-пуховики в Mila Nova

Харьковская фабрика Мила Нова приступила к пошиву женской одежды в 1996 году. Сегодня это ведущий производитель зимних, демисезонных и летних предметов гардероба в Украине. Помимо этого, изделия от Mila Nova пользуются популярностью у жителей ближнего и дальнего зарубежья.

Женская одежда от Мила Нова доступна к покупке в одном из наших фирменных бутиков, расположенных в Киеве и Харькове, а также в интернет-магазине https://milanova.com.ua/shop/plashi-demisezon/index.html. Ассортимент представлен товарами от непосредственного производителя, что позволяет покупать наряды по выгодной цене, без наценок к себестоимости.

Доставка осуществляется во все города Украины и России, а также в другие страны мира надежными транспортными компаниями. В случае, если полученное изделие не подошло по размеру или Вы имеете обоснованную причину его не покупать, имеется возможность обменять товар на протяжении 14 дней. При обнаружении производственного брака мы готовы вернуть Вам полную стоимость предмета гардероба в течении 3-5 дней.

Если Вы являетесь оптовым покупателем, то имеете возможность приобретать женскую одежду мелким (5 единиц), средним или крупным (от 100 изделий) оптом по выгодным ценам. Более того, допускается сотрудничество с онлайн-магазином по системе дропшипинг.